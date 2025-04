McPhy Energy kämpft ums Überleben mit einem Übernahmeangebot bis 9. Mai. Bei Scheitern droht die Liquidation und Totalverlust für Anleger.

Letzte Chance oder Game Over? - Der Wasserstoffpionier McPhy Energy steckt in einer existenziellen Krise. Mit einem eingeleiteten Sanierungsverfahren und drohender Liquidation steht alles auf dem Spiel. Doch ein möglicher Retter wartet bereits in den Startlöchern.

Sanierungsmarathon mit Ultimatum

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei McPhy Energy ?

Liquiditätsnotstand : Die Kasse wird voraussichtlich Ende Juni leer sein - das Unternehmen läuft auf Sicht.

: Die Kasse wird voraussichtlich Ende Juni leer sein - das Unternehmen läuft auf Sicht. Rettungsanker gesucht : Ein noch ungenannter europäischer Industriekonzern hat ein Übernahmeangebot vorgelegt. Bis zum 9. Mai muss die Entscheidung fallen.

: Ein noch ungenannter europäischer Industriekonzern hat ein Übernahmeangebot vorgelegt. Bis zum 9. Mai muss die Entscheidung fallen. Sword of Damocles: Bleibt eine Lösung aus, droht die Zwangsliquidation - der Totalverlust für Aktionäre wäre dann kaum noch abwendbar.

Zahlen sprechen eine klare Sprache

Der bereinigte Umsatz von 17,1 Millionen Euro 2024 zeigt: Die operativen Probleme gehen tiefer. Stornierte Tankstellenprojekte zwangen zu Entschädigungszahlungen und drückten den tatsächlichen Umsatz auf magere 13,1 Millionen Euro.

Entscheidungswoche mit Ansage

Kann der geheim gehaltene Bieter das Ruder noch herumreißen? Die nächsten Tage werden zur Nagelprobe - entweder gelingt der Deal oder der Countdown zur Insolvenz beginnt. Der Titel notiert bereits im Penny-Stock-Status, ein klares Signal des Marktes.

Anzeige

McPhy Energy-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue McPhy Energy-Analyse vom 28. April liefert die Antwort:

Die neusten McPhy Energy-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für McPhy Energy-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 28. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

McPhy Energy: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...