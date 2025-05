Selected Interventions unterstützt weltweit die Entsorgung von Hausmüll für rund 19 Millionen Menschen

Die ECHO-Lösung von Selected Interventions hat erfolgreich eine starke Nutzerbasis in den Bereichen Wohn-, Gewerbe-, Industrie- und kommunale Abfallsammlung aufgebaut

Die strategische Akquisition stärkt den Fokus von AMCS auf nachhaltige Leistung und verbessert die betriebliche Effizienz und Nachhaltigkeit für kommunale und private Kunden

AMCS, der führende Anbieter im Bereich Performance Sustainability, hat heute die Übernahme von Selected Interventions bekannt gegeben, einem globalen SaaS-Anbieter, der sich auf Lösungen für das kommunale Ressourcenmanagement spezialisiert hat. Diese Akquisition stärkt den Fokus von AMCS auf nachhaltige Leistung, indem sie die Fähigkeit des Unternehmens verbessert, Abläufe zu optimieren, die Servicebereitstellung zu verbessern und den Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft für Kommunen und Wertstoffsammelstellen zu beschleunigen.

Selected Interventions hat sich erfolgreich einen soliden Kundenstamm in den Bereichen Abfallentsorgung für Privathaushalte, Gewerbe, Industrie und Kommunen aufgebaut. Das Vorzeigeprodukt des Unternehmens, das ECHO Service Management Framework, hat sich zu einer bewährten Lösung für Kunden entwickelt, die eine effiziente und zuverlässige Abfallwirtschaft anstreben. ECHO unterstützt weltweit rund 19 Millionen Menschen bei der Entsorgung ihrer Hausabfälle und ist weithin für seine flexiblen und leistungsstarken Funktionen in den Bereichen Planung, Kundenbindung und mobiles Personalmanagement bekannt.

"Selected Interventions und die ECHO-Lösung ergänzen AMCS und unsere preisgekrönte Performance Sustainability Suite perfekt", erklärte Jimmy Martin, Mitbegründer und CEO von AMCS. Mit der ECHO-Lösung von Selected Interventions optimieren Dienstleister die Datenerfassung, vereinfachen die Mobilisierung von Arbeitsabläufen und bieten einheitliche Managementansichten. Durch diese Akquisition können wir unsere Beziehungen zu unseren bestehenden gemeinsamen Kunden vertiefen und neue Märkte erschließen. Zusammen mit unserer Performance Sustainability Suite möchten wir unseren Kunden einen noch größeren Mehrwert bieten und sie dabei unterstützen, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen und gleichzeitig ihre Rentabilität zu steigern.

Selected Interventions verfügt über fundierte Fachkenntnisse in den Bereichen kommunale, gewerbliche und private Abfallwirtschaft und Recycling durch sein ECHO-Framework. Diese Ergänzung stärkt die Lösungen von AMCS für den kommunalen Sektor und ermöglicht es lokalen Behörden, Abfallwirtschafts- und Recyclingprogramme effizienter zu betreiben, die Umweltbilanz zu verbessern und die kommunalen Dienstleistungen zu optimieren.

Die kombinierte Stärke von AMCS und Selected Interventions ermöglicht es allen Kunden, von einer umfassenderen, besser vernetzten Palette von Lösungen zu profitieren, die wichtige Prozesse automatisieren von der Datenerfassung und Vertragsverwaltung bis hin zur Rechnungsstellung, Nachhaltigkeitsberichterstattung und vielem mehr. Gemeinden und Ressourcen- und Recyclingorganisationen profitieren gemeinsam von einem geringeren Verwaltungsaufwand, einer beschleunigten Einnahmenerhebung und einer verbesserten Ressourcennutzung.

"Dies ist ein bedeutender Meilenstein für Selected Interventions", erklärte Matt Brookes, CEO von Selected Interventions. "Die globale Reichweite und der Fokus auf nachhaltige Leistung von AMCS schaffen Möglichkeiten, die Wirkung unseres ECHO-Rahmenwerks auszuweiten und so mehr Kommunen dabei zu unterstützen, ihre Dienstleistungen und Umweltbilanz zu verbessern."

