DJ WOCHENVORSCHAU/28. April bis 4. Mai (18. KW)

=== M O N T A G, 28. April 2025 *** 07:30 FR/Schneider Electric SE, Ergebnis 1Q *** 08:00 DE/Traton SE, ausführliches Ergebnis 1Q (10:00 Analystenkonferenz) *** 10:00 DE/Henkel AG & Co KGaA, HV 11:00 DE/Bundesverband deutscher Banken (BdB), Pressekonferenz zu Bankenregulierung *** 15:00 FR/Vivendi SE, HV *** 15:00 EU/EZB-Vizepräsident De Guindos, Vorstellung des EZB-Jahresberichts 2024 *** 18:00 DE/Flatexdegiro AG, ausführliches Ergebnis 1Q *** 18:00 FR/Vivendi SE, Ergebnis 1Q *** 19:00 DE/Deutsche Börse AG, Ergebnis 1Q - DE/IAB-Arbeitsmarktbarometer D I E N S T A G, 29. April 2025 *** 05:00 GB/HSBC Holdings plc, Ergebnis 1Q *** 06:55 ES/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA), Ergebnis 1Q (09:30 Analystenkonferenz) 06:55 DE/Stratec SE, Jahresergebnis *** 07:00 CH/Novartis AG, Ergebnis 1Q (14:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Deutsche Bank AG, Ergebnis 1Q (8:00 PK; 11:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Ergebnis 1Q (10:00 PK; 11:30 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/DWS Group GmbH & Co KGaA, Ergebnis 1Q (09:30 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Hellofresh SE, Ergebnis 1Q 07:00 FR/Capgemini SA, Ergebnis 1Q 07:00 SE/Volvo Car Corp, Ergebnis 1Q (08:00 PK) *** 07:30 DE/Adidas AG, ausführliches Ergebnis 1Q (10:00 PK; 15:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Nagarro SE, Jahresergebnis *** 07:30 DE/Symrise AG, Ergebnis 1Q (11:00 Analystenkonferenz) 07:30 DE/Mutares SE & Co KGaA, Jahresergebnis und Geschäftsbericht *** 08:00 DE/Porsche AG, Ergebnis 1Q (09:00 PK) *** 08:00 GB/Astrazeneca plc, Ergebnis 1Q *** 08:00 GB/BP plc, Ergebnis 1Q (14:00 Analystenkonferenz) 08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Ergebnis 1H *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator Mai *** 09:00 DE/Flatexdegiro AG, PK zu den 1Q-Zahlen *** 09:00 DE/EZB-Direktor Cipollone, Rede zu "Financial and trade fragmentation: risks and policy alternatives" *** 09:00 ES/BIP (1. Veröffentlichung) 1Q *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) April *** 09:40 DE/EZB-Bankaufseherin Donnery, Rede zu Aufsichtsprioritäten der EZB für 2025 10:00 DE/BayernLB, Geschäftsbericht *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe März *** 10:00 EU/EZB, Veröffentlichung der Ergebnisse der Konsumentenumfrage *** 10:30 DE/Hochtief AG, HV *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung April 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone April *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders 12:00 US/Spotify Technology SA, Ergebnis 1Q 12:00 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 1Q *** 12:00 DE/Tammo Diemer, Chef der Deutschen Finanzagentur, Teilnahme an ICFW-Clubabend (vom Vorabend) *** 12:00 EU/EZB, Zuteilung eines 3-monatigen Langfristtenders *** 12:30 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 1Q *** 12:30 US/Honeywell International Inc, Ergebnis 1Q *** 12:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 1Q *** 13:00 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 1Q 13:00 US/Kraft Heinz Co, Ergebnis 1Q 13:15 US/Paypal Holdings Inc, Ergebnis 1Q *** 14:00 DE/Deutsche Börse AG, Analysten- und Investorenkonferenz 1Q *** 16:00 AT/EZB-Ratsmitglied Holzmann, Rede bei Senior Leadership Forum on CESEE *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens April 19:00 AT/Telekom Austria AG, Ergebnis 1Q 22:00 CH/Logitech International SA, Jahresergebnis (22:30 Earnings-Call) 22:00 US/Booking Holdings Inc, Ergebnis 1Q 22:00 US/Starbucks Corp, Ergebnis 2Q *** 22:05 US/Visa Inc, Ergebnis 2Q - JP/Börsenfeiertag Japan M I T T W O C H, 30. April 2025 *** 02:00 KR/Samsung Electronics Co Ltd, Ergebnis 1Q *** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Caixin/S&P Global April *** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe sowie Dienstleistungen (CFLP/nationale Statistikbehörde) April *** 06:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen, 1Q *** 06:30 FR/Societe Generale SA, Ergebnis 1Q 06:45 NO/Equinor ASA, Ergebnis 1Q *** 06:45 CH/UBS Group AG, Ergebnis 1Q *** 06:50 ES/Banco Santander SA, Ergebnis 1Q *** 07:00 AT/OMV AG, Ergebnis 1Q (11:30 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/DHL Group (ehemals Deutsche Post), Ergebnis 1Q (08:30 PK; 10:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Fuchs SE, Ergebnis 1Q (10:00 PK; 12:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Kion Group AG, Ergebnis 1Q (15:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Mercedes-Benz Group AG, Ergebnis 1Q (09:15 PK; 08:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Nemetschek SE, Ergebnis 1Q *** 07:00 DE/Wacker Chemie AG, Ergebnis 1Q *** 07:00 LU/Arcelormittal SA, Ergebnis 1Q 07:00 AT/AMS-Osram AG, Ergebnis 1Q (09:45 PK) 07:00 CH/DSM-Firmenich AG, Trading Update 1Q 07:00 DE/Siltronic AG, Ergebnis 1Q (10:00 