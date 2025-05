München (ots) -Die Dr. Hans Kröner Stiftung vergibt in 2025 erstmals den Dr. Hans Kröner-Innovationspreis. Der zum Gedenken an den Namensgeber der Stiftung ins Leben gerufene Preis ist mit 50.000 Euro dotiert. Er richtet sich an innovative Forscher aus Medizin und Naturwissenschaft, die in Grundlagen, Methodik oder Anwendung über den Tellerrand hinausdenken - und mit ihrem Ansatz einen gesellschaftlichen Mehrwert schaffen können und wollen. Einzelheiten zum Antragsverfahren werden zum 15. Juli 2025 veröffentlicht.Neugier auf Fortschritt und Pragmatik waren neben herausragendem unternehmerischem Geschäftssinn die treibende Motivation im Leben von Dr. Hans Kröner, bis 1992 Vorsitzender des Vorstands der Fresenius AG. Mit dem Dr. Hans Kröner-Innovationspreis will die gleichnamige Stiftung dem Lebenswerk des großen deutschen Unternehmers gedenken. Gleichzeitig soll der Preis eine Startrampe für Jungforscher sein.Ihr Leben haben Dr. Hans Kröner und seine Frau Else Kröner bei großer eigener Bescheidenheit stets in den Dienst der Sache gestellt - immer mit Blick auf das Allgemeinwohl. Else Kröner (1925-1988), Inhaberin der Fresenius-Gruppe und zuletzt Vorsitzende des Aufsichtsrates der Fresenius AG, wäre am 15. Mai 2025 100 Jahre alt geworden. Ihr Ehemann Dr. Hans Kröner (1909-2006) war bis 1992 Vorsitzender des Vorstandes der Fresenius AG.Geschäftssinn und wissenschaftliche Neugier als VorbildAusgezeichnet werden sollen mit dem Innovationspreis Forscher und Projekte im Geiste der Kröners. Trotz finanziell begrenzter Möglichkeiten förderten Dr. Hans Kröner als Volkswirt und Jurist gemeinsam mit seiner Ehefrau Else die Entwicklung von vielen Produkten und lebensrettenden Anwendungen wie der künstlichen Niere (Dialyse), Astronautenkost oder der Elektrolytersatztherapie bei Durchfall (Elotrans ®, Oralpädon ®). Auch das Antithymozytenglobulin ATG ®, ein bis heute eingesetzter polyklonaler Antikörper zur Vermeidung der Abstoßungsreaktion nach Transplantationen, wurde auf Betreiben der Kröners entwickelt und in das Fresenius-Produktprogramm aufgenommen.Bis ins hohe Alter weit über 90 Jahren blieb Dr. Hans Kröner Treiber und Befürworter von neuen Ideen, wie beispielsweise der Ernährungsmedizin. Zur Gründung des Else Kröner-Fresenius-Zentrums für Ernährungsmedizin im Jahr 2003 erklärte Prof. Dr. mult. Wolfgang Herrmann, ehem. Präsident der Technischen Universität München: "Mit der Idee zur Münchner Ernährungsmedizin an der TU München hat Hans Kröner visionär ein Zukunftsthema eröffnet, dass die Schulmedizin zu dieser Zeit immer noch nicht verinnerlicht hatte".Über die Dr. Hans Kröner-Stiftung für Gesundheit. Fortschritt. SozialesDie gemeinnützige Dr. Hans & Else Kröner-Stiftung für Gesundheit.Fortschritt.Soziales wurde 2008 in München gegründet, um das Vermächtnis des Unternehmerehepaars Hans und Else Kröner zu erfüllen. Sie hatten die heute im DAX notierten Weltkonzerne Fresenius & Co. KGaA und die Fresenius Medical Care aus einem kleinen verschuldeten chemisch-pharmazeutischen Betrieb mit Apotheke in Frankfurt am Main 1946 über viele Jahrzehnte aufgebaut.Else Kröner hat ihren Ehemann als befreiten Vorerben eingesetzt. Seinem Erbverzicht nach ihrem Tod im Jahr 1988 ist die heutige großzügige wirtschaftliche Ausstattung der von seiner Ehefrau Else gegründeten Else Kröner-Fresenius-Stiftung zu verdanken. Die Else Kröner-Fresenius-Stiftung, gegründet 1983 mit Sitz in Bad Homburg v. d. H., ist bis heute der größte Anteilseigner an der Fresenius SE & Co. KGaA und kontrolliert zu 100 % die Fresenius Management SE als persönlich haftende Gesellschafterin der Fresenius SE & Co. KGaA.Im Sinne einer besseren Abgrenzung hat die Dr. Hans & Else Kröner-Stiftung 2013 in Dr. Hans Kröner-Stiftung umfirmiert.Dr. Hans Kröner wurde im Laufe seines Lebens vielfach ausgezeichnet: Unter anderem erhielt er 1973 zusammen mit Else Kröner das Bundesverdienstkreuz am Bande. 1987 wurde ihm das Bundesverdienstkreuz erster Klasse verliehen. Im Jahr 2000 erhielt Hans Kröner die Ehrendoktorwürde des Fachbereichs Medizin der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt am Main und die Ehrensenatorwürde der Technischen Universität München.Pressekontakt:Dr. Gabriele Krönerinfo@kroenerstiftung.deOriginal-Content von: Dr. Hans Kröner-Stiftung für Gesundheit. Fortschritt. Soziales, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/116496/6033979