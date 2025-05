DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Die Allianz hat im ersten Quartal operativ deutlich mehr verdient. Der DAX-Konzern profitierte dabei insbesondere von der Leben- und Krankenversicherung. Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte Europas größter Versicherer. Im laufenden Jahr rechnet die Allianz SE mit einem operativen Gewinn auf Vorjahresniveau von 16,0 Milliarden Euro, wobei Abweichungen von 1 Milliarde Euro nach oben oder unten möglich sind. Der Analystenkonsens steht bereits bei gut 17 Milliarden Euro. "Wir bestätigen mit Zuversicht unseren Ausblick für das Gesamtjahr", sagte Finanzvorständin Claire-Marie Coste-Lepoutre.

BERICHTET PROG PROG 1. QUARTAL 1Q25 ggVj 1Q25 ggVj 1Q24 Operatives Ergebnis Konzern 4.238 +6,3% 4.233 +6,2% 3.986 - Schaden-Unfall 2.170 +5% 2.184 +6% 2.066 - Leben/Kranken 1.427 +8% 1.408 +6% 1.327 - Asset Management 811 +5% 836 +8% 773 Ergebnis nach Steuern/Dritten 2.423 -2% 2.702 +9% 2.475 Ergebnis je Aktie bereinigt 6,61 +3% -- -- 6,42 Combined Ratio Schaden-Unfall 91,8 -- 92,1 -- 91,9 AUSBLICK 2025 - das Unternehmen erwartet weiterhin: - operatives Ergebnis: in Höhe von 16 Mrd Euro, plus/minus 1 Mrd Euro

- Angaben Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro, Combined Ratio in Prozent;

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:30 DE/Prosiebensat1 Media SE, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Talanx AG, ausführliches Ergebnis 1Q (10:30 PK)

07:30 DE/Dermapharm Holding SE, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Douglas AG, Ergebnis 2Q

07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Ergebnis 1Q

07:35 DE/MLP SE, Ergebnis 1Q (10:00 PK)

07:45 FR/Engie SA, Ergebnis 1Q

07:55 DE/Energiekontor AG, Ergebnis 1Q

08:00 GB/National Grid plc, Jahresergebnis

08:00 LU/RTL Group SA, Ergebnis 1Q

08:00 DE/Jost Werke SE, Ergebnis 1Q

08:00 DE/Villeroy & Boch AG (V&B), Ergebnis 1Q

08:00 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), Ergebnis 1Q

08:30 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Ergebnis 1Q

10:00 DE/Aixtron SE, HV

10:00 DE/Commerzbank AG, HV

10:00 DE/Eon SE, HV

10:00 DE/Heidelberg Materials AG, HV

10:00 DE/Hugo Boss AG, HV

10:00 DE/BayernLB, Ergebnis 1Q

10:00 DE/Elmos Semiconductor SE, HV

11:00 DE/United Internet AG, HV

11:00 DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 3Q

13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 1Q

13:30 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Jahresergebnis und Ergebnis 1Q

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

1&1 0,05 EUR Bilfinger 2,40 EUR BMW Stämme 4,30 EUR BMW Vorzüge 4,32 EUR Deutsche Börse 4,00 EUR Fair Value REIT 0,27 EUR K+S 0,15 EUR Lechwerke 2,80 EUR Multitude 0,20 EUR Traton 1,70 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- GB 08:00 BIP (1. Veröffentlichung) 1Q PROGNOSE: +0,6% gg Vq/+1,1% gg Vj 4. Quartal: +0,1% gg Vq/+1,4% gg Vj 08:00 BIP März PROGNOSE: 0,0% gg Vm/k.A. zuvor: +0,5% gg Vm/+1,4% gg Vj Drei-Monats-Rate PROGNOSE: k.A. zuvor: +0,6% gg Vq/+1,4% gg Vj 08:00 Handelsbilanz März PROGNOSE: -18,9 Mrd GBP zuvor: -20,8 Mrd GBP 08:00 Industrieproduktion März PROGNOSE: -0,5% gg Vm/-0,6% gg Vj zuvor: +1,5% gg Vm/+0,1% gg Vj - EU 11:00 BIP (2. Veröffentlichung) 1Q Eurozone PROGNOSE: +0,4% gg Vq/+1,2% gg Vj 1. Veröff.: +0,4% gg Vq/+1,2% gg Vj 4. Quartal: +0,2% gg Vq/+1,2% gg Vj 11:00 Industrieproduktion März Eurozone PROGNOSE: +1,1% gg Vm/+2,1% gg Vj zuvor: +1,1% gg Vm/+1,2% gg Vj - US 14:30 Einzelhandelsumsatz April PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +1,4% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm 14:30 Empire State Manufacturing Index Mai PROGNOSE: -9,0 zuvor: -8,1 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 226.000 zuvor: 228.000 14:30 Erzeugerpreise April PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: -0,4% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm 14:30 Philadelphia-Fed-Index Mai PROGNOSE: -10,5 zuvor: -26,4 15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung April Industrieproduktion PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: -0,3% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 77,8% zuvor: 77,8% 16:00 Lagerbestände März PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: Index zuletzt +/- % DAX Futures 23.538,00 -0,2% E-Mini-Future S&P-500 5.897,75 -0,2% E-Mini-Future Nasdaq-100 21.378,50 -0,1% Nikkei-225 (Tokio) 37.755,42 -1,0% Hang-Seng (Hongk.) 23.581,29 -0,3% Schanghai-Comp. 3.389,75 -0,4% Mittwoch: DAX 23.527,01 -0,5% DAX-Future 23.564,00 -0,6% XDAX 23.483,13 -0,2% MDAX 29.497,14 -0,9% TecDAX 3.783,32 -0,9% SDAX 16.627,64 -0,4% Euro-Stoxx-50 5.403,44 -0,2% Stoxx-50 4.495,56 -0,3% Dow-Jones 42.051,06 -0,2% S&P-500 5.892,58 +0,1% Nasdaq Composite 19.146,81 +0,7%

