FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Moskau und Schanghai findet wegen eines zusätzlichen Feiertags zum Tag der Arbeit kein Börsenhandel statt.

TAGESTHEMA I

China erwägt Verhandlungen mit den USA, um einen Handelskrieg zu verhindern. Washington müsse aber mit konkreten Maßnahmen Aufrichtigkeit bewiesen. Ein Sprecher des chinesischen Handelsministeriums sagte, China prüfe derzeit wiederholte Aussagen und Botschaften von US-Vertretern, die "ihre Bereitschaft zu Verhandlungen mit China über Zölle ausgedrückt haben". Chinas Position sei konsequent. "Wenn Sie kämpfen wollen, werden wir bis zum Ende kämpfen, wenn Sie reden wollen, steht unsere Tür weit offen", so der Sprecher.

TAGESTHEMA II

BASF hat zum Jahresauftakt nach Absatzrückgängen in einigen Geschäftsfeldern sowie meist sinkenden Preisen weniger umgesetzt und verdient. Der Chemieriese bestätigte am Morgen vor seiner Hauptversammlung trotz des herausfordernden Marktumfeldes nach dem von den USA angezettelten Handelskrieg seine Prognose. Sie sieht ein bereinigtes EBITDA von 8,0 bis 8,4 Milliarden Euro und einen Freien Cashflow für die Gruppe zwischen 0,4 und 0,8 Milliarden Euro vor. Eine Umsatzprognose gibt es nicht.

Nachfolgend die Erstquartalszahlen und die Konsensschätzungen (in Millionen Euro, je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG 1. QUARTAL 1Q25 ggVj 1Q25 ggVj 1Q24 Umsatz 17.402 -1% 17.601 +0,3% 17.553 EBITDA vor Sondereffekten 2.625 -3% 2.652 -2% 2.712 EBITDA 2.177 -18% 2.481 -7% 2.655 EBIT vor Sondereffekten 1.664 -5% 1.645 -6% 1.754 EBIT 1.197 -29% 1.432 -15% 1.689 Ergebnis vor Steuern 1.047 -41% 1.318 -26% 1.772 Ergebnis nach Steuern/Dritten 808 -41% 1.024 -25% 1.368 Ergebnis je Aktie 0,91 -41% 1,15 -25% 1,53

TAGESTHEMA III

Airbus hat im ersten Quartal mehr verdient und umgesetzt als am Markt erwartet. Der Luft- und Raumfahrtkonzern bestätigte hzugleich die Jahresprognose, die für 2025 weiteres Wachstum in Aussicht stellt, aber noch keine potenziellen Zolleffekte berücksichtigt. "Wir beobachten und bewerten die Situation genau, aber es ist zu früh, um die Auswirkungen heute zu quantifizieren", sagte CEO Guillaume Faury. Der Produktionshochlauf verlaufe planmäßig. "Das Lieferprofil wird nach hinten verschoben, um den besonderen Herausforderungen in der Lieferkette Rechnung zu tragen, denen wir in diesem Jahr gegenüberstehen." Für 2025 strebt Airbus weiterhin einen Anstieg des bereinigten EBIT auf rund 7,0 (Vorjahr 5,35) Milliarden Euro an, der freie Cashflow soll mit rund 4,5 Milliarden Euro auf Vorjahresniveau liegen. Bis zum Jahresende will der Konzern rund 820 Verkehrsflugzeuge übergeben nach 766 Maschinen im vergangenen Jahr. Im ersten Quartal wurden bereits 136 Maschinen ausgeliefert.

Nachfolgend die Erstquartalszahlen und die Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

BERICHTET PROG PROG 1. QUARTAL 2025 1Q25 ggVj 1Q25 ggVj 1Q24 Umsatz 13.542 +6% 12.950 +1% 12.830 EBIT bereinigt 624 +8% 602 +4% 577 EBIT 473 -22% 608 -0,2% 609 Ergebnis nach Steuern/Dritten 793 +33% 516 -13% 595 Ergebnis je Aktie 1,01 +33% 0,67 -12% 0,76 Free Cashflow -310 -83% -1.654 -- -1.791

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 NL/ING Groep NV, Ergebnis 1Q