PK) 07:00 FR/Credit Agricole SA, Ergebnis 1Q *** 07:30 AT/Erste Group Bank AG, Ergebnis 1Q *** 07:30 DE/Aixtron SE, Ergebnis 1Q *** 07:30 DE/Compugroup Medical SE, Ergebnis 1Q (10:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Volkswagen AG (VW), ausführliches Ergebnis 1Q (09:00 Analysten- und Pressekonferenz) *** 07:30 NL/Adyen NV, Ergebnis 1Q 07:30 DE/Baader Bank AG, Ergebnis 1Q 07:30 DE/Befesa SA, Geschäftsbericht und Ergebnis 1Q 07:30 DE/Deutz AG, Ergebnis 1Q (10:00 PK) 07:30 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 1Q (14:00 Analystenkonferenz) 07:30 DE/Fielmann Group AG, Ergebnis 1Q (10:00 BI-PK) *** 07:30 FR/BIP (1. Veröffentlichung) 1Q *** 07:30 FR/Privater Verbrauch März *** 08:00 CH/Glencore plc, Production Report 1Q *** 08:00 GB/Barclays plc, Ergebnis 1Q (10:30 Analystenkonferenz) *** 08:00 GB/GSK plc, Ergebnis 1Q *** 08:00 NL/Stellantis NV, Umsatz und Absatzzahlen 1Q 08:00 DE/LPKF Laser & Electronics SE, Ergebnis 1Q 08:00 ES/Repsol SA, Ergebnis 1Q 08:00 FR/Air France-KLM Group, Ergebnis 1Q 08:00 GB/Haleon plc, Trading Statement 1Q *** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz März *** 08:00 DE/Import-/Exportpreise März 08:00 DE/Erwerbstätigkeit März *** 08:05 FR/Totalenergies SE, Ergebnis 1Q *** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) April *** 09:00 ES/Iberdrola SA, Ergebnis 1Q 09:00 GB/Aston Martin Lagonda Global Holdings plc, Ergebnis 1Q *** 09:00 DE/Konjunkturbarometer des DIW - April *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten April *** 10:00 DE/Gea Group AG, HV *** 10:00 DE/Knorr-Bremse AG, HV *** 10:00 DE/Munich Re, HV *** 10:00 DE/RWE AG, HV 10:00 DE/Sto SE & Co. KGaA, Jahresergebnis *** 10:00 DE/BIP (1. Veröffentlichung) 1Q *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg Bayern, Brandenburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen *** 10:00 IT/BIP (1. Veröffentlichung) 1Q *** 11:00 DE/Atoss Software SE, HV *** 11:00 EU/BIP (1. Veröffentlichung) 1Q *** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) April 11:30 DE/Auktion 2,50-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit Juli 2044 (Volumen 500 Mio EUR) 11:30 DE/Auktion 2,60-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit Mai 2041 (Volumen 1,5 Mrd EUR) *** 12:30 US/Caterpillar Inc, Ergebnis 1Q 12:30 US/GE Healthcare Technologies Inc, Ergebnis 1Q *** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) April *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht April *** 14:30 US/Arbeitskostenindex 1Q *** 14:30 US/BIP (1. Veröffentlichung) 1Q *** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen März *** 15:00 LU/RTL Group SA, HV 15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung von Brent und WTI *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago April *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) Vorwoche *** 17:45 NL/Airbus SE, Ergebnis 1Q (17:45 PK) *** 22:00 US/Meta Platforms Inc, Ergebnis 1Q *** 22:00 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 2Q *** 22:05 US/Microsoft Corp, Ergebnis 3Q 22:05 US/Ebay Inc, Ergebnis 1Q - DE/NordLB Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Geschäftsbericht - EU/Arbeitskosten im EU-Vergleich 2024 - SE/Börsenhandel in Schweden verkürzt D O N N E R S T A G, 1. Mai 2025 08:00 GB/Lloyds Banking Group plc, Ergebnis 1Q 08:00 GB/London Stock Exchange Group plc (LSE), HV und Trading Statement 1Q *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) April 12:00 GB/Linde plc, Ergebnis 1Q (15:00 Analystenkonferenz) *** 13:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 1Q *** 14:00 US/Mastercard Inc, Ergebnis 1Q *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) April *** 16:00 US/Bauausgaben März *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe April *** 22:00 US/Amgen Inc, Ergebnis 1Q 22:00 US/Airbnb Inc, Ergebnis 1Q *** 22:05 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 1Q *** 22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 2Q *** - JP/Bank of Japan (BoJ), Ergebnis des geldpolitischen Rats und Veröffentlichung des vierteljährlichen Wirtschaftsberichts - GB/Haleon plc, Capital Markets Day - GB/Rolls-Royce plc, HV - Börsenfeiertag Deutschland, Österreich, Schweiz, Dänemark, Italien, Norwegen, Schweden, Finnland, Belgien, Spanien, Frankreich, Luxemburg, Niederlande, Portugal, Russland, Hongkong, Südkorea, Singapur F R E I T A G, 2. Mai 2025 *** 07:00 DE/BASF SE, Ergebnis 1Q (08:00 Analysten- und Pressekonferenz) *** 07:00 NL/ING Groep NV, Ergebnis 1Q *** 08:00 GB/Shell plc, Ergebnis 1Q 08:00 GB/Natwest Group plc, Ergebnis 1Q 08:00 GB/Standard Chartered plc, Ergebnis 1Q *** 08:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe April *** 08:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) April *** 08:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

April 25, 2025 10:22 ET (14:22 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.