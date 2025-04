Funding Circle Holdings plc: POS-Transaction in -2

DJ Funding Circle Holdings plc: POS-Transaction in Own Shares

Funding Circle Holdings plc (FCH) Funding Circle Holdings plc: POS-Transaction in Own Shares 30-Apr-2025 / 17:29 GMT/BST =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LEI: 2138003EK6UAINBBUS19 30 April 2025 Funding Circle Holdings plc Transaction in own shares The Company has today purchased for cancellation the following number of Ordinary Shares on the London Stock Exchange from Investec Bank plc ("Investec") as part of its buy-back announced on 16 October 2024: Date of purchase: 30 April 2025 Number of ordinary shares purchased: 181,416 Highest price paid per share: 114.40p Lowest price paid per share: 112.00p Volume weighted average price paid per share: 112.6486p

The Company intends to cancel all of the purchased Ordinary Shares.

Following the cancellation of the repurchased shares, the Company's issued share capital will consist of 314,405,698 Ordinary Shares with voting rights.

There are no ordinary shares held in Treasury.

The above figure (314,405,698) may be used by shareholders (and others with notification obligations) as the denominator for the calculation by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), as it forms part of Retained EU Law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018, the table below contains detailed information of the individual trades made by Investec as part of the Share Buyback Programme.

Aggregate information:

Venue Volume-weighted average price (pence per share) Aggregated volume LSE 112.6486p 181,416

Individual information:

Number of ordinary shares Transaction price (GBp Time of transaction (UK Transaction reference Trading purchased share) Time) number venue 733 113.00 08:22:25 00334446032TRLO1 XLON 424 112.80 08:22:25 00334446033TRLO1 XLON 699 112.80 08:22:33 00334446071TRLO1 XLON 25 112.80 08:22:33 00334446072TRLO1 XLON 566 112.60 08:22:59 00334446240TRLO1 XLON 335 112.40 08:27:14 00334448069TRLO1 XLON 349 112.40 08:27:14 00334448070TRLO1 XLON 265 112.20 08:58:44 00334460749TRLO1 XLON 195 112.20 08:58:44 00334460750TRLO1 XLON 217 112.20 08:58:44 00334460751TRLO1 XLON 721 112.60 09:05:45 00334463761TRLO1 XLON 682 112.40 09:05:45 00334463762TRLO1 XLON 235 112.40 09:05:53 00334463816TRLO1 