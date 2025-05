DJ PTA-News: Veganz Group AG: Veganz Umsatzrückgang 2024, aber deutliche Ergebnisverbesserung

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Veganz Group AG: Veganz Umsatzrückgang 2024, aber deutliche Ergebnisverbesserung

Ludwigsfelde (pta000/13.05.2025/21:10 UTC+2)

Umsatzrückgang 2024 durch Neustrukturierung des Geschäftsmodells und durch konsequente Fortsetzung der Sortiments- und Kundenoptimierung

166% Umsatzwachstum in den Eigenproduktionen

EBITDA Verbesserung durch Aktivierung der Eigenkapitalforderungen und Kostensenkungsmaßnahmen

Weitere Kostensenkungen eingeleitet

Maßnahmen zur Stärkung Eigenkapital und Liquidität sind in Vorbereitung

(Ludwigsfelde, 13. Mai 2025) Die Veganz Group AG (veganz.de (WKN: A3E5ED / Kürzel: VEZ)), der Produzent von innovativen, pflanzenbasierten Lebensmitteln, setzte auch im abgelaufenen Geschäftsjahr 2024 den im Jahr 2023 gestarteten Umbau des Geschäftsmodells vom Handelsunternehmen zu einem Produktionsunternehmen mit Fokus auf Forschung, Entwicklung und Produktion neuartiger Technologien und Lebensmittel konsequent fort. Hierbei wurden unter dem Dach der Holding fünf neue Business-Units Veganz (Sweets & Snacks), Happy Cheeze (Käsealternativen), Mililk (Milchalternativen), Peas on Earth (Fleischalternativen) und Orbifarm (Indoor-Farming) geschaffen, die sukzessive als separate Unternehmen aufgestellt werden.

Durch fokussierte Investitionen in den Aufbau und Betrieb eigener Produktionsanlagen, konnte der Umsatz mit selbst produzierten Produkten um 166% im Vergleich zum Vorjahr gesteigert werden.

Die seit 2023 konsequent durchgeführten Portfoliooptimierungen zur nachhaltigen Steigerung der Margen und Profitabilität des Geschäftsmodells, haben zu einem Umsatzrückgang im alten Kerngeschäft geführt.

Die deutlich gestiegene Marktnachfrage im bisherigen Kerngeschäft der Sweets & Snacks konnte nicht vollständig bedient werden, so dass Aufträge im Wert von 7,0 Mio. Euro gecancelt werden mussten. Aufgrund dessen ist der Umsatz im Geschäftsjahr 2024 auf 10,8 Mio. Euro (Vorjahr: 16,4 Mio. Euro) zurückgegangen.

Dank der rechtzeitig umgesetzten Kosteneinsparmaßnahmen ließ sich ein Großteil der operativen Verluste aus dem entgangenen Umsatz kompensieren.

Die im Verhältnis zu den Vorjahren immer noch bessere Rohertragsmarge verringerte sich im Gesamtjahr 2024 auf 37,8 % (2023: 38,5 %). Grund hierfür sind die Anlaufkosten zum Produktionsstart der Eigenproduktionsprodukte und noch nicht spürbaren Skaleneffekte.

Im Geschäftsjahr 2024 konnte die Gruppe dank den oben genannten Kostenmaßnahmen und einen einmaligen Ertrag aus der Aktivierung einer Forderung resultierend aus der Kapitalerhöhung von 2023 eine deutliche Verlustreduzierung gegenüber 2023 und ein EBITDA in Höhe von minus 2,4 Mio. Euro (VJ minus -6,3 Mio. Euro) erreichen.

Der Periodenfehlbetrag betrug EUR 4,8 Mio. (Vorjahr: Periodenfehlbetrag: von EUR 9,5 Mio.). Der Finanzmittelbestand lag am 31.12.2024 bei EUR 0,8 Mio. (am 31.12.2023: EUR 5,3 Mio.).

