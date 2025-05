22. Mai 2025, Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Antimony Resources Corp. (CSE: ATMY) (FWB: K8J0) (das "Unternehmen" oder "Antimony Resources" oder "ATMY") gibt bekannt, dass Herr James Atkinson, P. Geo., CEO von Antimony Resources Corp, den Bohrstandort auf dem Projekt Bald Hill in New Brunswick besucht hat, um die massive antimonhaltige Stibnitmineralisierung im Bohrkern und in Aufschlüssen an der Oberfläche zu begutachten. Stibnit ist ein antimonhaltiges Mineral, das allgemein wegen Antimon abgebaut wird. Chinas kürzlicher Exportstopp von Antimon samt einem deutlichen Preisanstieg hat den Anstoß gegeben, dieses kritische Metall in Kanada und den Vereinigten Staaten ausfindig zu machen und abzubauen.

Highlights -

Im Zuge von Bohrungen festgestellte Mineralisierung

Von dem geplanten 2500-Meter-Bohrprogramm sind bisher insgesamt über 1600 Meter fertiggestellt worden. In etwa 80 % der Bohrlöcher - darunter die in den nachfolgenden Fotos abgebildeten Bohrlöcher BH-25-03, 04 und 05 - wurden Abschnitte mit massivem Stibnit und stibnithaltiger Brekzienfüllung durchteuft. In Ausbissen an der Oberfläche wurde eine antimonhaltige Mineralisierung über eine Strecke von mindestens 300 Metern entdeckt (Fotos und Karte). Die Untersuchungsergebnisse stehen derzeit aus und werden in zwei bis drei Wochen erwartet.

Highlights der Bohrarbeiten

Die nachfolgenden Fotos zeigen Beispiele der Antimonmineralisierung. Anzumerken ist, dass die dunkleren Abschnitte massive Brekzienfüllungen und Stringer mit antimonhaltigem Stibnit enthalten:

Foto 1: Bohrloch BH-25-03. Massive antimonhaltige Stibnitmineralisierung in Schluffstein. Anmerkung: Die dunklen Abschnitte enthalten eine Antimonmineralisierung.

Foto 2: Bohrloch BH-25-04. Zwei Zonen mit massiver antimonhaltiger Stibnitmineralisierung gefolgt von Brekzien, die Stibnit enthalten.

Foto 3: Bohrloch BH-25-05. Hervorzuheben ist, dass in einer Tiefe von 106 Metern bis 129 Metern über 20 Meter mit massiven und stibnithaltigen Brekzien vorliegen.

Highlights der Prospektionsarbeiten

Die Prospektionsarbeiten unserer Mannschaft haben Zonen mit massiver antimonhaltiger Stibnitmineralisierung an der Oberfläche identifiziert, welche das Potential für mindestens 200 Meter in südöstlicher Richtung von den derzeitigen Bohrstandorten erhöht. Die Identifizierung der Aufschlüsse an der Oberfläche wird zusammen mit dem für die Mineralisierung erstellten Modell (siehe Pressemitteilung vom 5. Mai 2025) die Ausrichtung der Bohrprogrammfortsetzung unterstützen (Karte 1, Foto 4).

Foto 4: Beispiel eines Stibnitvorkommens an der Oberfläche

Jim Atkinson, P. Geo., CEO: "Ich habe vor Kurzem das Projekt Bald Hill besucht und hatte die Gelegenheit, die Antimonmineralisierung zu sehen, die wir bei den bisherigen Bohrungen in der Main Zone durchteuft haben. Es ist sehr beeindruckend, die vorliegenden Zonen mit Stibnit (Antimon) im Bohrkern zu betrachten. Ich habe auch das Gebiet mit den Aufschlüssen an der Oberfläche besucht und massive Gesteinsbrocken und Aufschlüsse mit Stibnit beobachtet. Die Lage der gegenwärtigen Oberflächenaufschlüsse der Zone mit Antimonmineralisierung wird eine genauere Zielbestimmung bei unseren fortlaufenden Bohrungen ermöglichen. Diese Kartierung hat es uns erlaubt, den Trend der Zonen zu bestätigen."

Antimonprojekt Bald Hill

Highlights der früheren Exploration

- Bald Hill ist eine wohlbekannte, hochgradige Antimonlagerstätte im Süden von New Brunswick

- Frühere Arbeiten, die Bohrungen einschließen, haben eine Antimonlagerstätte von über 500 m Länge umrissen

- Die Mächtigkeiten betragen durchschnittlich über 3 Meter und die Gehalte durchschnittlich 3 % bis 4 % Antimon

- Historischer technischer Bericht nach NI-43-101: Der potenzielle Umfang und Gehalt des bebohrten Gebiets, das als Zielgebiet unserer Exploration gilt, liegt im Bereich von 725.000 bis 1.000.000 Tonnen mit einem Gehalt von 4,11 % bis 5,32 % Sb (~30.000 bis 40.000 Tonnen enthaltenes Antimon)1

- Potenzial der Erweiterung auf Basis von zusätzlichen bekannten Zielgebieten

Das Konzessionsgebiet Bald Hill

Das Konzessionsgebiet liegt ungefähr gleich entfernt von Sussex, Fredericton und St John im Süden von New Brunswick. Der Zugang ist sehr gut, da Highways der Provinz und der Region das Konzessionsgebiet durchqueren und an dieses angrenzen. Bohrarbeiten können ganzjährig durchgeführt werden. Am Sitz der New Brunswick Geological Survey in Sussex steht aus vergangenen Explorationen ein Bohrkern von über 5400 Metern Länge zur Untersuchung zur Verfügung. Insgesamt wurden 25 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 5400 m auf dem Konzessionsgebiet fertiggestellt.

