Der Wochenstart an der Wall Street verspricht eine fulminante Aufholjagd: Nach der historischen Zoll-Einigung zwischen den USA und China schnellen Futures und Aktienkurse in die Höhe. Besonders Tech- und Einzelhandelswerte profitieren. Doch wie nachhaltig ist die Euphorie? Anleger sollten genau hinschauen - vor allem mit Blick auf die anstehenden Inflationsdaten und das geopolitische Tauziehen.Die Wall Street dürfte mit einem Befreiungsschlag in die neue Woche starten. Futures auf den Dow Jones ...

