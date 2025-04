EQS-News: DEBRA Research GmbH / Schlagwort(e): Finanzierung

DEBRA Research gibt Impact Investment in Nova Anchora zur Weiterentwicklung einer Proteintherapie für Epidermolysis bullosa bekannt



29.04.2025 / 10:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





DEBRA Research gibt Impact Investment in Nova Anchora zur Weiterentwicklung einer Proteintherapie für Epidermolysis bullosa bekannt Weitere beteiligte Investoren sind die weltweit tätige Investmentgesellschaft Viking Global Investors, die Wohltätigkeitsorganisation CureEB, die Epidermolysis bullosa Medical Research Foundation (EBMRF) und die Universität Stanford.

Die Finanzierung ermöglicht Nova Anchora die Weiterentwicklung seines führenden Wirkstoffkandidaten NvA-011, einer rekombinanten Kollagen-Therapie, bis zur Zulassungsreife für klinische Studien.

Die Investition unterstreicht das Engagement der Geldgeber, lebensverändernde Therapien für Epidermolysis bullosa voranzubringen, eine seltene und schwerwiegende Hauterkrankung. München, Deutschland, und San Francisco, Kalifornien, USA, 29. April 2025 - Die DEBRA Research gGmbH, eine gemeinnützige Organisation, die sich der Förderung von Forschung und Arzneimittelentwicklung für Menschen mit Epidermolysis bullosa (EB) widmet, investiert zusammen mit Viking Global Investors, CureEB, EBMRF und der Universität Stanford in Nova Anchora LLC, ein junges, präklinisches Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung neuartiger proteinbasierter Therapien für EB konzentriert. Die Finanzierung unterstützt die Weiterentwicklung von Nova Anchoras führendem Wirkstoffkandidaten NvA-011 durch die präklinische Phase bis zur IND-Reife (Investigational New Drug). Nova Anchora mit Sitz in San Francisco wurde 2021 unter anderem von Prof. Peter Marinkovich gegründet, außerordentlicher Professor für Dermatologie an der medizinischen Fakultät der Universität Stanford und führender Experte auf dem Gebiet der EB. EB ist eine Gruppe seltener und schmerzhafter genetisch bedingter Hauterkrankungen, bei denen die Haut äußerst verletzlich ist und bei der schon geringe Belastungen zu Blasen oder Wunden führen. Nova Anchora fokussiert sich auf die dystrophe EB (DEB), eine der schwersten Formen von EB, bei der sich aufgrund eines defekten oder fehlenden Typ VII Kollagens Blasen in der Lederhaut (Dermis) bilden. Auf Grundlage einer von der Universität Stanford lizenzierten proprietären Technologie entwickelt Nova Anchora NvA-011, ein rekombinantes humanes Typ VII Pro-Kollagen zur topischen Anwendung bei DEB. Im Jahr 2024 erhielt NvA-011 den Orphan-Drug-Status der FDA. Die neuen Mittel werden verwendet, um die präklinische Entwicklung von NvA-011 weiter voranzutreiben und die für den IND-Antrag erforderlichen Voruntersuchungen zu ermöglichen, darunter die Finalisierung von Herstellungsprozessen und der Start toxikologischer Untersuchungen im Vorfeld klinischer Studien. Im weiteren Verlauf beabsichtigt Nova Anchora, Vorbereitungen für eine größere Serie A-Finanzierungsrunde zu treffen, um innerhalb der nächsten zwei Jahre erste klinische Studien am Menschen durchführen zu können. "Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit DEBRA Research und weiteren gleichgesinnten Investoren, um die Entwicklung unserer korrektiven, proteinbasierten Therapie für Menschen mit DEB zu beschleunigen," sagte Jason Bhardwaj, CEO von Nova Anchora. "Wir schätzen insbesondere die engen Verbindungen unserer Partner zur DEB-Gemeinschaft und dem breiteren strategischen Ökosystem, die uns dabei helfen werden, unsere Technologie den PatientInnen zugänglich zu machen." "Bei DEBRA Research sind wir davon überzeugt, dass strategische Partnerschaften und gezielte Investitionen der Schlüssel sind, um positive Veränderungen für Menschen mit EB zu erzielen," sagte Dr. Martin Steiner, Geschäftsführer von DEBRA Research. "Die innovative proteinbasierte Therapie von Nova Anchora, mit der fehlerhaftes Typ VII Kollagen durch einen gezielten, topischen Ansatz wiederhergestellt werden soll, stellt einen vielversprechenden Fortschritt für die Behandlung der DEB dar. Mit einem Team, das über umfassende Expertise in der EB-Forschung und translationalen Medizin verfügt, ist das Unternehmen hervorragend aufgestellt, um diese dringend benötigte