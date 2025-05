The following instruments on XETRA do have their last trading day on 05.05.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 05.05.2025ISIN NameCH0373476677 ZUERCHER KT.BK 18-25USU09513KH11 BMW US CAP 25/27 FLR REGSEU000A4DMK16 ESM 25-08.05.25US565849AQ98 MARATHON OIL 24/29ES0415306069 CAJA RU.NAV. 18-25DE000LB11876 LBBW STUFENZINS 19/25DE000HLB4RF0 LB.HESS.THR.CARRARA08M/18XS2446386356 MORGAN STANLEY 22/26 FLRXS1816338914 SANTAN.UK GRP 18/26FLRMTNCH0540633044 KOREA DEV.BK 20/25 MTNDE000NLB3AW5 NORDLB 20/25XS1227064430 BHARAT PETR.CO. 15/25 MTN