XLON 198 112.40 09:05:53 00334463817TRLO1 XLON 222 112.40 09:05:53 00334463818TRLO1 XLON 196 112.40 09:05:53 00334463819TRLO1 XLON 300 112.20 09:16:26 00334468230TRLO1 XLON 673 112.00 09:27:53 00334472033TRLO1 XLON 233 112.40 10:26:35 00334494023TRLO1 XLON 710 113.80 11:19:38 00334514787TRLO1 XLON 345 113.60 11:32:00 00334515618TRLO1 XLON 348 113.60 11:32:00 00334515619TRLO1 XLON 689 113.80 11:35:32 00334515712TRLO1 XLON 677 113.60 11:40:12 00334515854TRLO1 XLON 218 113.60 11:46:34 00334516109TRLO1 XLON 230 113.60 11:46:34 00334516110TRLO1 XLON 122 113.60 11:46:34 00334516111TRLO1 XLON 492 113.40 12:16:13 00334517313TRLO1 XLON 715 113.00 12:45:09 00334518430TRLO1 XLON 681 112.80 12:45:11 00334518438TRLO1 XLON 275 112.60 12:45:21 00334518462TRLO1 XLON 413 112.60 12:45:21 00334518463TRLO1 XLON 688 112.40 12:45:33 00334518483TRLO1 XLON 212 112.40 12:45:33 00334518475TRLO1 XLON 600 112.40 12:45:33 00334518476TRLO1 XLON 2100 112.40 12:45:33 00334518477TRLO1 XLON 1200 112.40 12:45:33 00334518478TRLO1 XLON 600 112.40 12:45:33 00334518479TRLO1 XLON 55 112.40 12:45:33 00334518480TRLO1 XLON 1394 112.40 12:45:33 00334518481TRLO1 XLON 491 112.40 12:45:33 00334518482TRLO1 XLON 12 112.80 12:45:41 00334518485TRLO1 XLON 173 112.80 12:45:41 00334518486TRLO1 XLON 200 113.00 12:45:50 00334518499TRLO1 XLON 716 112.80 12:46:24 00334518533TRLO1 XLON 77 112.60 12:48:40 00334518713TRLO1 XLON 2400 113.00 13:01:43 00334519392TRLO1 XLON 2600 113.00 13:01:43 00334519393TRLO1 XLON 2400 113.00 13:01:43 00334519394TRLO1 XLON 4880 113.00 13:01:43 00334519395TRLO1 XLON 120 113.00 13:01:43 00334519396TRLO1 XLON 660 113.00 13:01:43 00334519397TRLO1 XLON 2600 113.00 13:01:43 00334519398TRLO1 XLON 2400 113.00 13:01:43 00334519399TRLO1 XLON 200 113.00 13:01:43 00334519400TRLO1 XLON 1800 113.00 13:01:43 00334519401TRLO1 XLON 722 113.00 13:21:30 00334520239TRLO1 XLON 722 113.00 13:21:30 00334520240TRLO1 XLON 722 113.00 13:21:30 00334520241TRLO1 XLON 836 113.00 13:21:30 00334520237TRLO1 XLON 2364 113.00 13:21:30 00334520238TRLO1 XLON 5000 113.00 13:21:30 00334520242TRLO1 XLON 227 113.00 13:21:30 00334520243TRLO1 XLON 2036 113.00 13:21:39 00334520244TRLO1 XLON 616 113.00 13:23:50 00334520369TRLO1 XLON 2095 113.00 13:25:38 00334520546TRLO1 XLON 2348 113.00 13:25:38 00334520545TRLO1 XLON 1900 113.00 13:28:41 00334520659TRLO1 XLON 309 113.00 13:28:41 00334520660TRLO1 XLON 600 113.00 13:28:41 00334520653TRLO1 XLON

