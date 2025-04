OTTAWA (dpa-AFX) - Rund 29 Millionen Kanadier sind am Montag dazu aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen. Im flächenmäßig zweitgrößten Land der Erde deutete sich in den Umfragen zuletzt ein sehr enges Rennen zwischen den Liberalen von Ministerpräsident Mark Carney (60) und den Konservativen mit Spitzenkandidat Pierre Poilievre (45) an. Mit ersten Ergebnissen wird in der Nacht zum Dienstag (MESZ) gerechnet.

Lange lagen die oppositionellen Konservativen in Umfragen scheinbar uneinholbar vorne - doch dann kamen die aggressive Zollpolitik und Annexions-Drohungen von US-Präsident Donald Trump. Dies verschaffte dem Wirtschaftsexperten Carney überraschenden Aufwind.

Carney plädiert unter anderem für eine engere Zusammenarbeit mit Europa und Asien, um die Handelsabhängigkeit von den USA zu verringern. Der konservative Poilievre steht für niedrige Steuern und Kürzungen bei Staatsausgaben. Sein Politik-Stil mit deutlichen Trump-Anleihen schien bei den Kanadiern im laufenden Konflikt mit den USA zuletzt aber nicht mehr so gut anzukommen.

Ziel beider Parteien ist absolute Mehrheit



Ziel beider Parteien sind mindestens 172 Sitze im Parlament in der Hauptstadt Ottawa, was der absoluten Mehrheit der Mandate für die 343 Wahlkreise entspricht. Die Abgeordneten werden per Direktwahl gewählt. Falls eine ebenfalls mögliche Minderheitsregierung nötig würde, wären Carney oder Poilievre auf die Duldung durch kleinere Parteien angewiesen - etwa die Sozialdemokraten, die Grünen oder auch die Regionalpartei Bloc Québécois.

Die Wahl findet nun auch unter dem Eindruck eines tragischen Vorfalls in der Westküstenmetropole Vancouver am Wochenende statt: Bei einem Straßenfest der philippinischen Gemeinde fuhr ein Mann mit einem Auto in eine Menschenmenge und tötete mindestens neun Menschen. Ein verdächtiger 30-Jähriger wurde festgenommen. Die Polizei zeigte sich zuversichtlich, dass es sich nicht um einen Terrorakt handele./cah/DP/zb