AMCS gab außerdem die Übernahme von Mandalay Technologies bekannt, einem in Australien ansässigen Anbieter von modularen, cloudbasierten Wiegebrücken- und Datenmanagementlösungen für die Abfall- und Wertstoffwirtschaft. Diese Akquisition stellt einen wichtigen Meilenstein in der Wachstumsstrategie von AMCS dar und ermöglicht es dem Unternehmen, in der Region nun insgesamt über 360 engagierte Mitarbeiter zu beschäftigen. Dank dieser bedeutenden Präsenz kann AMCS weiterhin Lösungen, Dienstleistungen und Support anbieten, die seinen Kunden aus den Bereichen kommunale, gewerbliche und private Abfallwirtschaft dabei unterstützen, betriebliche Effizienz und Umweltverantwortung zu erreichen.

Mit insgesamt 4.000 Kunden, die von über 1.300 Mitarbeitern betreut werden, stärken diese strategischen Neuzugänge die Position von AMCS als zuverlässiger Partner für Kommunen sowie Ressourcen- und Recyclingunternehmen weltweit.

Über AMCS

Bei AMCS konzentrieren wir uns auf Performance Sustainability wir helfen ressourcenintensiven Industrien, ihre Nachhaltigkeit und Rentabilität zu steigern. Unsere Softwarelösungen basieren auf jahrzehntelanger Erfahrung und werden von Menschen entwickelt, die Ihr Geschäft verstehen. Sie bieten praktische Lösungen für die Rohstoff-, Abfall-, Recycling-, Transport-, Fertigungs- und Versorgungsbranche.

Mit Unterstützung von EQT Private Equity, das 2024 die Mehrheit der Anteile an dem Unternehmen übernommen hat, ist AMCS mit Hauptsitz in Irland und Niederlassungen in Europa, den USA und Australien der weltweite Marktführer mit über 1.300 engagierten Mitarbeitern. Die kombinierte Expertise unseres Teams ermöglicht es AMCS, innovative Lösungen und umfassende Einblicke zu liefern, die unseren Kunden helfen, ihr Wachstum voranzutreiben und dauerhaften Erfolg zu erzielen. Als zuverlässiger globaler Partner arbeiten wir mit über 4.000 Kunden in mehr als 80 Ländern zusammen und liefern digitale Lösungen, die eine sinnvolle und messbare Wirkung haben, indem sie die Kundenzufriedenheit erhöhen, die Nachhaltigkeit verbessern und die Gewinnspannen steigern.

Bei AMCS sind wir bereit, gemeinsam mit Ihnen Innovationsarbeit zu betreiben. Wir setzen unsere Experten, Prozesse und Technologien ein, um Ihr Unternehmen voranzubringen und Sie auf den Erfolg in einer nachhaltigeren, kohlenstofffreien Zukunft vorzubereiten. Erfahren Sie mehr unter: www.amcsgroup.com

Über Selected Interventions

Selected Interventions ist ein schnell wachsendes Software- und Dienstleistungsunternehmen, das sich auf die Bereitstellung hochgradig maßgeschneiderter und kosteneffizienter Servicemanagement-Lösungen für große Unternehmen weltweit spezialisiert hat.

Selected Interventions unterstützt große Unternehmen und Kommunalverwaltungen bei der Konzeption, dem Aufbau und dem Betrieb besserer Dienstleistungen für ihre Kunden durch die Implementierung der einzigartigen ECHO Service Management Framework-Software. Selected Interventions ist von seinem Firmensitz in Großbritannien aus weltweit tätig und arbeitet eng mit seinen Kunden zusammen, um leistungsstarke und dennoch kostengünstige Servicemanagement-Lösungen zu liefern, die deren Produktivität, Effizienz und Effektivität steigern. ECHO unterstützt die Abfallentsorgung für rund 19 Millionen Menschen weltweit.

Das Unternehmen entwickelt und implementiert Technologielösungen, um die Produktivität, Effizienz und Effektivität seiner Kunden zu steigern und einige der strengsten vertraglichen SLAs weltweit zu erfüllen. Selected Interventions hat sich der Maximierung von Differenzierung und Wettbewerbsfähigkeit verschrieben und tätigt erhebliche Investitionen in seine Mitarbeiter sowie in die Produktforschung und -entwicklung, um das Lösungsangebot und die Kompetenzen des Unternehmens zu verbessern. Wir sind stets auf der Suche nach den besten Talenten, um die Fachkenntnisse zu erwerben und zu erhalten, die wir benötigen, um den sich wandelnden Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden. Unser Erfolg ist ein Beweis für unser uneingeschränktes Engagement für unsere Kunden ein Engagement, das sich in unserer Einstellung zu Partnerschaften, Mitarbeitern und Produkten widerspiegelt. Erfahren Sie mehr unter www.selectedinterventions.com/

