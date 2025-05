Dortmund (ots) -- Hunderte neue, automatische Verpackungsmaschinen werden in Echtzeit Papiertüten und Kartons herstellen - damit künftig noch mehr Bestellungen in passgenauer Verpackung bei Kund:innen ankommen- Amazon wird die innovativen Technologien in Europa einführen und damit das Verpackungsvolumen für Millionen von Kund:innen reduzierenAmazon investiert in neue Technologien, um seine Verpackungen zu verbessern und Abfall zu reduzieren. Bei seinem Innovations-Event "Delivering the Future" in Dortmund hat Amazon angekündigt, in den kommenden drei Jahren fortschrittliche, automatisierte Verpackungstechnologien in sein europäisches Logistiknetzwerk einzuführen - darunter auch erstmals in Europa Maschinen zur Herstellung maßgeschneiderter Kartons. So werden künftig noch mehr Kund:innen ihre Bestellungen in optimal angepassten Verpackungen erhalten.Amazon plant, Hunderte dieser automatisierten Verpackungsmaschinen in europäischen Logistikzentren zu installieren. Die Technologie wird dazu beitragen, das Verpackungsvolumen von Millionen von Lieferungen zu reduzieren. Bis Ende 2025 kommen mehr als 70 Maschinen nach Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien und Spanien - davon allein über 30 nach Deutschland. Weitere folgen bis 2027.Maßgeschneiderte Verpackungen helfen dabei, Lieferemissionen zu senken. Durch den geringeren Materialeinsatz, weniger Verpackungsabfall und eine bessere Nutzung des verfügbaren Platzes in den Lieferfahrzeugen können mehr Sendungen mit weniger Fahrzeugen transportiert werden."Um Abfall weiter zu vermeiden, müssen wir Verpackungen reduzieren. Maschinelles Lernen und Automatisierung ermöglichen es uns, Verpackungen passgenau zu erstellen und gleichzeitig Produkte optimal zu schützen", sagt Pat Lindner, VP Mechatronics and Sustainable Packaging bei Amazon. "Von den automatisierten Verpackungsmaschinen, die wir in unseren Logistikzentren in ganz Europa installieren, profitieren unsere Kund:innen genauso wie der Planet. Diese Investition ist ein bedeutender Schritt, um die Umweltauswirkungen der Lieferungen für unsere europäischen Kund:innen weiter zu verringern."Eine Verpackung, die zum Produkt passt - das steckt hinter Amazons Technologien für maßgeschneiderte VerpackungenAmazon setzt auf drei neue Technologien, um Verpackungen weiter zu reduzieren:- Maßgeschneiderte Kartons: Kartons werden für schwerere oder zerbrechliche Artikel verwendet, die mehr Schutz benötigen. Amazon führt erstmals in Europa eine Maschine zur Herstellung maßgeschneiderter Kartons ein. Die Technologie basiert auf Automatisierung und präziser Messtechnologie. Mitarbeitende legen das Produkt in die Maschine, die mithilfe von Sensoren die Abmessungen misst. Anschließend produziert sie automatisch einen passenden Karton. Schließlich bringt die Maschine das Versandlabel direkt an, sodass jedes Paket sofort an unsere Kund:innen versendet werden kann.