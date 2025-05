EQS-News: Prague.bio, z.s. / Schlagwort(e): Konferenz

Bio€quity Europe 2026 kommt nach Prag - Premiere in Mittel- und Osteuropa Mit Prague.bio und IOCB Tech als regionale Gastgeber kommt Europas führende Veranstaltung für Biotech-Investoren in die tschechische Hauptstadt und unterstreicht damit die wachsende Bedeutung der Region im Bereich der Life Sciences. Prag, Tschechische Republik, 15. Mai 2025 - Das Cluster Prague.bio gab heute bekannt, dass die Bio€quity Europe 2026 erstmalig in Mittel- und Osteuropa (MOE) stattfinden wird, wobei die tschechische Hauptstadt als Veranstaltungsort ausgewählt wurde. Die für den 4. bis 6. Mai 2026 geplante Konferenz spiegelt die zunehmende Bedeutung Prags als strategische Drehscheibe für Investoren wider, die Zugang zum schnell wachsenden Life Sciences-Ökosystem der Region suchen. Seit 25 Jahren ist die Bio€quity ein führendes Branchentreffen, das Führungskräfte aus der Biopharmaindustrie, Investoren und Entscheidungsträger aus mehr als 30 Ländern zusammenbringt. Die Veranstaltung ist bekannt für ihre hochkarätigen Podiumsdiskussionen, Unternehmenspräsentationen und ihr Partnering-Format. Bei der Abschlusszeremonie der diesjährigen Konferenz in Brügge, Belgien, wurde Prag offiziell als nächste Gastgeberstadt bekannt gegeben - ein Meilenstein für die tschechische Biotech-Community. Im Rahmen der offiziellen Übergabe repräsentierten Petra Kinzlová, CEO von Prague.bio, und Jirí Fusek, Geschäftsführer, die Organisation als einen der regionalen Gastgeber der Veranstaltung 2026 und als Schlüssel-Cluster für die tschechische Life Science-Branche. "Es ist für uns eine große Ehre, Bio€quity in Prag begrüßen zu dürfen", sagte Petra Kinzlová, CEO von Prague.bio. "Dies ist das erste Mal, dass die Veranstaltung in der MOE-Region stattfindet - ein bedeutender Meilenstein, der unsere Rolle als Ihr Biotech-Hub im Herzen Europas unterstreicht. Die Ausrichtung dieser renommierten Konferenz ist eine einzigartige Gelegenheit, die Stärke und das Potenzial des tschechischen Biotech-Sektors zu präsentieren und eine tiefere grenzüberschreitende Zusammenarbeit innerhalb des europäischen Innovationsökosystems zu fördern." "Wir freuen uns sehr, Bio€quity erstmals nach Prag und in die Region Mittel- und Osteuropa zu bringen. Dies zeigt einmal mehr das Engagement von BioCentury, ein wirklich globales Netzwerk für die Biopharma-Community aufzubauen", fügte David Flores, Präsident und CEO von BioCentury, hinzu. "Die EBD Group ist hocherfreut, die dynamische Bio€quity-Europe-Community mit Prags langer Tradition pharmazeutischer Innovation zu verbinden. Die zentrale Lage und das aufstrebende Ökosystem machen die Stadt zu einem spannenden Gastgeber - zum ersten Mal in der Geschichte von Bio€quity Europe", sagte Claire Macht, Director, European Portfolio, EBD Group. Ein wachsendes Life Sciences-Ökosystem Die Tschechische Republik verbindet wissenschaftliche Exzellenz mit wachsendem Investoreninteresse. Sie beheimatet fast 400 Unternehmen aus dem Bereich Biotechnologie, die über 22.000 Fachkräfte beschäftigen und einen Jahresumsatz von mehr als 3 Milliarden Euro Umsatz erwirtschaften. Derzeit sind über 12.000 Studierende in Life Sciences-Fächern eingeschrieben - ein starkes Zeichen für einen nachhaltigen Talentpool. Seit 2003 hat der Sektor 1,5 Milliarden Euro an ausländischen Direktinvestitionen angezogen. Ein bemerkenswertes Beispiel für das wachsende Vertrauen der Investoren ist der i&i Biotech Fund, der 2021 mit rund 50 Millionen Euro aus Mitteln des Europäischen Investitionsfonds und von privaten Investoren aufgelegt wurde. Die Gründung des Fonds beweist sowohl die Qualität der tschechischen Forschung als auch ihr kommerzielles Potenzial. Die Bio€quity Europe 2026 wird Hunderte von Investoren, Führungskräften und Biotech-Innovatoren nach Prag bringen - zu Unternehmenspräsentationen, Fachdiskussionen und Partnering-Gesprächen. Die Veranstaltung bietet eine ideale Plattform, um den wachsenden Biotech-Sektor der Region noch enger mit der europäischen und globalen Life-Sciences-Community zu vernetzen. Die Anmeldung zur Bio€quity Europe 2026 ist unter www.informaconnect.com möglich. Über Prague.bio Prague.bio wurde 2023 gegründet, um Akteure aus Forschung, Wirtschaft und Politik miteinander zu vernetzen. Derzeit hat der Verband 30 Mitglieder, darunter führende Forschungsinstitute, Universitäten, Biotech-Start-ups und KMUs sowie große tschechische und multinationale Unternehmen. Das Cluster spielt eine aktive Rolle bei der Stärkung des tschechischen Biotech-Ökosystems, indem es den Technologietransfer unterstützt, öffentlich-private Kooperationen ermöglicht und die internationale Sichtbarkeit erhöht. Prague.bio organisiert außerdem die jährliche Prague.bio Conference, das größte Treffen der Biotech-Branche in der Region, deren nächste Ausgabe am 25. September 2025 stattfindet. Weitere Informationen finden Sie unter www.prague.bio oder folgen Sie Prague.bio auf LinkedIn . Kontakt Medienkontakt Kristina Svobodová