Das Eigenkapital und die Eigenkapitalquote reduzieren sich weiter auf EUR 1,7 Mio. bzw. 7,6% (am 31.12.2023: EUR 6,5 Mio. bzw. 26,1%).

Umsatzsteigerung im eCommerce

Im Jahr 2024 machte der Lebensmitteleinzelhandel mit 58 % (Vorjahr: 56 %) weiterhin den größten Anteil an unserem Umsatz aus, das Drogeriegeschäft lag mit 32 % (Vorjahr: 31 %) an zweiter Stelle.

Mit einem Umsatzanteil von inzwischen 5 % (Vorjahr: 6 %) zeigte der neue Vertriebskanal Food Service Kontinuität. Im Discountgeschäft verzeichneten Veganz einen Rückgang und erreichte hier einen Umsatz von ca. 2 % des gesamten Geschäftes (Vorjahr: 6%).

Im Bereich eCommerce wurde das Geschäft erfolgreich weiter ausgebaut und EUR 386 Tsd. Umsatz und damit 4% des Gesamtumsatzes (Vorjahr: 2%).

In Mio. Euro 2024 2023 Lebensmitteleinzelhandel 6,3 9,2 Drogerie 3,4 5,1 Food Service 0,5 0,9 Discount 0,2 0,9 eCommerce 0,4 0,3 Summe 10,8 16,4

Deutschland bleibt wichtigster Absatzmarkt Mit einem Umsatzanteil von 95 Prozent war die DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) auch in 2024 der wichtigste Absatzmarkt (Vorjahr: 93 Prozent). Dabei blieb Deutschland mit 81 Prozent der größte Einzelmarkt, auf dem nach wie vor der stärkste Fokus liegt (Vorjahr: 74 Prozent). Mit 5 Prozent lag der Umsatzanteil im sonstigen Europa unter Vorjahresniveau (Vorjahr: 7 Prozent).

In Mio. Euro 2024 2023 DACH 10,3 15,3 Sonstiges Europa 0,5 1,2 Sonstiges Ausland 0,0 0,0 Summe 10,8 16,4

Rohertragsmarge leicht gesunken, EBITDA stark verbessert

Die Rohertragsmarge der Veganz Group AG sank im Jahr 2024 leicht auf 37.8% (Vorjahr 38.5%). Diese Entwicklung ist im Wesentlichen auf variablen Anlaufkosten für die Produktion der neu eingeführten Produkte zurückzuführen, und ist ein unvermeidlicher Schritt auf dem Weg zum produzierenden Unternehmen. Das EBITDA lag am Ende 2024 bei minus 2.4 Mio. Euro (Vorjahr: - 6.3 Mio. Euro). Die positive Entwicklung ist durch Fix-Kosten Senkungen und die Aktivierung einer Forderung aus der Kapitalerhöhung 2023 zu erklären:

Was die Kostenstruktur betrifft, so verzeichnete die Veganz Group AG aufgrund der neuen Produktionsanlagen in Ludwigsfelde und Cuxhaven einen Anstieg der Personalkosten im Jahr 2024, das erste volle Jahr mit Produktion an beiden Standorten, auf 4,6 Mio. Euro (Vorjahr: 3,9 Mio.Euro) während Overheads weiter auf 7,9 Mio. Euro (Vorjahr: 10,5 Mio.Euro) sanken.

Die Forderung bezieht sich auf die unterzeichnete Zeichnungsscheine zur Kapitalerhöhung, die Veganz in September 2023 angekündigt hatte.

Darüber hinaus kann die Veganz Group AG Gesamtkosten in Höhe von ca. 0,6 Mio. Euro auf den Produktionsaufbau von Mililk(R) und Peas on Earth sowie einmalige Marketingausgaben für die Einführung von Mililk(R) zurückführen.

Bereinigt um diese nicht wiederkehrenden Kostenpositionen, betrug der EBITDA Verlust 7,1 Mio. Euro.

