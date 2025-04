Bad Wimpfen (ots) -In der aktuellen Ausgabe der Ökotest (Ausgabe 5/2025) überzeugen Lidl-Produkte zum erneuten Mal: So erhalten die Aufbackbrötchen "Grafschafter Bio, 4 Körner Krusti, Bioland" sowie die "Grafschafter Gluten frei Bio Korntaler" das Gesamturteil "Sehr gut". Beide Varianten überzeugen mit sehr guten Inhaltsstoffen und gehören zu den besten Produkten im Test. Letztere zählen darüber hinaus zu den drei besten überprüften glutenfreien Aufbackbrötchen.Passend zu den sehr guten Ergebnissen der Aufbackbrötchen bescheinigen die Tester dem "Vemondo Papaya Mango Curry Veganer Brotaufstrich" das Ökotest-Gesamturteil "Sehr gut". Dabei heben sie die sehr guten Inhaltsstoffe sowie den günstigen Preis in Höhe von 1,25 Euro pro 180 Gramm (Grundpreis: 0,70 Euro/kg) hervor.Gute Toastbrote müssen nicht teuer sein. Das bestätigt die Stiftung Warentest in der aktuellen Ausgabe (5/2025) und verteilt für gleich drei Toasts der Lidl-Eigenmarke Grafschafter "Gute" Gesamtnoten. So geht das "Grafschafter American Style Sandwich Weizen" mit einem "Guten" (2,3) Gesamturteil als Preis-Leistungs-Sieger unter den Sandwichtoasts hervor. Mit einem Preis von 0,15 Euro pro 100 Gramm (Grundpreis: 1,46 Euro/kg) ist es das günstigste unter den am besten bewerteten Sandwichscheiben.Auch das "Grafschafter Butter Toast" punktet im Test mit dem Gesamturteil "Gut" (2,3). Außerdem gehört es mit 0,16 Euro pro 100 Gramm (Grundpreis: 1,58 Euro/kg) zu den günstigsten "guten" Toasts.Auch unter den Vollkorntoats überzeugt ein Toast von Grafschafter: Das "Grafschafter Vollkorn Toast" gehört mit der Gesamtnote "Gut" (2,3) zu den fünf der acht Toasts mit Gesamtnote "gut" bewerteten Produkten in dieser Kategorie und punktet mit einem knusprigen Rand und einem lockeren Innenteil. Neben dem günstigen Preis von 0,16 Euro pro 100 Gramm (Grundpreis: 1,58 Euro/kg) beeindruckt es ebenso mit seinem leicht hefigen und herben Geschmack vollumfänglich.Neben qualitativ hochwertigen Lebensmitteln erhält Lidl auch im Near-Food-Bereich ein gutes Ergebnis. So bescheinigt die Ökotest dem "Cien Nagellackentferner sanft & pflegend" ein "Gutes" Gesamturteil. Die Testpersonen heben auch hier die sehr guten Inhaltsstoffe hervor. Mit einem Preis von 0,75 Euro (Grundpreis: 7,50 Euro/Liter) je 100 Milliliter gehört der acetonfreie Lidl-Nagellackentferner außerdem zu den günstigsten Produkten im Test.Lidl überzeugt auch im Freizeit-Bereich hinsichtlich Preis und Qualität gleichermaßen: Das "Crivit Gartentrampolin" von Lidl geht als Preis-Leistungs-Sieger mit dem Gesamturteil "Gut" (1,6) aus der aktuellen Ausgabe der Stiftung Warentest hervor.Einmal mehr zeigt sich: sowohl im Food- als auch im Near-Food-Bereich bietet Lidl in Deutschland beste Qualität zu fairen Preisen.Weiteres Bildmaterial finden Sie im Lidl-Newsroom (https://unternehmen.lidl.de/pressreleases/2025/250429_stiwa_grafschafter_cien_vemondo_crivit?startdate=&enddate=&search=).Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).Pressekontakt:Pressestelle Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/6022140