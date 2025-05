Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

Die Integration umfasst das NASCAR All-Star Open am Sonntag, den 18. Mai, und das NASCAR Cup Series Cracker Barrel 400-Rennen am Sonntag, den 1. Juni.

Die Installation von Aires-Produkten wird die elektromagnetische Feldumgebung (EMF) rund um Finchum und sein Team optimieren.

Garage 66 Ford Mustang, Finchum und sein Team werden die Markenzeichen von Aires prominent präsentieren.

NASCAR-Übertragungen erreichen 195 Länder1 mit 3,3 Millionen Fernsehzuschauern pro Rennen2.

Toronto, ON - 13. Mai 2025 - American Aires Inc. ("American Aires" oder "Aires Tech" oder "Aires" oder das "Unternehmen") (WKN: A3EQAF - CSE: WIFI - OTC: AAIRF), ein Vorreiter im Bereich fortschrittlicher Technologien zum Schutz vor elektromagnetischer Strahlung (EMF), hat seine zweite Sponsoring-Integration mit Chad Finchum im Rahmen einer Partnerschaft für mehrere Rennen aktiviert. die bis Ende Mai läuft und das NASCAR Cup Series All-Star Open am Sonntag, 18. Mai, auf dem North Wilkesboro Speedway in North Carolina sowie das NASCAR Cup Series Cracker Barrel 400 am Sonntag, 1. Juni, auf dem Nashville Superspeedway umfasst. Aufbauend auf den Erkenntnissen aus dem ersten erfolgreichen Sponsoring des Unternehmens im Oktober 2024 wird Aires seine Produkte strategisch installieren, um die elektromagnetische Feldumgebung um Finchum und das Garage 66-Team zu optimieren und deren Gesundheit zu unterstützen, während sie vor und während der mehreren Rennwochenenden fortschrittliche Kommunikationssysteme im Rennen nutzen. Die große Beliebtheit und globale Reichweite der NASCAR umfasst die Übertragung der Cup Series in 195 Ländern und 29 Sprachen1 sowie eine TV-Zuschauerzahl von insgesamt 42,3 Millionen im Jahr 2025, was einem Durchschnitt von 3,3 Millionen pro Rennen entspricht.2

Finchum, die Crew und der Ford Mustang von Garage 66 werden die Marke Aires und ihre Produkte während mehrerer Rennwochenenden prominent präsentieren, darunter die Markenzeichen von Aires auf der Lackierung des Autos, insbesondere auf der gut sichtbaren Motorhaube, sowie auf den Türen, dem Dach und der Stoßstange. Durch die Interaktion mit Finchum und seinem Team erhält Aires Foto- und Videomaterial mit Co-Branding, das das Unternehmen vor und nach den Rennen in verschiedenen Aires-Marketingkampagnen und -kanälen nutzen wird, um die Marketingeffizienz zu steigern, den Bekanntheitsgrad der Marke Aires in den Haushalten zu erhöhen und so das Kaufverhalten der Verbraucher zu stärken.

"Es ist großartig, wieder mit Chad Finchum und dem Garage 66-Team zusammenzuarbeiten", sagte Josh Bruni, CEO von Aires. "Chad ist nicht nur ein Konkurrent - er ist frischgebackener Vater, ein Spitzensportler und jemand, der den Zusammenhang zwischen Umwelt und Leistung versteht. Das macht diese Partnerschaft so einzigartig. Er hat Aires durch sein persönliches Streben nach einem saubereren, gesünderen Leben entdeckt - zu Hause und auf der Rennstrecke. Und wie viele Sportler, mit denen wir zusammenarbeiten, weiß er, dass hohe Leistung mit geringen Störungen beginnt."

"Als Hauptsponsor in Nashville zeigen wir nicht nur unsere Aires-Lackierung, sondern setzen ein Zeichen. Fahrzeuge gehören zu den Orten im Alltag, an denen die EMF-Belastung am höchsten ist, doch sie werden oft übersehen. Ob Rennwagen oder Familien-SUV - Aires hilft dabei, diese unsichtbare Schicht zwischen Technologie und Biologie neu zu gestalten. Dieser Moment ist ein Symbol für etwas Größeres: Von Arenen über Autos bis hin zu Wohnungen - die Menschen überdenken ihre Umgebung. Und wir sind stolz darauf, diesen Wandel voranzutreiben."

Der 30-jährige Finchum wird zum ersten Mal am NASCAR All-Star-Wochenende teilnehmen. Der gebürtige Knoxville, Tennessee, wird anschließend zum vierten Mal in seiner Heimat und zum dritten Mal auf dem Nashville Superspeedway an den Start gehen, der meisten Rennstrecken im NASCAR Cup Series-Kalender. Sein Next Gen-Debüt gab er letztes Jahr auf dem 1,33 Meilen langen Speedway.

