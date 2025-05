The following instruments on XETRA do have their last trading day on 23.05.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 23.05.2025ISIN NameUS04522KAB26 AIIB 20/25US05971KAE91 BCO SANTAND. 20/25AU3FN0054284 MACQUARIE BK 20/30 MTNFLRDE000A254TL0 CHAPTERS GRP IHS 20/UNB.DE000HLB4728 LB.HESS.THR. ANL.04ZA/23US71567RAD89 P.P.SBSN IND.III 15/25DE000HLB4744 LB.HESS.THR.CARRARA04ZB/2NL0015002BT3 NIEDERLANDE 24/25 ZODE000CZ40MU7 COBA MTH S.P23XS1964739715 HOLD.B147402 19/25 CVDE000HLB4XC5 LB.HESS.THR. IHS 19/25DE000A0Z1UH6 BAY.LAND.BOD.IS. 15/25XS2002504194 SWEDBK HYPO. 19/25 MTNUS471048AP32 JAP BK INT 15/25 DTCUS12505BAD29 CBRE SERVICES 15/26DE000HLB4T82 LB.HESS.-THR.IS.18/25US717081EX73 PFIZER 20/25XS2178957077 REDEX.GAS FI 20/25 MTNXS2180510732 ABN AMRO BK 20/25 MTN