Die Lagerstätte besteht aus mindestens drei Zonen mit antimonhaltigen Brekzien und hydrothermalen Erzgängen, die nach Nordwesten verlaufen. Die Mineralisierung wurde über eine Streichenlänge von 700 Metern bis auf eine vertikale Tiefe von 300 Metern definiert und ist in alle Richtungen und in der Tiefe offen. Bei vorherigen Bohrungen wurde hochgradiges Antimon angetroffen, einschließlich im Entdeckungsbohrloch DDH08-03, das 4,51 m mit einem Gehalt von 11,7 % Antimon (Sb) durchteufte, darunter 2,29 m mit einem Gehalt von 20,9 % Sb.

Eine mögliche Erweiterung der Main Zone wurde 2014 entdeckt. Schürfgrabungen ungefähr 450 Meter südlich der Main Zone ergaben Werte von 2,90 % Sb auf 8,18 m, worunter sich 5,79 % Sb auf 1,75 m und 8,47 % auf 1,53 m befanden. Die Bohrungen in dieser Gegend bestätigten das Vorliegen einer der Main Zone ähnlichen antimonhaltigen Stibnitmineralisierung, die noch nicht ausreichend erkundet wurde.

Der Explorationsplan für das Jahr 2025 sieht vor, Diamantkernbohrungen über mindestens 2.500 Meter fertigzustellen, um die bekannte mineralisierte Zone zu erkunden, die Mineralisierung nach Norden und Süden sowie neigungsabwärts zu erweitern und in der Vergangenheit entdeckte parallele Erzgänge auszudehnen. Es ist zu hoffen, dass die Bohrungen es uns erlauben werden, bis zum Ende des Jahres eine erste Ressource zu berechnen. Ein historischer technischer Bericht nach NI 43-101, der 2010 von CRA erstellt wurde[1], identifizierte das Potenzial für 705.000 bis 1.000.000 metrische Tonnen mit einem durchschnittlichen Gehalt von 4 % bis 5 % Antimon (Sb)1). - Die Arbeiten von Antimony Resources Corp. sind noch zu unvollständig, um diese Schätzung zu bestätigen. Die potenzielle Menge und das Gehalt sind konzeptioneller Natur, da noch keine ausreichenden Explorationen durchgeführt wurden, um eine Mineralressource zu definieren. Es ist ungewiss, ob weitere Explorationen dazu führen werden, dass das Zielgebiet als eine Mineralressource abgegrenzt werden kann.

Die technischen Inhalte dieser Pressemitteilung wurden von Jim Atkinson, MSc., P.Geo., einem qualifizierten Sachverständigen gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Antimony Resources Corp. (CSE: AYMY) (FWB: K8J0)

Antimony Resources Corp. besitzt ein Optionsrecht, eine Beteiligung von 100 % an zwei Antimonprojekten in New Brunswick zu erwerben - Bald Hill, welches es unter Option von Globex Mining Enterprises Inc. (GMX-TSX, GLBXF-OTCQX, G1MN-FWB) hält, und Antimony 2.0. Das Projekt Bald Hill ist der Standort der aktuellen Bohrungen bei der hochgradigen Antimonlagerstätte, mit einer über eine Strecke von 500 Metern definierten Mineralisierung sowie zusätzlichen Abschnitten mit Antimon auf einem Kilometer entlang des Streichens.

Das Managementteam von Antimony Resources verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Finanzierung, der Exploration, der Erschließung und dem Abbau. Antimony Resources beabsichtigt, auf jedem seiner optionierten Konzessionsgebiete Explorationskampagnen durchzuführen, und hat dabei zum Ziel, eine oder mehrere abbaubare Ressourcen zu entdecken. Unser Schwerpunkt liegt darin, ein bedeutender nordamerikanischer Produzent von Antimon zu werden.

www.antimonyresources.com

Im Namen des Board of Directors

Jim Atkinson, CEO und President

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Anthony Simone, President, Simone Capital Inc.

416-881-5154, asimone@simonecapital.ca

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

#_ednref1 NATIONAL INSTRUMENT 43-101 TECHNICAL REPORT BALD HILL ANTIMONY PROJECT SOUTHERN NEW BRUNSWICK, CANADA, erstellt durch: Conestoga-Rovers & Associates MAI 2010 REF.- NR. 070813 (1)

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79706



