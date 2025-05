WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Notenbank Fed hat ihre Zinsen erneut nicht verändert. Die Leitzinsen verharren in der Spanne von 4,25 bis 4,50 Prozent, wie die Fed am Mittwoch in Washington bekannt gab. Bankvolkswirte hatten diese Entscheidung erwartet.

In diesem Jahr hat die US-Notenbank die Zinsen bisher unverändert gelassen. In der zweiten Jahreshälfte 2024 hatte die Fed die Zinsen noch um insgesamt einen Prozentpunkt gesenkt.

Die Unsicherheit über die künftige Geldpolitik ist hoch. Vor allem die erratische Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump erschwert Prognosen. Dieser hat zudem die US-Notenbank immer wieder heftig angegriffen und Zinssenkungen gefordert. Spannend dürfte werden, wie Fed-Chef Jerome Powell darauf in der Pressekonferenz reagiert./jsl/la/he