1500 113.00 13:28:41 00334520654TRLO1 XLON 2900 113.00 13:28:41 00334520655TRLO1 XLON 291 113.00 13:28:41 00334520656TRLO1 XLON 1659 113.00 13:28:41 00334520657TRLO1 XLON 2192 113.00 13:28:41 00334520661TRLO1 XLON 2678 113.00 13:28:41 00334520658TRLO1 XLON 899 113.00 13:28:41 00334520662TRLO1 XLON 655 113.00 13:28:41 00334520663TRLO1 XLON 120 113.00 13:28:41 00334520664TRLO1 XLON 576 113.00 13:28:41 00334520665TRLO1 XLON 493 113.00 13:28:41 00334520666TRLO1 XLON 515 113.00 13:28:41 00334520667TRLO1 XLON 429 113.00 13:28:41 00334520668TRLO1 XLON 899 113.00 13:28:41 00334520669TRLO1 XLON 650 113.00 13:28:41 00334520670TRLO1 XLON 899 113.00 13:28:41 00334520671TRLO1 XLON 649 113.00 13:28:41 00334520672TRLO1 XLON 191 113.00 13:28:41 00334520673TRLO1 XLON 899 113.00 13:28:42 00334520674TRLO1 XLON 223 113.00 13:28:42 00334520675TRLO1 XLON 673 113.00 13:28:42 00334520676TRLO1 XLON 203 113.00 13:28:42 00334520677TRLO1 XLON 166 112.80 13:29:42 00334520713TRLO1 XLON 2025 112.80 13:29:42 00334520714TRLO1 XLON 2029 112.40 13:29:42 00334520715TRLO1 XLON 1576 112.40 13:31:04 00334520818TRLO1 XLON 194 112.40 13:31:04 00334520819TRLO1 XLON 191 112.40 13:31:04 00334520820TRLO1 XLON 838 112.20 13:31:29 00334520840TRLO1 XLON 1271 112.20 13:32:15 00334520898TRLO1 XLON 2196 112.00 13:33:57 00334521049TRLO1 XLON 1377 112.20 13:41:04 00334521617TRLO1 XLON 4000 112.20 13:41:04 00334521608TRLO1 XLON 402 112.20 13:41:05 00334521646TRLO1 XLON 1766 112.20 13:41:05 00334521647TRLO1 XLON 670 112.20 13:44:15 00334522165TRLO1 XLON 689 112.20 13:45:07 00334522282TRLO1 XLON 1162 112.20 13:45:07 00334522279TRLO1 XLON 1049 112.20 13:45:07 00334522280TRLO1 XLON 4000 112.20 13:45:07 00334522281TRLO1 XLON 703 112.20 13:45:07 00334522288TRLO1 XLON 1000 112.20 13:45:07 00334522283TRLO1 XLON 2541 112.20 13:45:07 00334522284TRLO1 XLON 459 112.20 13:45:07 00334522285TRLO1 XLON 2541 112.20 13:45:07 00334522286TRLO1 XLON 1162 112.20 13:45:07 00334522287TRLO1 XLON 2056 112.20 13:45:08 00334522290TRLO1 XLON 218 112.20 13:45:08 00334522289TRLO1 XLON 782 112.20 13:45:08 00334522291TRLO1 XLON 510 112.20 13:45:10 00334522297TRLO1 XLON 666 112.20 13:45:10 00334522296TRLO1 XLON 218 112.20 13:45:10 00334522303TRLO1 XLON 510 112.20 13:45:10 00334522304TRLO1 XLON 3016 112.20 13:45:10 00334522298TRLO1 XLON 318 112.20 13:45:10 00334522299TRLO1 XLON 1970 112.20 13:45:10 00334522300TRLO1 XLON 1046 112.20 13:45:10 00334522301TRLO1 XLON 2954 112.20 13:45:10 00334522302TRLO1 XLON 717 112.20 13:45:10 00334522305TRLO1 XLON 4000 112.20 13:45:10 00334522306TRLO1 XLON 2398 112.20 13:45:11 00334522319TRLO1 XLON 718 112.20 13:45:17 00334522367TRLO1 XLON 1602 112.20 13:45:17 00334522368TRLO1 XLON 3349 112.20 13:45:17 00334522369TRLO1 XLON 693 112.20 13:45:25 00334522378TRLO1 XLON 651 112.20 13:45:25 00334522376TRLO1 XLON 131 112.20 13:45:25 00334522377TRLO1 XLON 1606 112.20 13:45:36 00334522397TRLO1 XLON 1000 112.20 13:45:36 00334522398TRLO1 XLON 1309 112.20 13:46:48 00334522509TRLO1 XLON 703 112.20 13:46:48 00334522511TRLO1 XLON 301 112.20 13:46:48 00334522512TRLO1 XLON 85 112.20 13:46:48 00334522510TRLO1 XLON 402 112.20 13:46:49 00334522513TRLO1 XLON 48 112.20 13:46:49 00334522514TRLO1 XLON 610 112.20 13:46:49 00334522515TRLO1 XLON 309 112.20 13:46:49 00334522524TRLO1 XLON 1507 112.20 13:46:49 00334522516TRLO1 XLON 208 112.20 13:46:49 00334522517TRLO1 XLON 673 112.20 13:46:49 00334522518TRLO1 XLON 195 112.20 13:46:49 00334522519TRLO1 XLON 74 112.20 13:46:49 00334522520TRLO1 XLON 711 112.20 13:46:49 00334522521TRLO1 XLON 210 112.20 13:46:49 00334522522TRLO1 XLON 213 112.20 13:46:49 00334522523TRLO1 XLON 200 112.40 13:56:03 00334523663TRLO1 XLON 1436 112.60 14:01:02 00334523981TRLO1 XLON 606 112.60 14:01:02 00334523982TRLO1 XLON 214 112.60 14:01:02 00334523983TRLO1 XLON

