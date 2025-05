Der US-Dollar gibt am Montag nach, nachdem die Ratingagentur Moody's die Märkte am Freitag überrascht hat. Erwarten Sie noch einige Nachwirkungen, während die Trump-Administration versuchen wird, die Märkte mit einem weiteren Handelsabkommen oder einem Durchbruch in der Ukraine zu überzeugen. Der US-Dollar-Index sieht sich Druck ausgesetzt und bewegt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...