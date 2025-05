DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG: In Südkorea und Japan wird wegen Feiertagen nicht gehandelt.

TAGESTHEMA

Der Dialysedienstleister Fresenius Medical Care (FMC) hat seine Profitabilität zum Jahresauftakt deutlich gesteigert und seine Jahresprognose bekräftigt. Die Behandlungszahlen in den USA, wo FMC stark präsent ist, lagen trotz der Auswirkungen einer starken Grippewelle auf Vorjahresniveau. Für das Gesamtjahr erwartet FMC eine Beschleunigung des organischen Behandlungswachstums in den USA auf über 0,5 Prozent. Dass die Umsatzentwicklung deutlich hinter dem Ergebniswachstum zurückblieb, ist primär auf Veräußerungen im Zuge des Portfolioumbaus zurückzuführen. Im Rahmen des Transformationsprogramms "FME25" trennt sich FMC von Unternehmensteilen, die nicht zum Kerngeschäft gehören und einen margenverwässernden Effekt haben. Im laufenden Jahr strebt FMC weiterhin ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich sowie einen Anstieg des operativen Ergebnisses im hohen Zehner- bis hohen Zwanziger-Prozent-Bereich - währungsbereinigt und ohne Sondereffekte. "Wir erwarten auch weiterhin im Laufe des Jahres operative und finanzielle Verbesserungen in beiden Segmenten, die sich in einem deutlichen Ergebnis- und Margenwachstum niederschlagen werden. Daher bestätigen wir unseren finanziellen Ausblick für das Gesamtjahr 2025", sagte die Vorstandsvorsitzende Helen Giza.

Nachfolgend die Erstquartalszahlen und Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG 1. QUARTAL 2025 1Q25 ggVj 1Q25 ggVj 1Q24 Umsatz 4.881 +3% 4.855 +3% 4.725 EBIT 331 +35% 357 +45% 246 EBIT-Marge 6,8 -- 7,4 -- 5,2 Ergebnis nach Steuern/Dritten 151 +113% 143 +101% 71 Ergebnis je Stammaktie 0,52 +117% 0,49 +104% 0,24

AUSBLICK UNTERNEHMEN

MTU AERO ENGINES (8:00)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q25 ggVj Zahl 1Q24 Umsatz 1.956 +19% 13 1.650 EBIT bereinigt 259 +19% 13 218 EBIT-Marge bereinigt 13,2 -- -- 13,0 Ergebnis nach Steuern bereinigt 199 +26% 13 158 Ergebnis je Aktie bereinigt 3,68 +26% 13 2,93 Ergebnis nach Steuern* 189 +50% 6 126 Ergebnis je Aktie* 3,64 +55% 5 2,35 Free Cashflow 47 +194% 13 16

HUGO BOSS (7:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 2025 1Q25 ggVj Zahl 1Q24 Umsatz 974 -4% 12 1.014 EBIT 50 -28% 12 69 EBIT-Marge 5,1 -- 12 6,8 Ergebnis vor Steuern 36 -37% 10 57 Ergebnis nach Steuern/Dritten 23 -39% 10 38 Ergebnis je Aktie 0,33 -40% 10 0,55

Weitere Termine:

07:00 FR/Axa SA, Ergebnis 1Q

07:00 NL/Royal Philips Electronics NV, Ergebnis 1Q

07:10 DE/Elmos Semiconductor SE, Ergebnis 1Q

07:10 DE/Norma Group SE, Ergebnis 1Q

07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), Ergebnis 1Q (14:00 Analystenkonferenz)

07:30 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), Ergebnis 1Q

07:30 DE/Uniper SE, ausführliches Ergebnis 1Q

08:00 DK/Vestas Wind Systems A/S, Ergebnis 1Q

09:00 DE/KSB SE & Co. KGaA, Ergebnis 1Q

10:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, HV

10:00 DE/Nordex SE, HV

12:00 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Ergebnis 1Q

14:00 NL/Ferrari NV, Ergebnis 1Q

22:15 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 1Q

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Unternehmen Dividende Anheuser-Busch Inbev 1,00 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- FR 08:45 Industrieproduktion März PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,7% gg Vm 09:50 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) April PROGNOSE: 46,8 1.Veröff.: 46,8 zuvor: 47,9 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 47,3 1. Veröff.: 47,3 zuvor: 48,0 - IT 09:45 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe April PROGNOSE: 51,3 zuvor: 52,0 - DE 09:55 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) April PROGNOSE: 48,8 1.Veröff.: 48,8 zuvor: 50,9 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 49,7 1. Veröff.: 49,7 zuvor: 51,3 - EU 10:00 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) April PROGNOSE: 49,7 1.Veröff.: 49,7 zuvor: 51,0 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 50,1 1. Veröff.: 50,1 zuvor: 50,9 10:30 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) April PROGNOSE: 48,9 1.Veröff.: 48,9 zuvor: 52,5 11:00 Erzeugerpreise März Eurozone PROGNOSE: -1,0% gg Vm/+2,7% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm/+3,0% gg Vj - US 14:30 Handelsbilanz März PROGNOSE: -137,6 Mrd USD zuvor: -122,7 Mrd USD

