FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 08.05.2025 - 11.00 am- BARCLAYS CUTS TRAINLINE PRICE TARGET TO 270 (325) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES IMPERIAL BRANDS TARGET TO 3650 (3350) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 620 (580) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG STARTS TELECOM PLUS WITH 'BUY' - PRICE TARGET 2600 PENCE - GOLDMAN CUTS BP PRICE TARGET TO 450 (480) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS SHELL PRICE TARGET TO 40 (42) EUR - 'BUY' - HSBC CUTS DELIVEROO TO 'HOLD' - PRICE TARGET 180 PENCE - JEFFERIES RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 405 (395) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 92 (90) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 530 (520) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES OSB GROUP PRICE TARGET TO 565 (540) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS TRAINLINE PRICE TARGET TO 325 (370) PENCE - 'NEUTRAL' - RBC RAISES 3I INFRASTRUCTURE PRICE TARGET TO 430 (405) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/JEFFERIES CUTS DELIVEROO TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 180 (225) PENCE - UBS CUTS HAMMERSON TO 'SELL' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 245 (305) PENCE - UBS RAISES WEIR GROUP TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 2850 (2250) PENCEdpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob