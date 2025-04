Jeden Montagmorgen berichten wir über fünf Dinge, die zum Wochenstart wichtig sind. Diesmal geht es um KI-Infrastruktur, Wasserzeichen in ChatGPT-Texten, KI in der Schule, Druckluftspeicher aus China und die Zukunft der Suche. Egal, ob überraschend günstige KI-Modelle wie Deepseek oder unklare Gewinnaussichten: Lange sah es so aus, als könnte nichts den KI-Boom ausbremsen. Donald Trumps globaler Handelskrieg könnte jetzt aber auch dem KI-Sektor einen ...

