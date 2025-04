Berlin (ots) -"Baumpflanzen" klingt oft einfach. Dabei ist es HighTech. Die Investition in Stadtgrün ist nur dann erfolgreich, wenn für den Standort die richtige Baumart ausgesucht, die Pflanzung professionell vorbereitet und ein wachsender Baum stetig bedarfsgerecht gepflegt wird.Wir zeigen an einem Beispiel vor Ort, wie es wirklich geht! Dazu laden wir Sie herzlich ein!25. April 2025, Tag des Baumes11.00 UhrWalter-Benjamin-Platz 410629 BerlinDigitale Projektskizzen suggerieren in der Planungsphase schöne Bilder, doch fehlt es seit langem an der kontinuierlichen Wertentwicklung. Es ist daher eine Mehrgenerationenaufgabe, die alle Akteure durch verantwortungsvolle Zusammenarbeit begleiten sollten. So kann der Jungbaum zum Altbaum werden."Wir fliegen ins Weltall. Doch einen Stadtbaum in moderner Architektur am Leben zu erhalten, ist eine ebenso große Herausforderung, die wir schnellstmöglich umsetzen sollten.", fordert Prof. Dr. Hartmut Balder vom Institut für Stadtgrün.Wir freuen uns über Ihr Kommen und den fachlichen Austausch!Pressekontakt:Jana ZielsdorfLeiterin ÖffentlichkeitsarbeitTel.: 030-240 86 99-24zielsdorf@gruen-ist-leben.dewww.gruen-ist-leben.deOriginal-Content von: Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/126784/6015813