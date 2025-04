Koblenz (ots) -7. bis 10. Juli | Feldkirchen, NiederbayernDer Sanitätsdienst der Bundeswehr präsentiert im Sommer 2025 erneut seine Fähigkeiten und Einsatzmöglichkeiten im Rahmen der Informations- und Lehrübung Sanitätsdienst (ILÜ SanDstBw) im niederbayerischen Feldkirchen.Im Mittelpunkt steht die Darstellung der gesamtem Rettungskette - vom Ort der Verwundung über die klinische Versorgung bis hin zur Wiedereingliederung der Soldatinnen und Soldaten. Grundlage ist der aktuelle Kenntnisstand aus realen Einsatzlagen, insbesondere aus dem Krieg in der Ukraine.Bereits 2024 wurde im Rahmen der ILÜ spürbar, wie sehr sich das sicherheitspolitische Umfeld verändert hat. 2025 steht ganz im Zeichen einer verstärkten zivil-militärischen Zusammenarbeit (ZMZ) - als notwendige Konsequenz aus neuen sicherheitspolitischen Herausforderungen, veränderten transatlantischen Beziehungen und einem zunehmend geforderten gesamtstaatlichen Ansatz in Frieden, Krise und Krieg.Highlights der Übung:- Dynamische Darstellungen medizinischer Rettungsketten im Einsatz- Beteiligung zahlreicher Partner: u. a. BBK, DRK, THW, TU München- Fachvorträge, Informationsstände und innovative Technologien, wie z. B. "Spracherkennung zur Digitalisierung der Rettungskette" (Präsentation durch die BWI)Besondere Besuchstage:- 8. Juli 2025: Besuchertag Blaulichtorganisationen- 9. Juli 2025: Besuchertag Generalstabslehrgang- 10. Juli 2025: Distinguished Visitors DayMedientag:Erstmals findet am 7. Juli 2025 ein exklusiver Medientag ohne Publikumsverkehr statt - ideal für TV-, Foto- und Online-Berichterstattung.Erleben Sie hautnah, was moderne Verwundetenversorgung im Szenario Landes- und Bündnisverteidigung bedeutet - praxisnah, realistisch und zukunftsgerichtet.Wir freuen uns, Sie in Feldkirchen begrüßen zu dürfen!Medienvertretende sind herzlich eingeladen, der ILÜSanDstBw 25 beizuwohnen. Die Veröffentlichung der Pressemitteilung inkl. Akkreditierungsformular erfolgt in der 25. Kalenderwoche 2025.Kontakt: Hauptmann Colin SchrammTelefon: +49 (0) 261/896 - 13210kdogesversbwpresse@bundeswehr.orgPressekontakt:Kommando Gesundheitsversorgung der BundeswehrTelefon: 0261 896 13210kdogesversbwpresse@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum des Sanitätsdienstes der Bundeswehr, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122038/6019737