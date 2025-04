Berlin (ots) -Eine oder mehrere Fehlgeburten können bei Betroffenen Trauer, Ohnmacht und Verzweiflung auslösen. Auch Frauen, die eine Frühgeburt erleiden mussten, fühlen sich mit der Situation oftmals überfordert. Genau hier setzt die App "Fertia" an, die seit dem 01. April 2025 in allen gängigen App-Stores erhältlich ist. Fertia ist der einfühlsame digitale Begleiter für Frauen und Paare mit Kinderwunsch und während der Schwangerschaft.[1] Aktuell umfasst die App zwei Module, eines zum Thema Fehlgeburt und eines zum Thema Schwangerschaft. Das neue App-Modul Schwangerschaft widmet sich speziell der Begleitung werdender Mütter. Es bietet evidenzbasierte Informationen zur Stabilisierung einer Frühschwangerschaft, zur Vermeidung einer möglichen Fehlgeburt sowie Vorsorgemaßnahmen zur Verhinderung einer Frühgeburt. Besins Healthcare Germany ist exklusiver Sponsor des Moduls Schwangerschaft.Komplikationen in der Schwangerschaft - wie Fehl- und Frühgeburten - treten häufiger auf, als allgemein vermutet. Je nach individueller Situation trägt jede werdende Mutter ein unterschiedlich hohes Risiko für eine Fehl- oder Frühgeburt. Schwangere benötigen daher eine besondere Betreuung, die neben der medizinischen auch eine emotionale Unterstützung umfasst. Nicht selten jedoch endet die ärztliche Begleitung dort, wo die seelische Verarbeitung erst beginnt. Und genau hier setzt die Fertia-App an: Das Modul Schwangerschaft bietet nicht nur wissenschaftlich fundierte und evidenzbasierte Informationen zu den Themen Fehlgeburt, Stabilisierung einer Frühschwangerschaft und präventive Maßnahmen zur Vermeidung einer Frühgeburt, sondern auch emotionale Begleitung. Die Inhalte wurden einfühlsam an die Bedürfnisse von betroffenen Frauen angepasst. Unter folgendem Link steht die App zum Download bereit:https://app.fertia.de/Fertia (https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fapp.fertia.de%2FFertia&e=e3f40c01&h=42d84468&f=y&p=y)Die medizinische Leitung übernahmen Prof. Dr. Ruben Kuon (Heidelberg) und PD Dr. Dr. Kilian Vomstein (Kopenhagen, Dänemark), die in ihrer täglichen Arbeit die Versorgungsdefizite immer wieder hautnah erleben. Ihr Ziel ist, betroffenen Frauen nicht nur medizinisches Wissen zu vermitteln, sondern sie auch emotional zu stärken. Wichtig: Die App ersetzt keine ärztliche Behandlung, sondern ergänzt sie - als wertvoller digitaler Begleiter, wann immer Betroffene Unterstützung brauchen.[1]Besins Healthcare Germany ist Exklusiv-Sponsor des Moduls SchwangerschaftBesins Healthcare Germany ist Exklusiv-Sponsor des Moduls Schwangerschaft innerhalb der Fertia-App. "Als führender Anbieter von Hormonpräparaten für Frauen haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, Frauen zu unterstützen, die eine Fehl- oder Frühgeburt erleiden mussten oder ein mögliches Risiko dafür haben. Unser Ziel ist es, Betroffene nicht nur medizinisch, sondern auch menschlich durch die Schwangerschaft zu begleiten. Das Modul Schwangerschaft ist dafür bestens geeignet. Es verbindet neueste Erkenntnisse aus der gynäkologischen Forschung zum Thema Fehlgeburt und präventive Maßnahmen zur Verhinderung einer Frühgeburt mit einfühlsam aufbereiteten Inhalten. Getreu unserem Leitsatz An Ihrer Seite - ein Leben lang, möchten wir betroffenen Frauen zur Seite stehen - mit Fachwissen, Orientierung und echtem menschlichen Beistand", so das Unternehmen.Zum HintergrundJede dritte Frau in Deutschland erleidet mindestens einmal in ihrem Leben eine Fehlgeburt. Weltweit betrifft dieses Schicksal jährlich schätzungsweise 23 Millionen Schwangerschaften. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) geht davon aus, dass etwa ein bis drei Prozent aller Paare im gebärfähigen Alter wiederholt eine Fehlgeburt erleiden - oftmals ohne erkennbare Ursache.[2] Auch Frühgeburten sind in Deutschland häufiger als viele denken: In Deutschland kommen jedes Jahr rund 63.000 Kinder zu früh zur Welt, weltweit sind es sogar 15 Millionen.[3] Fehl- und Frühgeburten können tiefe Spuren hinterlassen - körperlicher wie seelischer Natur.Über Besins Healthcare GermanyBesins Healthcare Germany ist Teil der weltweit aktiven Besins Healthcare-Gruppe. Wir sind einer der führenden Hersteller moderner Hormonpräparate. Als hochspezialisierter Partner in der Gynäkologie und Andrologie/Urologie bieten wir Ihnen ein besonders breit gefächertes Portfolio an innovativen Präparaten für die Frauen- und Männergesundheit - mit vielfältigen Lösungen für individuelle Therapieansätze.In der Forschung & Entwicklung gilt unser besonderes Augenmerk der Galenik. Als weltweit erstes Pharmaunternehmen haben wir Hormone in Gel-Form für die transdermale Anwendung auf den Markt gebracht. Damit sind wir bei der Behandlung von Hormonmangel-Beschwerden bis heute richtungsweisend.Das Familienunternehmen Besins Healthcare wurde 1885 in Paris gegründet und ist seit 1992 auch in Deutschland - mit Firmensitz in Berlin - aktiv. Wir entwickeln unsere Arzneimittel fortlaufend weiter, um den Patientinnen und Patienten die bestmögliche Therapie im Bereich der Hormongesundheit anzubieten - By your side, for life.Quellen1. https://www.fertia.de/. 