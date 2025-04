DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: PORR treibt Recycling und Kreislaufwirtschaft voran

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Small- & MicroCap Investment: PORR treibt Recycling und Kreislaufwirtschaft voran

Frankfurt (pta000/20.04.2025/08:30 UTC+2)

Europa legt den wirtschaftlichen Fokus auf Recycling und Kreislaufwirtschaft und treibt diese Themen damit stark voran.

Bedeutung der Kreislaufwirtschaft am Bau

In der Bauwirtschaft wird das Streben nach Nachhaltigkeit keineswegs nur aus Imagegründen, sondern aus betriebswirtschaftlichen Gründen verstärkt vorangetrieben, schließlich helfen Recycling und der effektive Einsatz von Rohstoffen Kosten zu senken und dadurch die Rentabilität des Unternehmens zu erhöhen. Seit 2017 verlangt die europäische Non-Financial Reporting Directive (NFRD), dass börsennotierte Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitenden, jährlich über nichtfinanzielle Aspekte wie Umwelt, Menschenrechte, Korruption, Unternehmensführung usw. berichten. Mittlerweile wurde diese Richtlinie durch die Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) ersetzt. Die PORR Group (ISIN: AT0000609607) veröffentlicht bereits seit 2009 Nachhaltigkeitsberichte und hat diese seit 2022 sogar mit ihren Geschäftsberichten kombiniert. Die jüngste Version wurde am 27. März veröffentlicht.

Bei der PORR wird Nachhaltigkeit in Form von Recycling und Kreislaufwirtschaft als integraler Bestandteil der Bauprozesse betrachtet und spielt deshalb in der Nachhaltigkeitsstrategie der Firma eine wichtige Rolle. Ein großes Ziel besteht darin, die Kreislaufwirtschaft entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu etablieren. Im Zentrum stehen die Optimierung des Ressourceneinsatzes sowie eine systematische Abfallvermeidung und -verwertung. Die Implementierung zirkulärer Prozesse gilt dabei nicht nur als ökologisch notwendig, sondern auch als wirtschaftlich zukunftsweisend.

Ein wesentlicher Ansatzpunkt ist die Abkehr vom klassischen linearen Geschäftsmodell hin zu einem geschlossenen Wertschöpfungskreislauf. Während herkömmliche Bauprozesse vor allem auf Ressourcennutzung und Entsorgung ausgerichtet sind, setzt die PORR auf Materialwiederverwendung, Recycling und die Substitution von Primärrohstoffen durch recycelte oder erneuerbare Alternativen.

Dabei folgt das Unternehmen der Abfallhierarchie: Priorität hat die Vermeidung von Abfällen, gefolgt von der Wiederverwendung und dem Recycling. Diese Prinzipien werden mit bestehenden Normen und Richtlinien, wie der EU-Recyclingquote von 70 Prozent für Bau- und Abbruchabfälle, in Einklang gebracht - ein Ziel, das die PORR in Österreich bereits erreicht hat.

Fortschritte und Ziele messbar machen

Die Fortschritte im Recycling misst PORR unter anderem anhand der internen Recyclingeinsatzquote. Diese lag im Jahr 2024 bei 51,1 Prozent und soll bis 2030 auf 70 Prozent steigen. Erfasst werden dabei definierte Abfallströme wie Beton, Asphalt und Bauschutt, die intern wiederaufbereitet und wiedereingesetzt werden. Um diese Ziele zu erreichen, wurde ein umfassendes Maßnahmenpaket eingeführt: Dazu zählen die Einführung getrennter Sammelsysteme auf Baustellen, die Entwicklung logistischer Konzepte zur Abfalllagerung sowie Schulungen zur Abfalltrennung und Kreislaufwirtschaft für das gesamte Baustellenpersonal.

Parallel dazu engagiert sich die PORR in verschiedenen Forschungs- und Innovationsprojekten, um die Kreislauffähigkeit von Baumaterialien weiter zu verbessern. Hierzu zählen bspw. Pilotprojekte zur Wiederverwertung von Gips und Mineralwollabfällen sowie die Teilnahme an Madaster, einem digitalen Register für verbaute Materialien. Auch im Einkauf werden die Prinzipien der Kreislaufwirtschaft verstärkt berücksichtigt. Der gruppenweite Nachhaltigkeitskriterienkatalog wird überarbeitet, um Aspekte wie Recyclingfähigkeit, Rückbau und Wiederverwendung in die Beschaffung zu integrieren. Bis 2030 sollen zudem mindestens 100 der Top-300-Lieferanten aktiv in diesen Transformationsprozess eingebunden werden.

Abhängigkeit von Primärrohstoffen reduzieren

Die Umstellung auf ein kreislauforientiertes Modell bietet nicht nur ökologische Vorteile, sondern eröffnet auch enormes wirtschaftliches Potenzial. Durch effizientere Ressourcennutzung, geringere Entsorgungskosten und die Erschließung neuer Geschäftsfelder wie der Produktion von Sekundärmaterialien kann die PORR ihre Wettbewerbsfähigkeit stärken. Gleichzeitig bringt der Wandel jedoch auch kurzfristige operative Kosten mit sich - etwa Investitionsbedarf in neue Technologien.

Treffen Sie PORR am 09.-10. Mai 2025 auf der INVEST in Stuttgart. Sie haben die Möglichkeit PORR im Rahmen eines exklusiven Meet & Greet zu treffen oder am Messestand Ihre Fragen zu stellen. Und das Beste: wir verfügen über eine limitierte Anzahl von 50 Freikarten zur INVEST. Schnell sein lohnt sich also! Einfach eine Email an Eva Reuter e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Betreff INVEST PORR schicken. Gern senden wir Ihnen dann Ihre Eintrittskarte zur INVEST.

----------

Möchten Sie regelmäßig zur Porr AG oder zu Nebenwerten informiert werden? Dann lassen Sie sich auf unseren Verteiler eintrage. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter e.reuter@dr-reuter.eumit dem Stichwort "Nebenwerte" oder "PORR".

PORR ISIN: AT0000609607 WKN: 850185

Links: https://finance.ec.europa.eu/capital-markets-union-and-financial-markets/company-reporting-and-auditing/ company-reporting/corporate-sustainability-reporting_enlegislation https://porr-group.com/fileadmin/s_porr-group/IR/Konzernberichte/2024/PORR_Geschaeftsbericht_2024_de_sec.pdf

Disclaimer/Risikohinweis Interessenkonflikte: Mit PORR AG existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von PORR AG. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von PORR AG können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken von PORR AG können auf der Seite: www.porr.de entnommen werden.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung PORR AG vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die der Autor für vernünftig hält, kann den Lesern nicht versichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Dr. Reuter Investor Relations ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen Small- & MicroCap Investment via Dr. Reuter Investor Relations Dr. Eva Reuter Friedrich Ebert Anlage 35-37 60327 Frankfurt +49 (0) 69 1532 5857 www.dr-reuter.eu www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

(Ende)

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

April 20, 2025 02:30 ET (06:30 GMT)