PTA-HV: Panamax New Energy Aktiengesellschaft: Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Panamax New Energy Aktiengesellschaft: Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Frankfurt am Main (pta000/14.05.2025/15:30 UTC+2)

Panamax New Energy Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main

- ISIN DE000A1R1C81 - - WKN A1R1C8 -

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Wir laden hiermit unsere Aktionärinnen und Aktionäre zu der

am Freitag, 27. Juni 2025, um 09:30 Uhr

im Main Tower, 31. OG. Neue Mainzer Str. 52-58 60311 Frankfurt am Main

stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.

TAGESORDNUNG

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts und des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach -- 289a Handelsgesetzbuch (HGB) sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024 Die genannten Unterlagen können von der Einberufung der Hauptversammlung an über die Internetseite der Gesellschaft unter 1. www.panamax.ag/investor-relations/hauptversammlung eingesehen werden und werden in der Hauptversammlung zur Einsichtnahme ausliegen. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Somit entfällt eine Feststellung durch die Hauptversammlung. Ein Beschluss wird zu diesem Tagesordnungspunkt daher nicht gefasst. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024 2. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2024 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024 3. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2024 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025 4. Der Aufsichtsrat schlägt vor, die MSW GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Berlin, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2025 zu wählen. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2024 Vorstand und Aufsichtsrat haben gemäß -- 162 Aktiengesetz (AktG) jährlich einen klaren und verständlichen Bericht über die im letzten Geschäftsjahr jedem einzelnen gegenwärtigen oder früheren Mitglied des Vorstands und des Aufsichtsrats gewährte und geschuldete Vergütung zu erstellen. Der Vergütungsbericht der Panamax New Energy Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2024 wurde gemäß -- 162 Abs. 3 AktG durch den Abschlussprüfer daraufhin geprüft, ob die gesetzlich geforderten Angaben nach -- 162 Abs. 1 und 2 AktG gemacht wurden. Der Vermerk über die Prüfung des Vergütungsberichts ist dem Vergütungsbericht beigefügt. 5. Nach -- 120a Abs. 4 AktG ist der geprüfte Vergütungsbericht der Hauptversammlung zur Billigung vorzulegen. Das Votum der Hauptversammlung über die Billigung des Vergütungsberichts hat empfehlenden Charakter. Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den nach -- 162 AktG erstellten und geprüften Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2024 zu billigen. Der Vergütungsbericht ist auf folgender Internetseite der Gesellschaft abrufbar: https://panamax.ag/investor-relations/verguetungsberichte/ Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Mitglieder des Vorstands Nach -- 120a Abs. 1 AktG beschließt die Hauptversammlung einer börsennotierten Gesellschaft mindestens alle vier Jahre über die Billigung des vom Aufsichtsrat vorgelegten Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder, ebenso bei jeder wesentlichen Änderung des Vergütungssystems. Die Hauptversammlung vom 14. Dezember 2021 hat letztmals über das Vergütungssystems für die Mitglieder des Vorstandes Beschluss gefasst, welches der Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 15. November 2021 beschlossen hatte. Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 7. Mai 2025 beschlossen, das bisherige Vergütungssystem für die Vorstandsmitglieder in der von ihm am 15. November 2021 beschlossenen Fassung unter Beachtung von -- 87a Abs. 1 AktG unverändert weiterzuführen. Nach Ansicht des Aufsichtsrats ist das bestehende Vergütungssystem für die Mitglieder des Vorstands weiterhin angemessen, weshalb es der Hauptversammlung unverändert zur Bestätigung vorgelegt wird. 6. Das Vergütungssystem für die Vorstandsmitglieder in der vom Aufsichtsrat am 15. November 2021 beschlossenen Fassung ist über die Internetadresse www.panamax.ag/investor-relations/hauptversammlung abrufbar. Der Aufsichtsrat schlägt vor, das bestehende Vergütungssystem für die Mitglieder des Vorstands zu bestätigen. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Aufsichtsratsmitglieder Nach -- 113 Abs. 3 Satz 1 AktG ist bei börsennotierten Gesellschaften mindestens alle vier Jahre über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder Beschluss zu fassen. Die Hauptversammlung am 14. Dezember 2021 hat das Vergütungssystem für die Mitglieder des Aufsichtsrats erstmalig gebilligt, so dass turnusmäßig eine erneute Beschlussfassung erforderlich ist. Der Aufsichtsrat hat das Vergütungssystem geprüft. Hiernach sind keine Anpassungen des Systems notwendig, sodass es in der von der Hauptversammlung am 14. Dezember 2021 gebilligten Fassung bestehen bleiben soll. Es genügt daher ein nach -- 113 Abs. 3 Satz 2 Halbsatz 1 AktG zulässiger bestätigender Beschluss des Vergütungssystems. Das Vergütungssystem für die Aufsichtsratsmitglieder in der von der Hauptversammlung am 14. Dezember 2021 7. gebilligten Fassung ist über die Internetadresse www.panamax.ag/investor-relations/hauptversammlung verfügbar. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, das bestehende Vergütungssystem für die Mitglieder des Aufsichtsrats zu bestätigen. Beschlussfassung über die konkrete Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats Gemäß -- 13 Abs. 1 der Satzung der Panamax New Energy Aktiengesellschaft legt die Hauptversammlung die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder fest. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor wie folgt zu beschließen: 8. "Die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates wird mit Wirkung ab dem Tag nach der Hauptversammlung vom 27. Juni 2025 (d.h. ab 28. Juni 2025) festgesetzt. Jedes Mitglied des Aufsichtsrates erhält für seine Tätigkeit ab dem 28. Juni 2025 eine jährliche Vergütung von EUR 3.500,00. Bei unterjähriger Bestellung oder unterjährigem Ausscheiden wird die Vergütung zeitanteilig gewährt. Der Vorsitzende des Aufsichtsrates erhält - ggf. zeitanteilig für die Dauer der Amtsausübung - das Doppelte der regulären Vergütung."

WEITERE ANGABEN UND HINWEISE

Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß -- 15 der Satzung der Panamax New Energy Aktiengesellschaft nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich unter Vorlage eines Nachweises ihres Aktienbesitzes anmelden. Die Anmeldung muss der Gesellschaft unter der nachfolgend mitgeteilten Adresse mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung zugehen, wobei der Tag des Zugangs nicht mitzurechnen ist. Für den Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts reicht ein Nachweis des Anteilsbesitzes in Textform durch den Letztintermediär gemäß -- 67c Abs. 3 AktG aus. Der Nachweis des Anteilsbesitzes hat sich auf den Geschäftsschluss des 22. Tages vor der Hauptversammlung zu beziehen und muss der Gesellschaft unter der nachfolgend mitgeteilten Adresse mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung zugehen, wobei der Tag des Zugangs nicht mitzurechnen ist. Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen somit der Gesellschaft spätestens bis Freitag, 20. Juni 2025, 24:00 Uhr, unter der folgenden Adresse zugehen: Panamax New Energy Aktiengesellschaft Münchener Straße 10 DE-60329 Frankfurt am Main E-Mail: hv@pamamax.ag

