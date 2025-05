Solingen (ots) -Viele selbstständige Handwerker fühlen sich im Hamsterrad aus Stress, Zeitmangel und Verantwortung gefangen. Doch das muss kein Dauerzustand bleiben: Liborio Manciavillano hat mit der HWS Handwerks-Schmiede GmbH das wohl persönlichste Handwerkertraining Deutschlands geschaffen, das Handwerkern durch gezielte digitale Maßnahmen zu neuer Stärke verhilft. Vor Kurzem veröffentlichte der Experte sein neues Buch "Selbst, aber nicht mehr ständig", in dem er verrät, wie Handwerker aus dem Hamsterrad aussteigen können. Was genau das gelingt, erfahren Sie im Folgenden.Wer selbst einen Handwerksbetrieb führt, weiß, wie es hinter den Kulissen aussieht: Ständige Überstunden, wiederkehrende Engpässe, permanente Erreichbarkeit und organisatorisches Chaos machen es vielen selbstständigen Handwerkern unmöglich, wirklich abzuschalten. Trotz gut gefüllter Auftragsbücher fehlt am Ende oft das Entscheidende: Ruhe und Zeit für sich selbst. Stattdessen fühlt es sich oft so an, als würde der Betrieb ohne die eigene Anwesenheit innerhalb kürzester Zeit zusammenbrechen. "Gutes Handwerk macht selbstständige Handwerker nicht automatisch auch zu einem guten Unternehmer", mahnt Liborio Manciavillano, der Geschäftsführer der HWS Handwerks-Schmiede GmbH. "Diese Feststellung mag unbequem sein, doch sie trifft den Punkt: Viele Handwerksbetriebe liefern auf der Baustelle hervorragende Arbeit, aber kämpfen gleichzeitig mit internen Problemen, die ihr Wachstum blockieren. Eine schlechte Positionierung, unklare Abläufe und der aktuelle Fachkräftemangel haben zur Folge, dass die Gewinne stagnieren, das Wachstum ausbleibt und die Lebensqualität sinkt.""Viele Handwerker rackern sich Tag für Tag ab - und kommen doch nicht vom Fleck", fährt der Experte fort. "Dabei beginnt echte unternehmerische Freiheit genau dort, wo klare Strukturen und durchdachte Abläufe den Alltag entlasten. Wer aufhört, jedes Problem selbst lösen zu wollen, schafft Raum für neue Perspektiven." Liborio Manciavillano kennt die Herausforderungen im Handwerk aus eigener Erfahrung: Er selbst gründete 2013 einen erfolgreichen Handwerksbetrieb. Nun teilt er sein Erfolgskonzept über die HWS Handwerks-Schmiede GmbH mit anderen mittelständischen Handwerksbetrieben. Im Zentrum steht ein zwölfmonatiges Trainingsprogramm, das die Teilnehmer dabei unterstützt, moderne digitale Methoden in den Bereichen Unternehmensführung, Mitarbeitergewinnung und Kundenakquise zu nutzen. Ziel ist es, funktionierende Strukturen zu schaffen, die nicht nur Zeit und Nerven sparen, sondern den Betrieb auch für die Zukunft absichern. Zusätzlich hat Liborio Manciavillano kürzlich sein neues Buch "Selbst, aber nicht mehr ständig - Warum Unternehmer im Handwerk anders denken müssen" veröffentlicht, das zeigt, wie selbstständige Handwerker durch klare Systeme und unternehmerisches Denken mehr Gewinn, Freiheit und Lebensqualität erreichen können.Ein Blick hinter die Fassade der SelbstständigkeitMit "Selbst, aber nicht mehr ständig" legt Liborio Manciavillano ein Buch vor, das mitten ins Herz des Handwerksalltags trifft - ehrlich, direkt und praxisnah.Der Unternehmer belässt es nicht bei bloßen Problembeschreibungen, sondern geht den Ursachen chronischer Überlastung gezielt auf den Grund: der tief verwurzelten Überzeugung, alles alleine stemmen zu müssen. Er zeigt, wie dieser innere Mechanismus viele Betriebe in einer ewigen Tretmühle festhält - und wie genau sich der Kreislauf durch klare Prozesse und unternehmerische Strukturen durchbrechen