Der Periodenfehlbetrag belief auf 4,8 Mio. Euro (Vorjahr: minus 9,5 Mio. Euro)

Die Höhe der liquiden Mittel lag am 31. Dezember 2025 bei 0,8 Mio. Euro (Vorjahr: 5,3 Mio. Euro).

in Mio. Euro 2024 2023 Umsatz 10,8 16,4 Materialaufwand 6,7 10,0 Personalaufwand 4,6 3,9 Sonstige betriebliche Aufwendungen 7,9 10,5 - Marketingkosten 1,8 1,7 - direkte Kosten 2,7 3,2 - indirekte Kosten 3,3 5,6 Bereinigtes EBITDA -7,1 -6,3 Einmal-Erträge und 4,7 0 -Aufwendungen EBITDA -2,4 -6,3 Periodenfehlbetrag -4,8 -9,5 Rohertragsmarge (in %) 37,8 38,5 Finanzmittelbestand 0,8 5,3 Finanzverbindlichkeiten: Anleihe 9,6 9,6 Finanzmittelbestand: Crowdfunding 1,8 1,8 Eigenkapitalquote (in %) 7,6 26,1

Gruppe transformiert sich in eine Holding Im Geschäftsjahr 2024 hat die Veganz Group AG das Markenportfolio nicht nur um "Peas On Earth" erweitert und die bestehenden Marken "Mililk" und "Happy Cheeze" konsequent weiterentwickelt, sondern damit begonnen, die Veganz Group AG in ein echtes House of Vegan Brands umzubauen. Jede Marke wird künftig eigenständig geführt - und profitiert dabei von unserer langjährigen Expertise und unserer hohen Bekanntheit im Bereich rein pflanzlicher Produkte. Parallel dazu wurden einzelne Business Units aufgebaut, um das Geschäft in den einzelnen Wachstumsmärkten zielgenauer zu steuern und die Units für Investitionen zu öffnen.

"In einem herausfordernden Jahr 2024 konnten wir den Umbau der Veganz Group AG weiter erfolgreich vorantreiben und sehen einen weiteren Anstieg der Eigenproduktionsumsätze, sowie eine Verbesserung des EBITDA. Mit unseren fünf neuen Business-Units sind wir klar für die Zukunft aufgestellt und werden, weitere Finanzierung vorausgesetzt, die hohe Marktnachfrage in 2025 bedienen können", so Jan Bredack, CEO der Veganz Group AG

Ausblick 2025 Auf Grund der anhalten schwierigen Marktbedingungen, Portfoliobereinigungen und des verzögerten Produktionsstarts von Line-Extendern durch noch nicht abgeschlossene Finanzierung, gehen wir im Jahr 2025 wir von einem Umsatz auf Vorjahresniveau aus (Vorjahr: EUR 10,8 Mio.) mit einer kontinuierlichen Verbesserung in der 2ten Jahreshälfte. Aufgrund des Ausbaus des initiierten Kostensenkungsprogramms gehen wir von einem EBITDA etwa. auf Vorjahresniveau aus (Vorjahr EBITDA: EUR -2,4 Mio.).

in Mio. Euro 2025 2024 Prognose Ist Umsatz Etwa auf Vorjahresniveau 10,8 EBITDA Etwa auf Vorjahresniveau -2,4

Über die Veganz Group AG

Die im Jahre 2011 in Berlin gegründete Veganz Group ist ein innovativer Produzent von pflanzenbasierten Lebensmitteln. Zu den Veganz-Marken zählen auch Happy Cheeze, Mililk(R), Peas on Earth und OrbiFarm.

Ursprünglich als europäische vegane Supermarktkette gestartet, gelang es Veganz mit einer nachhaltigen Unternehmensphilosophie diesen neuen Wachstumsmarkt aufzubrechen und den pflanzlichen Ernährungstrend in der deutschsprachigen Region zu etablieren. Das aktuelle Produktportfolio umfasst Süßwaren, Snacks, Milch-, Käse- und Fleischalternativen.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

May 13, 2025 15:10 ET (19:10 GMT)