Die Aktie von Vonovia gehörte am Montag neben Rheinmetall und E.on zu den schwächsten Werten des Tages im DAX. Und auch zum Start in den heutigen Dienstag geht es bei dem Papier zunächst weiter nach unten. Das Unternehmen hat die Ausgabe von Wandelanleihen im Wert von 1,3 Milliarden Euro angekündigt.Vonovia unterbreitet ein Angebot von zwei Serien von nicht nachrangigen, nicht besicherten Wandelanleihen in einem Gesamtnennbetrag von 1,3 Milliarden Euro. Jede Serie habt einen Gesamtnennbetrag von ...

