Der Impact Report 2024, der Unternehmensbericht über die Umweltauswirkungen, zeigt deutliche Fortschritte in Nachhaltigkeit und Innovation

Belkin, seit 40 Jahren eine führende Marke der Unterhaltungselektronik, veröffentlichte heute ihren 2024 Impact Report, den Bericht über die Umweltauswirkungen im Jahr 2024. Darin kündigt die Firma ihre Kohlenstoff-Neutralität der Emissionen nach Scope 1 und Scope 2 an und unterstreicht ihr Engagement für Nachhaltigkeit und unternehmerische Gesellschaftsverantwortung. Wie die klaren Fortschritte in der CO2-Minderung und die nachhaltigen Produktentwicklungen belegen, strebt Belkin beharrlich und verantwortungsbewusst Erzeugnisse an, die uns das Leben erleichtern und unseren Planeten für die zukünftigen Generationen bewahren.

Belkin achieves carbon neutrality in scope 1 and scope 2 emissions

"Vor Kurzem erreichte Belkin eine beeindruckende Marke: über eine Milliarde verkaufte Produkte weltweit. Beim Nachdenken über diesen Erfolg begreifen wir, dass unsere Größe auch viel Verantwortung mit sich bringt für unsere Kunden, für unsere Erde und für die kommenden Generationen," erklärte Steven Malony, der CEO von Belkin. "Im Umweltbericht über 2024 erkennen wir die erzielten Fortschritte, aber auch die Arbeit, die noch vor uns liegt. Wir stellen unsere Produktreihen aktiv auf Materialien um, die aus dem Recycling vom Endverbraucher stammen, und wir verwenden zu 100 kunststofffreie Verpackungen. Außerdem investieren wir in langfristige Strategien der Nachhaltigkeit und möchten unser Ziel der Kohlenstoff-Neutralität im gesamten Unternehmen bis 2030 erreichen. Unsere Aufgabe geht über die Produktion von Geräten und Zubehör hinaus, die das Leben Tag für Tag ein wenig lebenswerter machen: Es geht um positive Veränderungen für unseren Planeten und seine Bewohner."

Wie die Erfolge der vergangenen zwölf Monate zeigen, ist Belkin deutlich auf dem Weg zur Kohlenstoff-Neutralität bis 2030 in allen Bereichen (Scopes) ganz im Sinne der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung:

Maßnahmen zum Klimaschutz (UN-Ziel 13)

Kohlenstoff-Neutralität in direkten und entgeltlich erworbenen Emissionen (Scopes 1 und 2)

Eingesparte 1890 (metrische) Tonnen CO2 in den Produkten (Emissions-Scope 3)

Nachhaltige/r Konsum und Produktion (UN-Ziel 12)

Um 89 verringerte Einweg-Kunststoffverpackungen (damit übertreffen wir unsere angestrebte Abnahme um 25 bis 2025)

Eingesparte 210 Tonnen neuer Kunststoffe in 8,8 Mio. verkauften Produkten aus dem Endverbraucher-Recycling

Seit 2019 kumulativ eingesparte 2183 Tonnen Kunststoffe (das entspricht 114 Mio. Wasserflaschen)

Finanzierung des Recyclings von 28 445 Tonnen elektrischer und elektronischer Geräte 11 463 Tonnen Verpackungen und 1358 Tonnen Batterien



Aus recycelten Materialien hergestellt

Zwei Jahre nach Beginn des Übergangs hin zu 72-75 Materialien aus dem Endverbraucher-Recycling hat Belkin über 359 Produkte dementsprechend verändert und so 432 Tonnen neuer Kunststoffe durch wiederverwertete Materialien ersetzt. Dieses Jahr erhalten mehrere beliebte Ladegeräte und Kabel von Belkin neue Gehäuse aus zu 85 bis 90 Prozent recycelten Materialien, mit dem Global Recycling Standard-Zertifikat und kunststofffrei verpackt. Nach Schätzungen vermindern diese Gehäusematerialien das CO2-Äquivalent der Emissionen um bis zu 85 %.

Preisgekrönte Initiativen

Erfreut und stolz teilt Belkin einen Erfolg auf dem Weg der Nachhaltigkeit mit: die Silbermedaille der Nachhaltigkeitsbewertung von EcoVadis, der global führenden Stelle für Bewertungen dieser Art. Diese Anerkennung spiegelt den fortdauernden Einsatz der Firma für eine verantwortungsvolle Geschäftstätigkeit wider. Damit gehört Belkin zur Spitzengruppe der von EcoVadis am höchsten bewerteten Unterhaltungselektronik-Marken. Gemäß seiner EcoVadis-Gesamtbewertung liegt Belkin global in den obersten 15% der Branche (im 91. Perzentil).

Verantwortungsvoll die Zukunft gestalten

Mit dem Blick in die Zukunft arbeitet Belkin nach wie vor an der Kohlenstoff-Neutralität in allen Bereichen (Scopes) bis 2030 und verfeinert seine Strategien zur Produktentwicklung kontinuierlich in diesem Sinn. Das Unternehmen investiert in Designs und Entwicklungen für die Kreislaufwirtschaft und erforscht innovative Möglichkeiten, die Umweltbelastung ohne Einbußen an Qualität oder Leistung weiter zu senken.

Mehr Informationen über die Nachhaltigkeits-Initiativen von Belkin finden Sie unter www.belkin.com/company/sustainability/.

Über Belkin

Seit 40 Jahren ist Belkin, mit Firmensitz in Kalifornien, ein führender Anbieter von preisgekröntem Zubehör zur Stromversorgung, zum Schutz, für Produktivität und Konnektivität sowie von Audio-Erzeugnissen. Belkin entwirft und entwickelt in Südkalifornien und verkauft in über 100 Länder rund um den Erdball. Forschung, Entwicklung, Gemeinschaft, Bildung und Nachhaltigkeit sind nach wie vor die unveränderten Schwerpunkte und Prioritäten der Firma und nicht zuletzt und am wichtigsten: natürlich die Menschen, um die es geht. Nach den bescheidenen Anfängen im Jahr 1983 in einer südkalifornischen Garage wurde Belkin immer mehr zu einem diversen, globalen Technologieunternehmen. Der Planet, auf dem wir leben, wird uns stets inspirieren, aber auch die Verbindung von Menschen und Technologie.

