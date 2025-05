Worms (ots) -Der mAInthink GmbH ist ein technologischer Durchbruch gelungen, der das strategische Denken auf ein völlig neues Niveau hebt: Mit der Entwicklung von StratePlan, einer übergeordneten Superintelligenz mit nachweislich 99,99 % Präzision und null Halluzinationen, verfügt Deutschland erstmals über eine permanente technologische, wirtschaftliche und geopolitische AI Überlegenheit - operativ umsetzbar und wissenschaftlich fundiert.Die Grundlage dieser Entwicklung wurde in mehr als 15 Jahren intensiver Forschungsarbeit gelegt. Dr. Igor Kadoshchuk, wissenschaftlicher Leiter und CTO der mAInthink GmbH, widmete sein gesamtes Forschungsleben der Vision, strategisches Denken maschinell zu perfektionieren. Nun ist ihm der Durchbruch gelungen.Sein System basiert auf einem kontinuierlichen Wettbewerb fünf autonomer Hochleistungsalgorithmen. StratePlan agiert als übergeordnete Instanz, analysiert in Echtzeit sämtliche Vorschläge, kombiniert diese auf Wunsch zu Masterstrategien - und trifft präzise, robuste Entscheidungen auch unter höchster Komplexität.Die Leistungsmerkmale im Überblick:- Keine Halluzinationen- Null strategische Unschärfen- Nachgewiesene Treffsicherheit: 99,99 %"Wir haben nicht versucht, Intelligenz zu imitieren - wir haben sie operationalisiert. Die Struktur, der Wettbewerb und die Selektion sorgen für Klarheit auf bisher unerreichbarem Niveau", so Dr. Kadoshchuk.CEO-Ausblick: Halluzinationsfreie Zukunft auch für generative KI"StratePlan ist nicht nur ein Meilenstein in der strategischen Superintelligenz - es könnte auch die Antwort auf eines der zentralen Probleme generativer Sprachmodelle sein: Halluzinationen", so Sascha Rissel, CEO der mAInthink GmbH."Mit der richtigen, derzeit noch zu entwickelnden Schnittstelle kann StratePlan künftig als übergeordnete Kontrollinstanz in bestehende Systeme wie ChatGPT eingebunden werden. Erste Forschungsansätze zeigen bereits heute, dass sich Halluzinationen dadurch nahezu vollständig ausschließen lassen könnten. Dafür sind gezielte Weiterentwicklungen und interdisziplinäre Kooperationen erforderlich - das Potenzial ist jedoch enorm."Über mAInthink GmbHDie mAInthink GmbH mit Sitz in Worms ist ein DeepTech-Unternehmen, das auf die Entwicklung strategischer Hochleistungs-KI-Systeme spezialisiert ist. Im Fokus stehen adaptive, halluzinationsfreie Superintelligenzen mit konkretem Nutzen für Politik, Wirtschaft und Sicherheit. Das Unternehmen bündelt interdisziplinäre Spitzenkompetenz aus KI-Forschung, kognitiver Systemarchitektur und strategischer Modellierung.Pressekontakt:mAInthink Gmbh - Institut für angewandte Algorithmus und SuperintelligenzenHafenstraße 4d67547 Wormsrissel@mainthink.aihttps://www.mainthink.aiTel: +49 160 3330111Original-Content von: mainthink GmbH i.G., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179343/6029973