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Vom Umfeld kommen keine stärkeren Impulse, die Vorlagen sind tendenziell eher negativ: "Auch in den USA lässt jetzt die Dynamik der Erholung nach", so ein Marktteilnehmer. Mit Blick auf die Istanbuler Gespräche zum Ukraine-Krieg kehrt Ernüchterung ein. Nach dem aktuellen Stand werden weder der russische Staatschef Putin noch US-Präsident Trump an dem Treffen teilnehmen. Dominiert wird das Markt ganz klar von der Berichtsperiode.

Rückblick: Knapp behauptet - Für leichte Verstimmung sorgten Aussagen von EZB-Ratsmitglied Joachim Nagel. Dieser hatte sich noch nicht entschieden, ob er im Juni für oder gegen eine Senkung der Zinsen stimmen wird. Bisher wurde an der Börse fest davon ausgegangen, dass die EZB im kommenden Monat die Zinsen ein weiteres Mal um 25 Basispunkte senken wird. Schwach zeigte sich der Gesundheitssektor, der Subindex verlor 1,5 Prozent. Mit minus 10,4 Prozent war hier Bayer der schwächste Wert. Dem Konzern weht wohl der politische Gegenwind in den USA ins Gesicht. Dort will Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. Pestizide als mögliche Ursache für Gesundheitsprobleme kennzeichnen lassen. Bei Alstom belastete trotz guter Geschäftszahlen die Kritik am Ausblick. Die Aktien brachen um 17,3 Prozent ein. Burberry (+17%) hatte weiterhin mit der Absatzkrise in der Luxusbranche zu kämpfen. RBC nannte die geplante Neuaufstellung jedoch richtig. ABN Amro schlossen mit plus 5,5 Prozent. JP Morgan bescheinigte der Bank solide Geschäftszahlen.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Etwas leichter - Bei Hapag-Lloyd (+12,2%) stützte die erhoffte Erholung auf der China-USA-Route. Tui (-10,9%) rutschte im zweiten Geschäftsquartal tiefer in die roten Zahlen. Eon (+2%) startete mit einem besser als erwartet ausgefallenen Ergebnis ins Jahr. Daimler Truck stiegen um 2,7 Prozent. Das Segment Truck verbuchte laut RBC trotz der Senkung der Gesamtjahresprognose gute Erstquartalszahlen. Bei Brenntag (-2%) fielen die Geschäftszahlen unter den Erwartungen aus. Bei Renk (-5,1%) lagen die Zahlen im erwarteten Rahmen, angesichts des guten Laufs reichte das nicht für weitere Kursgewinne. Im Fokus stand hier zudem der Streit unter den Aktionären: KNDS hatte den Finanzinvestor Triton auf die Herausgabe eines Aktienpakets an Renk verklagt. Pfisterer feierte ein starkes Börsendebüt. Die Aktie ging 11,5 Prozent über Ausgabekurs aus dem Handel.

XETRA-NACHBÖRSE

Kleinere Verluste haben den Handel gekennzeichnet. Deutsche Euroshop reagierten kaum auf Geschäftszahlen und Ausblick. Auch die Aktie von Hometogo zeigte sich unbewegt vom Quartalsbericht. Brockhaus Technologies zeigten sich bei Tradegate am Abend etwa 4,5 Prozent höher. Die Gesellschaft hatte am Abend mitgeteilt, dass es die Veröffentlichung der Erstquartalszahlen vom 15. auf den 30. Mai verschieben werde. Die am 7. Mai veröffentlichten Ertragskennzahlen zum ersten Quartal blieben unverändert. Bitcoin Group legten um gut 4 Prozent zu. Das Unternehmen wird die Prognose für 2024 voraussichtlich übertreffen.

USA - AKTIEN

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

May 15, 2025 01:31 ET (05:31 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.