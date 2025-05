Klagenfurt/Graz/Wien (ots) -Kärntner Startup hat mehr als 100 globale Kunden für die KI-Plattform gewonnen, mit der Vertriebsteams die Abschlussquote um bis zu 24 % steigernKickscale, eine KI-gestützte Sales-Plattform, hat eine Seed-Runde in Höhe von 2,1 Millionen Euro abgeschlossen, um sein Geschäft in Europa und später in Middle East und Asien auszubauen.Die Investitionsrunde umfasst den aws Gründungsfonds als Lead Investor aus Wien, den VC eltitude, der vorwiegend in europäische KMU-Technologielösungen investiert mit Standorten in London, Berlin und Zürich, Calm/Storm Ventures und den Carinthian Venture Fonds. Zu den bestehenden Investoren, gehören unter anderem der Ex-CEO von Zalando Lounge, Julius Göllner, der Gründer von Social Media Plattformen Walls.io und Swat.io, Michael Kamleitner, und die Bitmovin-Gründer Stefan Lederer und Christopher Mueller.Kickscale bietet eine Plattform für Vertriebs-Teams, die KI nutzt, um reale und virtuelle Vertriebs- und Kundengespräche zu erfassen, zu analysieren und zu organisieren. Durch die Umwandlung von Gesprächsdaten in verwertbare Erkenntnisse können Vertriebsteams genauere Prognosen erstellen, risikobehaftete Kunden identifizieren und erfolgreiche Vertriebsstrategien wiederholen. Im Gegensatz zu marktbeherrschenden US-Lösungen wie Gong wurde die Technologie von Kickscale von Grund auf so entwickelt, dass sie den Anforderungen europäischer Unternehmen gerecht wird, einschließlich Datenschutzstandards sowie mehrsprachiger und regionaler Umgebungen.Seit dem Start im Jahr 2024 hat Kickscale in kürzester Zeit über 100 B2B-Kunden in Großbritannien, den Niederlanden, Österreich, Deutschland, der Schweiz und Japan gewonnen, darunter HILL International, die Haufe Gruppe, karriere.at und zahlreiche Scaleups wie z.B. bookingkit und HRworks. Die Kunden von Kickscale berichten von einer Verbesserung der Abschlussquote um bis zu 24 % und einer durchschnittlichen Einsparung von 40 Stunden pro Vertriebsmitarbeiter bei Routine- und Verwaltungsaufgaben.Die Plattform stimmt Vertriebs-, Marketing- und Produkt-Teams durch kundenorientierte Erkenntnisse ab und verbessert sowohl die Strategie als auch den Vertrieb selbst. Mit automatisierten Notizen, der Erkennung von Schlüsselmomenten und der Verfolgung der Leistung von Vertriebsmitarbeitern trägt Kickscale dazu bei, den Zeitaufwand für manuelle Aufgaben zu reduzieren und ermöglicht es Managern, ihre Mitarbeiter effektiver zu coachen. In der heutigen Wirtschaftslage bietet Kickscale die Effizienz und Klarheit, die Vertriebsteams benötigen - unterstützt durch eine Technologie, die selbst in lokalen Märkten wie Japan nahtlos funktioniert."Kickscale wurde speziell für den europäischen Mittelstand und KMUs konzipiert, mit starkem Fokus auf Datenschutz, nahtlose Benutzerfreundlichkeit und ausgeklügelten mehrsprachigen Funktionen, die die Nuancen europäischer Dialekte und Geschäftskulturen verstehen." erklärt Gerald Zankl, CEO & Mitgründer von Kickscale. "Trumps politische Unberechenbarkeit zeigt, wie dringend Europa unabhängige Technologielösungen braucht. Unsere europäische Alternative ist ein klares Signal für digitale Souveränität - und eine selbstbewusste Antwort auf die Dominanz der US-Plattformen."STIMMEN VON KUNDEN UND INVESTOREN"Wir haben uns mehrere US-amerikanische Plattformen angeschaut, aber wir hatten das Gefühl, dass sie für eine andere Geschäftskultur und vor allem für große Unternehmen entwickelt wurden.", sagt einer der Kunden von Kickscale, Hans Christian Heinemeyer, Chief Revenue Officer bei bookingkit aus Berlin.Hisa Machida, Direktor für Enterprise Solution Businesses, KK Company aus Japan: "Kickscale hat sich als hervorragende Lösung für unser Vertriebsteam hier in Japan erwiesen. Die Plattform verarbeitet japanische Kundengespräche mit beeindruckender Genauigkeit, was bei globalen Tools, vor allem jenen aus Amerika, nicht immer der Fall ist."Ingo Drexler, Partner bei eltitude und Kickscale-Investor: "Unsere Investition in Kickscale spiegelt unser Vertrauen in die Vision des Teams wider, die fortschrittlichste Software zur Auswertung von Vertriebsmeetings in Europa aufzubauen. Durch das Erfassen und Analysieren jeglicher Kundeninteraktion können Unternehmen fortan ihre Verkaufsgespräche optimieren, was zu einer besseren Planbarkeit ihrer Umsätze und langfristigen Wettbewerbsvorteilen führt."Pressekontakt:Kickscale FlexCoGerald ZanklTelefon: 066488697790E-Mail: gerald.zankl@kickscale.comOriginal-Content von: Kickscale Flexco, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179758/6033216