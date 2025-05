WINTERBACH (dpa-AFX) - Der Spezialist für Energieübertragungs- und Sicherheitstechnik Pfisterer steuert auf seinen Börsengang zu. Der endgültige Angebotspreis wurde auf 27 Euro je Aktie festgelegt, teilte das Unternehmen am Montag nach Börsenschluss in Winterbach bei Stuttgart mit. Dies entsprach den Markterwartungen, sowie der im Vorfeld vom Unternehmen kommunizierten Spanne zwischen 25 und 29 Euro.

Es seien 6,97 Millionen Aktien platziert worden, hieß es weiter. Rund die Hälfte davon stammen demnach aus einer Kapitalerhöhung. Die andere Hälfte stammt zu jeweils ähnlich großen Anteilen sowohl von den Großaktionären sowie anderen bisherigen Aktionären. Das gesamte Platzierungsvolumen beläuft sich den Angaben zufolge bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption auf rund 188 Millionen Euro. Der Bruttoemissionserlös betrage circa 95 Millionen Euro.

Auf Basis des Angebots ergibt sich so eine Marktkapitalisierung in Höhe von 489 Millionen Euro. Der Streubesitz werde bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption circa 38,5 Prozent betragen, hieß es in der Mitteilung weiter. Ab dem 14. Mai sollen die Aktien im Segment Scale an der Frankfurter Börse gehandelt werden.

Pfisterer entwickelt, produziert und vertreibt nach eigenen Angaben Produkte zur Verbindung und Isolierung von elektrischen Leitern für Stromnetzschnittstellen. Das Unternehmen befindet sich in Familienhand. Anfang Dezember waren erste Gerüchte über einen möglichen Börsengang aufgekommen, Ende April wurden die Pläne dann offiziell./lew/men