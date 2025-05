The following instruments on XETRA do have their last trading day on 06.05.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 06.05.2025ISIN NameDE000SLB1390 LDSBK.SAAR PF.R.139XS2622214745 KRAFT HEINZ 23/25 FLRES0L02505094 SPANIEN 24/25 ZOEU000A3L48E6 EU 24-09.05.25XS1991265478 BANK AMERI. 19/26 FLR MTNDE000NLB2U14 NORDLB FESTZINSANL.18/25XS0568142052 N.G.E.D.W.M. 10/25 MTNXS1812905526 AUSGRID FIN. 18/25 MTN