Berlin - Die Deutsche Bahn erwartet zu Ostern im Fernverkehr mehr Fahrgäste als im Jahr zuvor. "Letztes Jahr sind über die Ostertage rund 1,9 Millionen Menschen in unseren ICEs und ICs gereist, dieses Jahr erwarten wir nochmal fünf bis zehn Prozent mehr", sagte Bahnchef Richard Lutz dem Nachrichtenportal "T-Online".Die Feiertage seien für die Bahn dabei "jedes Jahr eine Herausforderung, in diesem Jahr wegen vieler Baustellen eine besondere", so Lutz. "Zwar sind weniger Geschäftsreisende und Güterzüge unterwegs, allerdings fahren auch weniger Züge, weil wir die Feiertage nutzen, um auf zahlreichen Baustellen im ganzen Netz vorwärtszukommen."Lutz setzt dabei auf das Verständnis der Kunden und bittet vorab schon einmal um Geduld. "Wegen der vielen Baustellen und der nach wie vor hohen Störanfälligkeit der Anlagen ist das System extrem auf Kante genäht. Wenn dann noch irgendwo im Kernnetz etwas Ungeplantes passiert, hat das häufig extreme Auswirkungen auf den gesamten Verkehr", so der Bahnchef. Sein Tipp an alle Reisenden: "Den DB Navigator nutzen und sich über die 'Reise merken'-Funktion mit aktuellen Informationen versorgen lassen."