WASGAU Produktions & Handels AG Pirmasens WKN 701600 ISIN DE0007016008 Berichtigung der am 24. April 2025 veröffentlichten Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung der WASGAU Produktions & Handels AG für den 5. Juni 2025 Aufgrund eines redaktionellen Versehens in der Bekanntmachung der Einladung wurde unter "7 Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats und die Änderung von § 13 der Satzung" der Text im Absatz (6) doppelt dargestellt. Der berichtigte Absatz (6) muss wie folgt lauten: "(6) Aufsichtsratsmitglieder, die nicht während des gesamten Geschäfts-jahres im Amt waren, erhalten für ihre Amtstätigkeit die Vergütung nach Absätzen 1 und 2 zeitanteilig (x/365 pro rata temporis). Vergütungen nach Absätzen 3 und 4 werden nicht zeitanteilig gezahlt, sondern abhängig von der individuellen Sitzungsteile im Geschäftsjahr des unterjährigen Ausscheidens gezahlt. " Im Übrigen bleibt die am 24. April 2025 im Bundesanzeiger veröffentlichte Fassung unverändert. Von einer erneuten Wiedergabe wird daher abgesehen. Pirmasens, im April 2025 WASGAU Produktions & Handels AG Der Vorstand