"Ich liebe Kurzstreckenrennen und ich liebe es, vor meinem Heimpublikum zu fahren. Zusammen mit den anderen Partnern von Garage 66 hat mir Aires die Möglichkeit gegeben, beides in den nächsten beiden Rennen zu tun", sagte Finchum. "Es ist ein großartiges Gefühl, innerhalb von fünf Wochen dreimal hinter dem Steuer eines Garage 66-Rennwagens zu sitzen. Wir können so richtig in einen Rhythmus kommen und Schwung für diese Rennwochenenden aufbauen. Mit der EMF-Optimierung von Aires werde ich sowohl in North Wilkesboro als auch in Nashville am Renntag meine maximale Leistung abrufen können."

Das Garage 66-Team startet zum achten Mal beim All-Star Open und zum zweiten Mal in North Wilkesboro. Sowohl dort als auch in Nashville ist Carl Long, Miteigentümer von Garage 66, bereit, seine Erkenntnisse aus dem letzten Jahr umzusetzen, um den Fortschritt und die Entwicklung seines Teams weiter voranzutreiben.

"Für unser wachsendes Programm ist es eine große Sache, mit dem gleichen Fahrer, dem gleichen Hersteller und den gleichen Teamsponsoren auf eine Strecke zurückzukehren. Das zeigt, dass wir unseren Partnern einen Mehrwert bieten, und gibt uns die beste Chance, auf der Rennstrecke weiter an Geschwindigkeit zu gewinnen. Ich weiß, dass Chad sich voll und ganz darauf konzentrieren wird, hinter dem Steuer für alle bei Aires einen großartigen Job zu machen und das Bewusstsein für die Vorteile der Schaffung EMF-freundlicher Räume zu schärfen", sagte Long.

Weitere Informationen über die Partnerschaft und die innovative EMF-Umgebungsoptimierungstechnologie von Aires finden Sie unter https://airestech.com/pages/chad-finchum.

Über die NASCAR-Rennen

Das NASCAR All-Star Open findet am Sonntag, dem 18. Mai, um 17:30 Uhr ET auf dem North Wilkesboro Speedway in North Carolina statt. Das 100-Runden-/62,5-Meilen-Rennen wird auf FOX Sports, FS1, MRN und SiriusXM NASCAR Radio übertragen.

Das NASCAR Cup Series Cracker Barrel 400 findet am Sonntag, dem 1. Juni, um 19:00 Uhr ET auf dem Nashville Superspeedway in Tennessee statt. Das 300-Runden-/399-Meilen-Rennen wird auf Amazon Prime Video, PRN und SiriusXM NASCAR Radio übertragen.

Über Garage 66

Garage 66 ist ein amerikanisches professionelles Stock-Car-Rennteam, das Carl Long mitbesitzt und das in der NASCAR Cup Series mit der Startnummer 66 aus Statesville, North Carolina, antritt. Garage 66, das zuvor unter dem Namen MBM Motorsports und zuletzt als Power Source antrat, fährt seit 2017 in der höchsten Rennserie der NASCAR. Weitere Informationen finden Sie unter MBMMotorsports.com. Folgen Sie dem Team auf Facebook, Instagram und X.

Über American Aires Inc.

American Aires Inc. ist ein in Kanada ansässiges Nanotechnologieunternehmen, das sich der Verbesserung des Wohlbefindens und der Umweltsicherheit durch wissenschaftlich fundierte Innovation, Bildung und Interessenvertretung verschrieben hat. Das Unternehmen verkauft eine Reihe von patentierten, silikonbasierten Resonatorprodukten, die vor den potenziell schädlichen Auswirkungen elektromagnetischer Strahlung (EMF) schützen.* Die Lifetune-Produkte von Aires beugen der EMF-Strahlung vor, die von Unterhaltungselektronikgeräten wie Mobiltelefonen, Computern, Babyfonen und WLAN-Geräten, einschließlich der leistungsstärkeren und schnell wachsenden 5G-Hochgeschwindigkeitsnetze, ausgestrahlt wird. Der Standard "Aires Certified SpacesTM" (AiresCertifiedSpaces.com) ist eine Reihe von Protokollen zur Implementierung von EMF-Modulationslösungen, um autorisierte EMF-freundliche Räume zu schaffen, die das Wohlbefinden in einer technologiegetriebenen Welt fördern. Aires ist an der CSE unter dem Ticker "WiFi" und an der OTCQB unter dem Symbol "AAIRF" notiert. Weitere Informationen finden Sie unter investors.airestech.com und airestech.com/blogs/emf-101.

*Hinweis: Basierend auf den internen und von Experten geprüften Forschungsstudien und klinischen Studien von American Aires Inc. Weitere Informationen finden Sie https://airestech.com/pages/tech.