Therapie in die klinische Anwendung zu bringen. Diese Investition vereint philanthropische Organisationen und einen professionellen Risikokapitalgeber in einem einzigartigen Konsortium. Wir freuen uns sehr, das Unternehmen zu unterstützen und gemeinsam die Entwicklung von NvA-011 zu beschleunigen." CureEB, DEBRA Research, EBMRF und Viking Global Investors haben sich für diese Finanzierungsrunde zu einem außergewöhnlichen Investorenkonsortium zusammengeschlossen. Zusammen mit der EB Research Partnership (EBRP), einem Bestandsinvestor, verbindet die Partner das gemeinsame Engagement, die Lebensqualität von Menschen mit EB zu verbessern und auf eine Heilung dieser schweren Krankheit hinzuarbeiten. CureEB , EBMRF und EBRP setzen sich für die Sammlung von Spenden für die EB-Forschung ein. DEBRA Research konzentriert sich auf die Förderung der Forschung und klinischen Entwicklung durch strategische Partnerschaften und Investitionen. Diese Zusammenarbeit spiegelt die gemeinsamen Bemühungen der Partner wider, die Forschung und Behandlungsmöglichkeiten für EB voranzubringen. Über Nova Anchora LLC Nova Anchora ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das eine korrektive, proteinbasierte Therapie für DEB entwickelt, eine schwere, seltene Hautkrankheit. Basierend auf einer von Dr. Peter Marinkovich entwickelten und von der Universität Stanford lizenzierten Technologie ist es Nova Anchoras Mission, das Leben von Menschen mit DEB zu verbessern. Über DEBRA Research DEBRA Research ist eine gemeinnützige Organisation, die sich der Förderung von therapeutischen und kurativen Behandlungsmöglichkeiten für Epidermolysis bullosa (EB) verschrieben hat, einer seltenen und folgenschweren genetisch bedingten Hauterkrankung. Als Forschungsarm von DEBRA Austria - einer 1995 gegründeten PatientInnenorganisation zur Unterstützung von Menschen mit EB - arbeitet DEBRA Research weltweit mit Wissenschaft, Biotechnologie, Pharmaindustrie, PatientInnenorganisationen und Aufsichtsbehörden zusammen, um Innovationen voranzutreiben. DEBRA Research konzentriert sich auf translationale Forschung und klinische Entwicklung, um den dringenden medizinischen Bedarf von EB-Betroffenen zu decken. Die Organisation hat sich zum Ziel gesetzt, die Erforschung und Entwicklung von Therapien zur Verbesserung der Lebensqualität zu beschleunigen und gleichzeitig eine Zukunft anzustreben, in der EB heilbar ist - eine "Welt ohne EB". Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website www.debra-research.org und folgen Sie uns auf LinkedIn . Über Viking Global Investors Viking Global Investors ("Viking") wurde 1999 gegründet und ist eine weltweit tätige Investmentgesellschaft mit einem langfristigen, fundamental orientierten und forschungsintensiven Investmentansatz. Viking verwaltet Kapital in Höhe von über 51 Milliarden US-Dollar in börsennotierten und privaten Beteiligungen. Viking unterhält Niederlassungen in Stamford, New York, Hong Kong, London und San Francisco und ist bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) als Anlageberater registriert. Weitere Informationen finden Sie unter www.vikingglobal.com . Weitere Investoren mit Schwerpunkt auf EB CureEB: Cure EB ist eine in England und Wales registrierte Wohltätigkeitsorganisation (Nr. 1158672), die sich der Suche nach wirksamen Behandlungsmethoden und Heilungsmöglichkeiten für alle Formen von EB widmet, wobei der Schwerpunkt auf der Weiterentwicklung von Technologien zur Genmodifikation liegt. www.cure-eb.org EB Medical Research Foundation (EBMRF): Die EBMRF wurde 1991 mit dem Ziel gegründet, entscheidende Forschungsprojekte zu EB zu finanzieren und das Bewusstsein für EB zu schärfen. Ein Alleinstellungsmerkmal der Stiftung ist, dass ein Großteil der administrativen Arbeit ehrenamtlich erfolgt und keine Gehälter gezahlt werden, sodass die Spendengelder direkt in die Forschungsprojekte fließen. www.ebmrf.org EB Research Partnership (EBRP): Die EBRP ist der weltweit größte Geldgeber für Forschungsprojekte zur Beschleunigung der Entwicklung von Behandlungen und Heilmöglichkeiten für EB. www.ebresearch.org Kontakt DEBRA Research

Dr. Martin Steiner

info@debra-research.org Nova Anchora

admin@novaanchora.com Medienanfragen MC Services

Dr. Cora Kaiser, Dr. Johanna Kobler

+49 89 210 2280

debra-research@mc-services.eu



29.04.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com