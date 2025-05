DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTILVAR ENERGI 25/30 REGS XS3067424856 BAW/UFNVAR ENERGI 25/35 REGS XS3067425150 BAW/UFNABERTIS INF. 25/UND. FLR XS3074459994 BAW/UFN