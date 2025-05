The following instruments on XETRA do have their last trading day on 22.05.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 22.05.2025ISIN NameXS2180509999 FERRARI 20/25DE000HLB2UX1 LB.HESS.THR.CA.TIL.05C/20USN82008AE85 SIEMENS FINANC.15/25 REGSAT0000A1E192 ERSTE GP BNK 15-25 MTNUS595112BP79 MICRON TECHN 19/27CH0280737518 EMISS.GEM.WOHNB. 15-25 51FR0013463650 ESSILORLUXO. 19/25 MTNUS515110BX12 LANDWIRT.R.BK DL 20/25XS0936339208 AGENCE FSE DEV. 13/25 MTNCH0545766518 WELLS FARGO 20/25 MTNCH0506668851 EX.IMP.BK.K. 19/25 MTNXS2178949561 COUNTRY GARD 20/25DE000DK00JD3 DEKA DL FESTZINS 21/25US12621EAK91 CNO FINANCIAL GRP 2025XS2484201467 EQUITABLE BK 22/25 MTNNO0012526187 GREENBIT ENE 22/25 FLRDE000HCB0BL1 HCOB SPF22/25S2749XS2085045503 YUZHOU GROUP HLDGS 19/25