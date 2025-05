Melbourne, Australien (ots/PRNewswire) -Rishabh Software und S4G Consulting haben sich zusammengetan, um SR360 (https://www.rishabhsoft.com/services/sr360?utm_source=pr&utm_medium=news&utm_campaign=sr360) einzuführen: einen geschäftsorientierten End-to-End-Technologieservice, der Unternehmen dabei helfen soll, ihre Technologie ohne die übliche Komplexität und Störung zu modernisieren.Auf der Grundlage des proprietären Blueprint 3.0 bietet SR360 eine Geschäftsstrategie mit einer Unternehmensarchitektur, die Unternehmen bei der nahtlosen Einführung der Cloud, der Modernisierung von Legacy-Systemen, der Einhaltung von Vorschriften und der betrieblichen Effizienz unterstützt."Bei der digitalen Transformation geht es nicht nur um neue Technologien. Es geht darum, intelligente Technologieentscheidungen zu treffen, die zu greifbaren Geschäftsergebnissen führen", sagt Saumil Shah, Leiter der Strategieabteilung bei Rishabh Software. "SR360 bietet einen strukturierten, kosteneffizienten Weg zur Modernisierung."Wie SR360 den Unternehmen hilftSR360 bietet vier Kerndienstleistungen an:- Unternehmensberatung - Ausrichtung von Strategie und Betrieb auf die Unternehmensziele- Solution Consulting - Entwurf skalierbarer, zukunftsfähiger Technologiearchitekturen- Solution Engineering - Implementierung und Integration von digitalen Lösungen zur Modernisierung von IT-Ökosystemen- Solution Sustenance - Sicherstellung der langfristigen Systemleistung, Konformität und OptimierungDas Herzstück von SR360 ist Blueprint 3.0, das Folgendes gewährleistet:- Schnellere Implementierung mit branchenspezifischen Lösungen.- Integrierte Konformität zur Einhaltung von Sicherheits- und Regulierungsstandards.- Kosteneffiziente Modernisierung ohne unnötige technische Schulden."Blueprint 3.0 beseitigt die Komplexität der digitalen Transformation", sagt Harsh Mishra, technischer Leiter bei S4G Consulting. "Es ermöglicht es Unternehmen, sich nahtlos weiterzuentwickeln und gleichzeitig den Anforderungen der Branche gerecht zu werden."Ausweitung der Präsenz von Rishabh Software in AustralienMit SR360 stärkt Rishabh Software seine Präsenz für digitale Transformation in Australien und bringt:- Fundierte Kenntnisse in den Bereichen Unternehmensarchitektur und Solution Engineering.- Bewährte Methoden für die unternehmensgesteuerte digitale Transformation.- Flexible Onshore- und Offshore-Liefermodelle für eine optimierte Ausführung.Informationen zu Rishabh SoftwareRishabh Software unterstützt Unternehmen weltweit beim Aufbau sicherer, skalierbarer und KI-gesteuerter Lösungen. Weitere Informationen finden Sie unter Rishabh Software (https://www.rishabhsoft.com/?utm_source=pr&utm_medium=news&utm_campaign=sr360).Informationen zu S4G ConsultingS4G Consulting hilft Unternehmen, ihre Technologie mit der Geschäftsstrategie in Einklang zu bringen, indem es einen geschäftsorientierten Ansatz für die Unternehmensarchitektur verfolgt. Weitere Informationen finden Sie unter S4G Consulting (https://s4g.com.au/?utm_source=pr&utm_medium=news&utm_campaign=sr360).Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2681533/Rishabh_Software_S4G_Consulting.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/2681441/Rishabh_Software_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/rishabh-software-und-s4g-consulting-starten-sr360-zur-beschleunigung-der-digitalen-transformation-in-australien-302450281.htmlPressekontakt:Jay Gayakwad | jay@rishabhsoftware.comOriginal-Content von: Rishabh Software, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179661/6029744