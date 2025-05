DJ Baugenehmigungen für Wohnungen steigen im März

DOW JONES--Nach einer langen Talfahrt ist die Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen in Deutschland jetzt im Steigen begriffen. Im März wurde der Bau von 19.500 Wohnungen genehmigt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, waren das 5,8 Prozent mehr als im Vorjahresmonat.

Im ersten Quartal 2025 wurden insgesamt 55.400 Wohnungen genehmigt. Das waren 3,4 Prozent mehr als im ersten Quartal 2024. In diesen Ergebnissen sind sowohl Baugenehmigungen für Wohnungen in neuen Wohn- und Nichtwohngebäuden als auch für neue Wohnungen in bestehenden Gebäuden enthalten.

May 16, 2025 02:07 ET (06:07 GMT)

