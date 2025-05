Marokko verzeichnet einen starken Anstieg der Mangoimporte, was eine große Nachfrage nach tropischen Früchten widerspiegelt, berichtet EastFruit.com. Bildquelle: Pixabay In dem Jahr 2024 setzte das Land einen neuen Richtwert, indem es 15.600 Tonnen Mangos importierte - ein Anstieg von 10 % gegenüber dem Vorjahr und das Doppelte der in den Jahren 2019 und 2020...

