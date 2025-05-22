The following instruments on XETRA do have their last trading day on 22.05.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 22.05.2025
ISIN Name
XS2180509999 FERRARI 20/25
DE000HLB2UX1 LB.HESS.THR.CA.TIL.05C/20
USN82008AE85 SIEMENS FINANC.15/25 REGS
AT0000A1E192 ERSTE GP BNK 15-25 MTN
US595112BP79 MICRON TECHN 19/27
CH0280737518 EMISS.GEM.WOHNB. 15-25 51
FR0013463650 ESSILORLUXO. 19/25 MTN
US515110BX12 LANDWIRT.R.BK DL 20/25
XS0936339208 AGENCE FSE DEV. 13/25 MTN
CH0545766518 WELLS FARGO 20/25 MTN
CH0506668851 EX.IMP.BK.K. 19/25 MTN
XS2178949561 COUNTRY GARD 20/25
DE000DK00JD3 DEKA DL FESTZINS 21/25
US12621EAK91 CNO FINANCIAL GRP 2025
XS2484201467 EQUITABLE BK 22/25 MTN
NO0012526187 GREENBIT ENE 22/25 FLR
DE000HCB0BL1 HCOB SPF22/25S2749
XS2085045503 YUZHOU GROUP HLDGS 19/25
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