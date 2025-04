NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Buy" belassen. Dank des Bereichs Gas & Power seien die Ziele für Ergebnis und Cashflow stark gestiegen, schrieb Analyst Ajay Patel am Mittwochabend nach den Eckdaten für das zweite Geschäftsquartal./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2025 / 21:08 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

DE000ENER6Y0