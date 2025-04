Neu-Isenburg (ots) -Beim Immobilienkauf kommt es auf eine schnelle Entscheidung an - doch nur allzu oft verzögert sich der Ablauf, weil die Zusammenarbeit mit Ämtern und Banken alles andere als reibungslos läuft. Was kann ein Immobilieninvestor also tun, um die Kaufabwicklung effizienter zu gestalten?Passives Einkommen durch Mieteinnahmen, Inflationsschutz und Altersabsicherung - für Investitionen in Immobilien gibt es viele gute Gründe. Viele Einsteiger in den Immobilienmarkt unterschätzen allerdings den Aufwand, den der Kauf einer Immobilie mit sich bringt. Es geht eben nicht nur darum, eine geeignete Immobilie zu finden und einen Besichtigungstermin auszumachen. Vielmehr muss das Angebot sorgfältig geprüft werden, damit eine erste Einschätzung zu einer soliden Kalkulation führt. "Bausubstanz begutachten, Rechtsgrundlage klären - also jegliche Objektunterlagen untersuchen: Grundsätzlich ist das unerlässlich, die notwendigen Dokumentationen liegen in der Regel aber nur selten vollständig vor", erzählt Immobilienexperte David Uhrhan. "Die Dokumente nachträglich anzufordern, nimmt viel Zeit in Anspruch - damit verzögert sich die gesamte Abwicklung. Durch steigende Zinsen kann dies zu schlechteren Finanzierungsbedingungen führen. Ebenso kann es sein, dass ein gutes Geschäft am Ende gar nicht zustande kommt, weil ein anderer Kaufinteressent schneller war.""Die besten Chancen haben Investoren, wenn sie von Anfang an Verantwortung übernehmen, statt sich stumpf auf andere zu verlassen - dann lässt sich der Kaufprozess deutlich produktiver gestalten", fügt David Uhrhan hinzu. Der Immobilienprofi kennt die Herausforderungen aus erster Hand und weiß, worauf es ankommt: Seit Jahren begleitet er Menschen, die sich ein stabiles Investment aufbauen wollen - ganz ohne Bürokratiefrust. In seinem Mentoring-Programm vermittelt David Uhrhan individuelle Strategien, mit denen seine Klienten innerhalb von nur zwölf Wochen zum profitablen Kaufabschluss gelangen. Hier gibt er vier praxisnahe Tipps, mit denen sich Immobilieninvestments selbst bei zähen Verwaltungsprozessen ertragreich realisieren lassen.Tipp 1: Objektunterlagen? Selbst ist der Investor!Eigentümer und Makler liefern oft nur unvollständige Objektunterlagen - was den Einstieg ins Investment direkt erschwert, denn ohne vollständige Unterlagen ist keine fundierte Bewertung möglich. Zusätzlich verzögert sich die Finanzierung: Banken erteilen ihre Kreditzusage im Regelfall erst bei Vorlage der vollständigen Objektunterlagen. Für Investoren ist es daher sinnvoll, den Eigentümer oder Makler um eine Vollmacht zu bitten, sodass alle notwendigen Unterlagen beim Bauamt, Grundbuchamt und der Hausverwaltung eigenständig eingeholt werden können. Bei Immobiliengeschäften kommt es auf schnelles Handeln an. Wenn es um die Objektunterlagen geht, sollte ein Investor die Dinge also lieber in die eigene Hand nehmen.Tipp 2: Zeitfresser Amt - Dranbleiben lohnt sich, denn sonst passiert nichts!Die Digitalisierung deutscher Behörden lässt vielerorts zu wünschen übrig - das zeigt sich besonders bei der Akteneinsicht. Viele Ämter sind weder digital erreichbar noch in der Lage, Unterlagen elektronisch zu übermitteln. Für Immobilieninvestoren bedeutet das: Anfragen müssen oft noch per Post gestellt werden, eine Antwort erfolgt - irgendwann - telefonisch, um einen Termin zu vereinbaren. Vor Ort bekommt man dann meist eine ganze Akte ausgehändigt und muss sich die relevanten Informationen selbst heraussuchen.Was viele nicht wissen: Wer hier einfach nur abwartet, verliert wertvolle Zeit. Der entscheidende Tipp lautet deshalb: aktiv nachhaken! Nur wer regelmäßig telefonisch oder schriftlich beim Amt nachfragt, hält den Prozess in Gang und beschleunigt die Bearbeitung, weiß David Uhrhan. Oft geraten Anfragen sonst einfach in Vergessenheit - gerade bei überlasteten Behörden. Dranbleiben macht hier den Unterschied zwischen zähem Warten und schneller Akteneinsicht.Tipp 3: Unterlagen clever vorab organisieren!Viele Einsteiger wissen nicht, wie wichtig es ist, auf die eigenen Dokumente jederzeit digitalen Zugriff zu haben - ein echter Nachteil, denn wenn die Bank im entscheidenden Moment Informationen zum Einkommen oder zur Vermögenslage braucht, sollte alles griffbereit sein. Wer stattdessen unterwegs ist und keinen Zugriff auf seine eigenen Dokumente hat, verpasst womöglich ein Top-Angebot oder bekommt schlechtere Konditionen.Erst kürzlich musste ein Käufer aufgrund nicht digitaler persönlicher Unterlagen eine höhere Tilgung akzeptieren, da der Bank der aktuelle Rentenbescheid nicht vorlag, was eine deutlich höhere monatliche Belastung ausmacht. Die Alternative war: Die höhere Tilgung akzeptieren oder unterwegs den Bescheid nachreichen. Dadurch entsteht ein Zinsrisiko, da die Kondition dann auch neu berechnet werden muss. Unvollständige und nicht digitale Unterlagen können daher einen enormen Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit eines Immobilien-Investments nehmen, sagt David Uhrhan. Damit ist klar: Alles gehört in die Cloud - ordentlich strukturiert und immer abrufbar. Nur Investoren, die ihre Unterlagen im Vorfeld digital hinterlegen, bleiben handlungsfähig.Tipp 4: Physische Post? Nur, wenn es sein muss!Versand per Post führt häufig zu zusätzlichem Aufwand und zeitlichen Verzögerungen. Das lässt sich zwar nicht immer umgehen, doch es sollte weitgehend vermieden werden. So ist es zum Beispiel möglich, die Urkunde beim Notar zu hinterlegen und eine digitale Kopie per E-Mail mit der Rechnung zu versenden. Auf diese Weise gelangt beides deutlich schneller zur beteiligten Bank. Im Allgemeinen gilt zudem, dass ein freundlicher Hinweis am Telefon bei vielen Dienstleistern ein Umdenken bewirkt, sodass die Unterlagen digital statt auf dem Postweg übermittelt werden.Wer die Investition in Immobilien wirtschaftlich betreiben möchte, muss auf effiziente Abläufe achten. Neben der Geschwindigkeit ist für ein gewinnbringendes Geschäft aber auch große Sorgfalt entscheidend. 