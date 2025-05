Linz (www.anleihencheck.de) - Die US-Kreditwürdigeit wurde nach den Herabstufungen durch Standard & Poor's im Jahr 2011 und Fitch im Jahr 2023 nun auch von der Ratingagentur Moody's mit Aa1 bewertet, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die USA befänden sich damit auf dem gleichen Ratingniveau wie Österreich. US-Präsident Donald Trump kristisiere das Vorgehen der Ratingagentur stark, während Vertreter der US-Notenbank Fed dieser Entscheidung rational entgegenstünden. So würden Vertreter der Fed betonen, dass eine solche Entscheidung wie andere wirtschaftliche Daten betrachtet würden, ihr Fokus jedoch nach wie vor auf dem doppelten Mandat (Förderung der Vollbeschäftigung und Sicherung der Preisstabilität) läge. Eine solide Konjunktur sowie der stabile Arbeitsmarkt würden der Notenbank Luft geben, um die Zinsen bis auf Weiteres auf dem aktuellen Niveau zu halten. Dem gegenüber scheine eine Zinssenkung seitens der EZB im Juni als gesetzt. Der EUR/USD-Kurs notiere derzeit um 1,1250. (20.05.2025/alc/a/a) ...