lässt. In einer Branche, die seit Jahrzehnten auf Höchstleistung getrimmt ist, ist dieses Buch ein längst überfälliger Weckruf. Es fordert dazu auf, Leistung neu zu denken: nicht mehr auf Kosten der eigenen Lebenszeit, sondern im Einklang mit einem gut strukturierten Betrieb, der selbstständig läuft - und nicht mehr ständig nach dem Chef ruft.Lösungsansätze für einen funktionierenden Betrieb"Schuften alleine reicht im Handwerk heute nicht mehr aus", sagt Liborio Manciavillano. "Stattdessen ist es an der Zeit, umzudenken - weg vom klassischen Selbstbild, hin zum unternehmerischen Handeln." Was Liborio Manciavillanos Buch von typischen Ratgeberbüchern unterscheidet: Es bleibt nicht an der Oberfläche. Während viele Ratgeber auf seichte Tipps und nette Motivation setzen, zeigt dieses Buch schonungslos, wo die eigentlichen Probleme liegen - und zeigt konkret, wie sich ein Handwerksbetrieb umbauen lässt, um endlich klare Abläufe zu schaffen. Statt sich in Allgemeinplätzen zu verlieren, bringt "Selbst, aber nicht mehr ständig" präzise auf den Punkt, warum so viele Betriebe unter ihren Möglichkeiten bleiben. Mit klaren Analysen, erprobten Strategien und echten Erfahrungsberichten aus dem Handwerk liefert es nicht nur bloße Theorie, sondern greifbare Lösungen aus der Praxis, mit deren Hilfe selbstständige Handwerker Verantwortung abgeben und Prozesse automatisieren können.Schon auf den ersten Seiten des Buchs erhalten die Leser wertvolle Impulse, die zum Nachdenken und Umsetzen anregen. Dabei setzt es genau dort an, wo der Handwerkeralltag oft scheitert: an der fehlenden Struktur. Liborio Manciavillano erklärt, warum das Ziel nicht größtmögliche Kontrolle, sondern vielmehr eine klare Führungsstruktur sein sollte - mit Verantwortlichkeiten, die nicht ständig über den Schreibtisch des Chefs laufen. Durch klare Prozesse, eine konsequente Positionierung und definierte Rollen verändert sich nicht nur der Betrieb, sondern auch die Haltung des Unternehmers. "Handwerksbetriebe, die sich klar und mutig positionieren, gewinnen nicht nur bessere Kunden, sondern auch motivierte Mitarbeiter", sagt Liborio Manciavillano. "Wer es zudem schafft, sich aus den täglichen Alltagsaufgaben zu lösen, gewinnt den nötigen Freiraum, um nicht nur in, sondern endlich auch an der Firma zu arbeiten."Der Weg zu mehr Freiheit im HandwerkEin besonderes Element des Buchs sind die Fallbeispiele von 15 Handwerksunternehmern, die mithilfe von Liborio Manciavillano den Wandel vollzogen haben. Ihre Geschichten zeigen, dass die Probleme überall ähnlich sind - unabhängig von Regionen und Gewerken. Was sie eint, ist die Erkenntnis, dass nicht mehr Arbeit, sondern Klarheit, Mut und System den Unterschied machen. Selbst echte Skeptiker können durch kleine Schritte zu erfolgreichen Unternehmern werden. Essenziell wichtig ist vor allem die Entscheidung, nicht länger in alten Mustern zu verharren.Fazit: Pflichtlektüre für selbstständige Handwerker"Selbst, aber nicht mehr ständig" ist eine Einladung zur ehrlichen Bestandsaufnahme - und gleichzeitig eine praxisorientierte Anleitung, wie Selbstständigkeit im Handwerk wieder lebenswert und profitabel gestaltet werden kann. Es richtet sich an Betriebsinhaber, die bereit sind, den Schritt vom Handwerker zum Unternehmer zu gehen. Dass die im Buch beschriebenen Wege nicht nur auf dem Papier, sondern auch in der Praxis funktionieren, belegen die enthaltenen Fallbeispiele von 15 Handwerksunternehmen. Sie möchten sich endlich mehr um die wichtigen Dinge im Leben kümmern, ohne dass Ihr Betrieb darunter leidet? Dann bestellen Sie jetzt direkt Liborio Manciavillanos Buch!