- Passgenaue Papierumschläge: Amazons Verpackungsingenieur:innen haben eine Maschine, die ursprünglich Plastikumschläge herstellte, neu konzipiert und so umgerüstet, dass sie maßgeschneiderte Papiertüten schneiden kann. Sensoren erkennen die Abmessungen eines Produkts, und die Maschine erstellt dann aus strapazierfähigem, wetterbeständigem Papier eine passgenaue Schutzverpackung. Nach erfolgreichen Tests in Logistikzentren in Deutschland und Großbritannien (https://www.aboutamazon.de/news/verpackung/umweltfreundlichere-verpackung-bei-amazon-dank-innovativer-verpackungstechnologie) wird diese neue Technologie nun in beiden Ländern sowie in Frankreich, Italien und Spanien ausgerollt. Bis Ende 2025 werden mehr als 70 dieser Maschinen installiert - davon mehr als 30 in Deutschland. Durch den Einsatz dieser Maschinen lassen sich durchschnittlich mehr als 26 Gramm Verpackungsmaterial pro Sendung einsparen. Die verwendeten Papiertüten sind dabei bis zu 90 % leichter als Kartons ähnlicher Größe.- Innovative Etikettierung: Der Universal Robotic Labeller ist eine Hochgeschwindigkeits-Etikettiermaschine, die kleinere Etiketten - 50 % kleiner als herkömmliche Labels - auch auf unregelmäßig geformte Produkte aufbringen kann. Die Versandlabels können auch auf Produkte angebracht werden, die in ihrer Originalverpackung versendet werden. Damit entfällt in vielen Fällen der Bedarf für eine zusätzliche Amazon Verpackung, was zu noch weniger Abfall für Kund:innen führt.Amazons Engagement für weniger VerpackungsabfallTäglich versendet Amazon weltweit Millionen von Bestellungen - und das Unternehmen arbeitet kontinuierlich daran, dass diese sicher und mit möglichst wenig Verpackungsmaterial bei den Kund:innen ankommen. Schon heute wird jede zweite Amazon Bestellung in Europa ohne klassischen Karton verschickt, sondern in einer leichteren, recycelbaren Papiertüte oder einem Umschlag (https://www.aboutamazon.de/news/verpackung/papiergepolsterte-umschlaege-amazon). Oder sie kommt direkt in der Originalverpackung des Herstellers durch unser Programm "Ohne zusätzliche Amazon Verpackung versendet" (https://www.aboutamazon.de/news/nachhaltigkeit/weniger-verpackung-fuer-deine-amazon-bestellung).Seit 2015 konnten wir das durchschnittliche Verpackungsgewicht pro Sendung damit um mehr als 40 % senken und so über 3 Millionen Tonnen Verpackungsmaterial einsparen - das ist mehr als das Zehnfache des Gewichts des Kölner Doms.Mehr über unsere Maßnahmen zum Thema Verpackung und Nachhaltigkeit erfahren Sie hier (https://www.aboutamazon.de/unser-beitrag-fuer-die-umwelt/verpackungen-und-produkte).Über AmazonAmazon wird von vier Grundprinzipien geleitet: Fokus auf den Kund:innen statt auf den Wettbewerb, Leidenschaft fürs Erfinden, Verpflichtung zu operativer Exzellenz und langfristiges Denken. Amazon strebt danach, weltweit das kundenorientierteste Unternehmen und der beste Arbeitgeber zu sein sowie den sichersten Arbeitsplatz zu bieten. Kundenrezensionen, 1-Click Shopping, personalisierte Empfehlungen, Prime, Versand durch Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, Fire Tablets, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, Just Walk Out-Technologie, Amazon Studios und Climate Pledge sind nur einige der Produkte und Services, für die Amazon Pionierarbeit geleistet hat. Für weitere Informationen besuchen Sie aboutamazon.de und folgen Sie @AmazonNewsDE (https://twitter.com/amazonnewsde?lang=de).Für weitere Informationen:Amazon Deutschland Services GmbHPublic RelationsMarcel-Breuer-Str. 1280807 MünchenTelefon: 089 35803-530Telefax: 089 35803-481E-Mail: presseanfragen@amazon.deAmazon.de ist der Handelsname der Amazon EU S.à.r.l Société à responsabilité limitée5 Rue PlaetisL-2338 LuxembourgPhone: (+352) 26 73 30 00Fax: (+352) 26 73 33 32Registriert in Luxemburg RCS Luxemburg Registernummer: B- 101818Original-Content von: Amazon Deutschland Services GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118379/6027706