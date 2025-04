London (ots/PRNewswire) -Die weltweit führende Veranstaltung für konvergierte Mobilität kehrt am 18. und 19. Juni ins ExCeL in London zurück und vereint das globale Mobilitäts-Ökosystem für zwei Tage.MOVE bietet eine einmalige Gelegenheit für alle vertikalen Bereiche des Ökosystems, zusammenzukommen, zu lernen, zu innovieren, Geschäfte zu machen und Grenzen zu überschreiten.Die Veranstaltung bringt die weltweit führenden Mobilitätsakteure aus über 80 Ländern zusammen und ist der ultimative Treffpunkt für Automobilhersteller, Batteriehersteller, Verkehrsbetriebe, Investoren, Flottenmanager, autonome Unternehmen und mehr.Warum sollten man 6-7 Veranstaltungen pro Jahr besuchen, wenn man auch nur eine besuchen kann?Mit mehr als 4000 Teilnehmenden, mehr als 500 Referierenden, mehr als 150 Sponsoren und Ausstellern, mehr als 200 Start-ups und erstklassigen Inhalten auf 20 Bühnen können Sie es sich nicht leisten, etwas zu verpassen.UNSERE 20 STUFEN:Erster Tag- Geschäftsmodelle- MaaS- Intelligente Infrastruktur- Fuhrparks und Nutzfahrzeuge- Regulierung, Haftung und ESG- Technische Daten Innovation- Energie und Aufladung- Autonome Fahrzeuge- HandelZweiter Tag- Mikromobilität- MaaS II- Bus und öffentliche Verkehrsmittel- Fuhrparks und Nutzfahrzeuge- Elektrofahrzeuge II- Technische Daten Innovation- Energie und Aufladung- Batterietechnik- KonnektivitätTESTIMONIALS:"Dies ist eine meiner Lieblingskonferenzen zum Thema Mobilität. Ich habe das Gefühl, dass ich hier den Finger am Puls der Zeit habe."Aon"Die Ausstellung ist großartig, die Anzahl der Leute hier und die Anzahl der Aussteller ist unglaublich. Ich bin wirklich beeindruckt von der erstaunlichen Anzahl Start-ups, die wirklich tolle Innovationen haben."NVIDIA"Die MOVE-Veranstaltung ist eine großartige Veranstaltung, um das Bewusstsein der Öffentlichkeit zu schärfen. Bei dieser Veranstaltung gibt es so viele Akteure aus dem Ökosystem, mit denen man sprechen und mit denen man zusammenarbeiten kann."Pony.ai"Hier treffen wir so viele verschiedene Menschen aus unterschiedlichen Branchen."NIOREFERIERENDE:- Tony Han, Gründer, Vorsitzender und Geschäftsführer, WeRide- Wen Han, Gründer, Vorsitzender und Geschäftsführer, Windrose- Helen Pan, Geschäftsführerin und Vorstand, Baidu- Magnus Östberg, Softwareleiter, Mercedes-Benz AG- Isbrand Ho, ehemaliger Geschäftsführer, BYD Europe und Senior Consultant, BYD- Henry Bzeih, Leiter der Softwareabteilung, Ampere- Dr. James Peng, Mitbegründer und Geschäftsführer, Pony.ai- Celina Mikolajczak, Verantwortliche für Batterietechnik, Lyten- Marcus Welz, Geschäftsführer, Hyundai Connected Mobility GmbH- Andy Palmer, Vorsitzender, Pod Point- Dong Su Kim, Geschäftsführer, LG Technology Ventures- Arnaud Julien, Chief Innovation, Data and Digital Officer, Keolis- Karl Deppen, Vorstandsmitglied, Daimler Truck- Gavin Jackson, Geschäftsführer, Oxa- Pierre Pomper, Kaufmännischer Leiter, Einride Autonomous Technologies- Fathi Tlatli, Präsident Global Sector Auto-Mobility, DHL- Andrew Cornelia, Geschäftsführer, Mercedes-Benz High-Power Charging- Jeroen van Tilburg, Geschäftsführer, IONITY- Thijs Meijling, Leiter des NIO Europe Business, NIO- Stephan Jannis, SVP Supply - Wiederaufladbare Batteriematerialien, Umicore- Katharina Uribe, SVP, Automotive & Neue Mobilität, Kühne + Nagel- Claudia Barthle, Leiterin des weltweiten Vertriebs, Progressive Mobilität, Bosch- Damian Oton, CCO, Motability OperationsSPONSOREN:DiamondMichelinStellantis VenturesMotability Operations Ltd.Robert Bosch GmbHPlatinumAutel EuropeAllianz PartnersDassault SystémesEkoenergetyka-Polska S.A.EYHogan LovellsVIP-Speaker-DinnerKonsortium für FahrzeugkonnektivitätGoldEkimetricselvah GmbHHiveMQKempowerLCP DeltaNokiaValtech Mobility GmbHVolterasSilberAufinityWebfleetE-Mobility-RentalsendavaImagryMobilisightsTata CommunicationsVodafoneWriskMEDIENRESSOURCEN:Presse/Medien haben exklusiven Zugang zur Presselounge, die mit einer Kulisse für Interviewaufnahmen ausgestattet ist.Ein Kabelanschluss wird zur Verfügung gestellt.Die Presse nimmt kostenlos an der Veranstaltung teil und kann eine beliebige Anzahl von Kollegen mitbringen.MOVE GROOVE:Jeder weiß, dass das beste Networking nach Feierabend stattfindet, also lassen Sie den Tag mit uns auf der MOVE-Afterparty ausklingen und feiern Sie mit uns eine Nacht, die in Erinnerung bleibt!Es gibt keine funkigere und groovigere Party im Bereich der Mobilität.Beim MOVE GROOVE können Sie sich zurücklehnen und in einem weniger formellen Rahmen Kontakte knüpfen.