Dem chinesischen Batteriehersteller CATL gelingt der Gang aufs Parkett. Doch es gibt auch kritische Stimmen. Was Anleger vor einem Einstieg wissen sollten. Trotz geopolitischer Unsicherheiten war der Börsengang des größten Batterieherstellers der Welt am Dienstag ein voller Erfolg. Um bis zu 18 Prozent legten die Papiere von CATL (Contemporary Amperex Technology Co. Limited) in Hongkong am ersten Handelstag zu. Das Unternehmen erlöste bei dem bislang weltweit größten Börsendebüt des Jahres rund ...

Den vollständigen Artikel lesen ...