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: Index zuletzt +/- % DAX Futures 23.417,00 -0,2% E-Mini-Future S&P-500 5.652,75 -0,3% E-Mini-Future Nasdaq-100 19.939,00 -0,6% Nikkei-225 (Tokio) Feiertag Hang-Seng (Hongk.) 22.696,50 +0,9% Schanghai-Comp. 3.312,35 +1,0% Montag: DAX 23.344,54 +1,1% DAX-Future 23.473,00 +1,2% XDAX 23.349,65 +0,0% MDAX 29.618,15 +1,0% TecDAX 3.744,51 +0,4% SDAX 16.198,16 +0,5% Euro-Stoxx-50 5.283,05 -0,0% Stoxx-50 4.479,18 +0,0% Dow-Jones 41.218,83 -0,2% S&P-500 5.650,38 -0,6% Nasdaq Composite 17.844,24 -0,7%

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die europäischen Aktienmärkte dürften wenig verändert in den Handel am Dienstag starten. Am fundamentalen Umfeld hat sich wenig verändert. Die Zeichen im Handelskrieg zwischen den USA und China standen zuletzt eher auf Entspannung. Beobachter befürchten allerdings, dass die jüngst besser als erwartet ausgefallenen US-Wirtschaftsdaten US-Präsident Donald Trump animieren könnten, den Streit neu anzufachen. Den nächsten größeren Impuls könnte die geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank am Mittwochabend setzen. Es wird erwartet, dass die Fed entgegen dem Willen von Trump die Leitzinsen nicht senken, sondern bestätigen wird. Im frühen Handel am Dienstag dürfte aber zunächst die Berichtssaison Akzente setzen.

Rückblick: Kaum verändert - Deutliche gesunkene Ölpreise stützten tendenziell die Stimmung, daneben weiter die Hoffnungn auf gütliche Einigungen in den globalen Zollstreitigkeiten. Die Stoxx-50-Indizes wurden, weil sie anders als der DAX reine Kursindizes sind, durch Dividendenzahlungen ausgebremst. Außerdem fehlten die Kursbeiträge aus London, weil dort wegen eines Feiertags nicht gehandelt wurde. Titel von Fluggesellschaften profitierten ganz konkret von den niedrigen Ölpreisen. Lufthansa gewannen 2,3 und Air France-KLM 2,4 Prozent. Erste Group schnellten um 8,7 Prozent nach oben, Santander rückten 0,7 Prozent vor. Treiber war, dass die Österreicher das Polen-Geschäft von Santander kaufen, wodurch der Gewinn 2026 um mehr als 20 Prozent steigen soll. Für Gesprächsstoff im Ölsektor sorgte ein Bericht, wonach Shell eine Übernahme des Konkurrenten BP prüfen soll. Shell handelten auf Xetra gut 1,7 Prozent schwächer, BP 3,3 Prozent fester.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Fest - Der DAX schloss in Sichtweite des Allzeithochs. Commerzbank gewannen 2,9 Prozent. Die Aktie profitierte davon, dass Erste Group das Polen-Geschäft von Santander in einem Milliardendeal übernimmt. Die hohe Bewertung des Polen-Geschäfts stützte die Commerzbank, die dort mit der Mehrheitsbeteiligung an der BankM selbst stark engagiert ist. Stabilus verloren 2,2 Prozent. Der Autozulieferer hatte operativ etwas enttäuschende Zahlen präsentiert. Friedrich Vorwerk legten dagegen um 0,7 Prozent zu nach dem Erhalt eines Großauftrags. BASF (-4,3%) und DHL (-3,3%) handelten ex Dividende.

XETRA-NACHBÖRSE

Sehr hohe Umsätze gab es laut einem Händler von Lang & Schwarz in Rüstungswerten. Rheinmetall seien 1 und Renk 2 Prozent höher gestellt worden.

USA - AKTIEN

