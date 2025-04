MOUNTAIN VIEW, CA / ACCESS Newswire / 28. April 2025 / Finnovant, ein führendes Unternehmen für mobile Technologie und biometrische Authentifizierungslösungen, und Storage Chain, ein Pionier für dezentralisierte Speichertechnologie, gaben heute die bevorstehende Einführung des PhenixLoc Data Manager bekannt, die für den 1. Juni 2025 vorgesehen ist. Dieses bahnbrechende Produkt, das die Web 3-Technologie nutzt, ist im Begriff, Datensicherheit und -zugänglichkeit zu revolutionieren, insbesondere für Menschen in Schwellenländern mit keinem oder schwierigem Zugang zu Bankkonten; es bietet die branchenweit erste Kombination aus fortschrittlicher Sicherheit, Nutzerkontrolle und Erschwinglichkeit auf Android, iOS und über Browser auf jedem beliebigen Gerät.

Der PhenixLoc Data Manager bietet verschlüsselte, dezentralisierte Speicherung für alle Arten von privaten oder sensiblen Informationen. Er wurde mit Blick auf die besonderen Bedürfnisse der Schwellenländer entwickelt und bietet unglaubliche Sicherheit zu einem Preis, der für jeden zugänglich und erschwinglich ist.

Der Zugang zum PhenixLoc erfolgt über die dezentralisierte Web 3-Technologie und ist durch Say-Tec, die innovative biometrische Authentifizierungslösung von Finnovant, gesichert, die dafür sorgt, dass nur der rechtmäßige Eigentümer auf seine Daten zugreifen kann. Außerdem nutzt PhenixLoc solide Sicherheitsverfahren des dezentralen Finanzwesens (DeFi), um den Datenschutz noch weiter zu verbessern.

"Wir freuen uns unglaublich über die Partnerschaft mit Storage Chain, um den PhenixLoc Data Manager auf den Markt zu bringen", sagte Brian Maw, CEO von Finnovant. "Zu lange war sichere und private Datenspeicherung für viele Menschen in Schwellenökonomien unerreichbar. Mit PhenixLoc wird dies anders. Durch die Integration unserer sicheren biometrischen Authentifizierung in das dezentralisierte Netzwerk von Storage Chain bieten wir ein nie dagewesenes Maß an Sicherheit und Kontrolle, das auf die Bedürfnisse der nächsten Milliarden Nutzer zugeschnitten ist."

Der PhenixLoc Data Manager zeichnet sich dadurch aus, dass Ihre Daten allein unter Ihrer Kontrolle bleiben und niemals an große, zentralisierte Unternehmen weitergegeben werden oder für diese zugänglich werden. Es nutzt die End-to-End-Verschlüsselung AES-256, denselben primären Verschlüsselungsalgorithmus, auf den die sichersten Institutionen der Welt vertrauen, und gewährleistet, dass weder ein großes Unternehmen noch eine andere Organisation Ihre Dateien einsehen kann.

PhenixLoc bietet außerdem eine innovative Endowment-Funktion, die dem Produkt eine weitere Schicht kritischer Funktionalität hinzufügt und dem Nutzer ein Gefühl von Sicherheit gibt. Diese besondere Funktion geht das Problem der wichtigen Notwendigkeit einer digitalen Lebensplanung an und ermöglicht es den Nutzern, ein vertrauenswürdiges Familienmitglied, einen Anwalt oder eine andere Person zu benennen, die im Falle ihres Ablebens Zugriff auf ihre digitalen Vermögenswerte erhält. Damit ist sichergestellt, dass wertvolle persönliche Informationen, Dokumente oder sonstiges digitales Eigentum nach den Wünschen des Nutzers sicher und zuverlässig weitergegeben werden können.

PhenixLoc nutzt populäre Dezentralisierungstechnologien, mit denen jede hochgeladene Datei aufgeteilt und über ein globales Netzwerk von Servern verteilt wird. Dieser dezentralisierte Ansatz bedeutet, dass kein einzelner Anbieter auf Ihren Content zugreifen kann und dass nur Sie über den Schlüssel für die Wiederzusammensetzung Ihrer Daten verfügen. Diese Verpflichtung zum Datenschutz ist absolut - mit einer Null-Kompromiss-Politik, was bedeutet, dass keine Daten über den Nutzer gesammelt oder gespeichert werden und dass der Nutzer die vollständige Kontrolle besitzt.

"Unsere Zusammenarbeit mit Finnovant beim PhenixLoc Data Manager stellt einen bedeutenden Schritt nach vorn dar und macht dezentralisierte Speicherung praktisch und weltweit zugänglich", erklärte Chris Dominguez, CEO von Storage Chain. "Wir sind der Ansicht, dass Datenschutz ein grundlegendes Menschenrecht ist; durch die Kombination unseres dezentralen Netzwerks mit dem sicheren biometrischen Zugang von Finnovant versetzen wir die Nutzer in die Lage, ihr digitales Leben selbst in die Hand zu nehmen und zu kontrollieren, und zwar unabhängig von ihrem Standort oder ihrem finanziellen Status. Dies ist dezentralisierte Speicherung, die für die reale Welt konzipiert wurde."

Über seine soliden Sicherheitsmerkmale hinaus ist PhenixLoc auf Benutzerfreundlichkeit ausgelegt und bietet überall auf der Welt schnelle Dateidownloads. Die Preisstruktur ist so gestaltet, dass sie ausgesprochen wettbewerbsfähig und erschwinglich ist, was dem Engagement für die aufstrebenden Märkte Rechnung trägt.

Über Storage Chain:

Storage Chain ist ein Pionier für dezentralisierte Speichertechnologien und baut solide und skalierbare Netzwerke, bei denen Nutzerkontrolle, Datenschutz und Sicherheit an oberster Stelle stehen.

Kontakt: info@storagechain.io

https://pr.report/9tvt, LinkedIn, Discord

Über Finnovant:

Finnovant ist ein Technologieunternehmen, das auf innovative biometrische Authentifizierung und sichere digitale Lösungen spezialisiert ist, die für weltweite Zugänglichkeit konzipiert sind.

Folgen Sie dem Unternehmen auf Finnovant.com, X, https://pr.report/9tw1 und Facebook.

Chris Benedict

Finnovant, Inc.

cbenedict@finnovant.com

888-426-1892

Quelle: Finnovant Inc

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79384Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79384&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=US0000000003Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/19277104-finnovant-inc-storage-chain-melden-einfuehrung-branchenweit-phenixloc-data-manager-schwellenlaendern-beispielloser-sicherheit-innovativen-funktionen-kostenguenstiger-dezentraler-speicherung