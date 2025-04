München (ots) -Ab sofort bietet der neue Podcast von Crime + Investigation Hintergründe zu einigen der schockierendsten Fälle der Kriminalgeschichte zum Anhören. Durch den Podcast führen Antje Nicolai und Markus Kästle.Crime + Investigation, der TV-Sender von Hearst Networks Germany, startet einen True-Crime-Podcast. Im Crime + Investigation Podcast sprechen Antje Nicolai und Markus Kästle über die Hintergründe echter Kriminalfälle und die akribische Arbeit der Ermittler - von schockierenden Beziehungstaten wie dem Mord an der Apothekerin Jessica Patel bis hin zu aufsehenerregenden Fällen wie dem der Menendez-Brüder, die bis heute weltweit für Schlagzeilen sorgen.Der Crime + Investigation Podcast ist ab sofort überall dort, wo es Podcasts gibt, sowie über crimeandinvestigation.de/podcast und crime-podcast.podigee.io verfügbar. Zum Start gibt es eine Doppelfolge zu Derrick Bird, der vor 15 Jahren in der nordenglischen Grafschaft Cumbria zwölf Menschen ermordete, und dem Massaker von Hungerford, bei dem der 27-jährige Michael Robert Ryan 16 Menschen erschoss.Alle zwei Wochen erscheint mittwochs eine neue 20- bis 30-minütige Podcast-Folge. Geplant sind unter anderem Episoden zu den Morden an der Fernsehmoderatorin Jill Dando, dem Au-Pair-Mädchen Sophie Lionne und dem Gangsterboss Paul Massey sowie zu den Mördern bzw. Mörderinnen Mitesh Patel, Isabella Gossling und Richard Moors. Dem Fall der Menendez-Brüder, die 1989 ihre Eltern erschossen, widmet Crime + Investigation fünf Folgen, dem britischen Serienkiller Peter Sutcliffe, der als Yorkshire Ripper traurige Berühmtheit erlangte, eine weitere.Kathrin Palesch, Managing Director von Hearst Networks Germany: "True Crime steht bei unserem Publikum nach wie vor hoch im Kurs. Der neue Podcast von Crime + Investigation ist die perfekte Ergänzung unseres TV- und Streaming-Angebots. True-Crime-Fans gewinnen hier Einblicke in schockierende Fälle, vom Yorkshire Ripper bis zu den Menendez-Brüdern."Antje Nicolai und Markus Kästle, die durch den Podcast von Crime + Investigation führen, kennen sich mit dem True-Crime-Genre bereits aus. So waren ihre Stimmen schon in der deutschsprachigen Fassung der Doku-Reihe "The First 48" von Crime + Investigation zu hören.Produziert wird der neue Crime + Investigation Podcast vom Münchner Studio MEDIA CARROTS in Zusammenarbeit mit Crime + Investigation. Seitens MEDIA CARROTS zeichnet Matthias Pletz verantwortlich unter redaktioneller Mitarbeit von Antje Nicolai.Informationen zu Crime + Investigation, Crime + Investigation Play und Hearst Networks Germany gibt es unter www.crimeandinvestigation.de, www.hearstnetworks.de, www.instagram.com/crimeinvestigationde und www.facebook.com/CIdeutschland.Pressekontakt:Hearst Networks Germany GmbH & Co. KGNicolas FinkeHead of Press & PRTel.: +49 (0) 89 208 04 81 16E-Mail: Nicolas.Finke@hearstnetworks.comwww.crimeandinvestigation.dewww.history.dewww.hearstnetworks.deOriginal-Content von: Crime + Investigation (CI), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/113947/6015224