08:00 GB/Shell plc, Ergebnis 1Q

08:00 GB/Natwest Group plc, Ergebnis 1Q

08:00 GB/Standard Chartered plc, Ergebnis 1Q

10:00 DE/DHL Group (ehemals Deutsche Post), HV

12:30 US/Exxon Mobil Corp, Ergebnis 1Q

12:45 US/Chevron Corp, Ergebnis 1Q

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Unternehmen Dividende Atoss Software 2,13 EUR Gea 1,15 EUR Hapag-Lloyd 8,20 EUR Knorr-Bremse 1,75 EUR Munich Re 20,00 EUR Paul Hartmann 8,00 EUR RTL 2,50 EUR RWE 1,10 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- IT 09:45 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe April PROGNOSE: 47,0 zuvor: 46,6 - FR 09:50 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) April PROGNOSE: 48,2 1. Veröff.: 48,2 zuvor: 48,5 - DE 09:55 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) April PROGNOSE: 48,0 1. Veröff.: 48,0 zuvor: 48,3 - EU 10:00 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) April PROGNOSE: 48,7 1. Veröff.: 48,7 zuvor: 48,6 11:00 Arbeitsmarktdaten März Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 6,1% zuvor: 6,1% Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) April Eurozone PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+2,1% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vm/+2,2% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +0,8% gg Vm/+2,5% gg Vj zuvor: +1,0% gg Vm/+2,4% gg Vj - US 14:30 Arbeitsmarktdaten April Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +133.000 gg Vm zuvor: +228.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 4,2% zuvor: 4,2% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,9% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+3,8% gg Vj 16:00 Auftragseingang Industrie März PROGNOSE: +4,3% gg Vm zuvor: +0,6% gg Vm

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: Index zuletzt +/- % DAX Futures 22.910,00 +1,3% E-Mini-Future S&P-500 5.657,00 +0,6% E-Mini-Future Nasdaq-100 19.941,50 +0,4% Nikkei-225 (Tokio) 36.829,17 +1,0% Hang-Seng (Hongk.) 22.455,63 +1,5% Schanghai-Comp. Feiertag Mittwoch DAX 22.496,98 +0,3% DAX-Future 22.790,00 +0,8% XDAX 22.644,72 +0,7% MDAX 28.737,65 +1,1% TecDAX 3.634,79 +0,8% SDAX 15.756,27 +0,8% Euro-Stoxx-50 5.160,22 -0,0% Stoxx-50 4.402,62 +0,3% Dow-Jones 40.669,36 +0,3% S&P-500 5.569,06 +0,1% Nasdaq Composite 17.446,34 -0,1% Donnerstag Stoxx-50 4.397,53 -0,1% Dow-Jones 40.752,96 +0,2% S&P-500 5.604,14 +0,6% Nasdaq Composite 17.710,74 +1,5%

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die europäischen Aktienmärkte werden am deutlich im Plus erwartet. Während an den meisten Börsen in Europa am 1. Mai nicht gehandelt wurde, legte die Wall Street deutlich zu. Vor allem die gut verlaufende Berichtssaison der Unternehmen aus dem Technologiesektor sorgte dort für Risikobereitschaft. Hauptthema dürfte zunächst aber sein, dass China Verhandlungen mit den USA erwägt, um einen Handelskrieg zu verhindern. Um 14:30 Uhr steht der US-Arbeitsmarktbericht für April auf der Agenda. Der US-Arbeitsmarkt zeigt sich nach wie vor erstaunlich gesund, aber der von Präsident Donald Trump ausgelöste Zollsturm könnte dies ändern.

Rückblick:

30.April: Kaum verändert - Nach schwachen US-Konjunkturdaten Daten wurden am Nachmittag anfängliche Gewinne vollständig abgegeben. An den Rohstoffmärkten gab der Ölpreis mit den Wachstumssorgen nach. Der Stoxx-Subindex der Ölwerte verlor 1,1 Prozent. Für den Rohstoffindex ging es 2,8 Prozent nach unten - auch belastet durch den Kurseinbruch von Glencore. Nach schwachen Produktionszahlen zum ersten Quartal brachen Glencore um 7,4 Prozent ein. Defensive Telekomaktien führten die Gewinnerliste mit plus 1,5 Prozent an. Societe Generale legten 3,8 Prozent zu, nach positiv aufgenommenen Quartalszahlen. Dazu hieß es, die Aussichten auf einen Aktienrückkauf in der zweiten Jahreshälfte seien günstig.

1. Mai: Knapp behauptet - Wegen des Mai-Feiertags herrschte weitgehend Ruhe an den Börsen. In London schloss der FTSE-100 praktisch unverändert, der Stoxx-50 ermäßigte sich um 0,1 Prozent. Lloyds Banking sanken um 2,7 Prozent, weil höhere Rückstellungen den Gewinn zum Jahresauftakt belastet hatten. London Stock Exchange ermäßigten sich um 2,3 Prozent. Der Börsenbetreiber verfehlte mit den Gesamteinnahmen vor Rückflüssen die Markterwartungen knapp.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX (30. April)

