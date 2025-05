Den vollständigen Artikel lesen ...

Washington - Die US-Notenbank hält den Leitzins konstant. Die Währungshüter in Washington beliessen den geldpolitischen Schlüsselsatz am Mittwoch in der Spanne von 4,25 bis 4,50 Prozent. Die unabhängige Notenbank widersetzt sich mit der erneuten Zinspause den Forderungen von US-Präsident Donald Trump, der auf eine rasche Senkung dringt. Folgt in Kürze mehr… (awp/mc/ps) Federal Reserve Board